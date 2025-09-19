Kinh tế 24h: Chân dung 'tổng tài' ra hiệu đánh người ở quán cà phê Times City

Chân dung 'tổng tài' ra hiệu đánh người ở quán cà phê Times City

Nguyễn Văn Thiên, 28 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Đào tạo Win Business Academy, là nhân vật chính trong vụ việc hành hung nhân viên quán cà phê tại Khu đô thị Times City, Hà Nội, ngày 17/9/2025.

Công ty, thành lập tháng 11/2022 tại Hà Nội, có vốn điều lệ 3 tỷ đồng, trong đó Thiên sở hữu 61% (1,83 tỷ đồng), các cổ đông khác góp từ 9-10%. Hoạt động chính là bán khóa học tài chính, như khóa online giá 299.000 đồng (giảm từ 1 triệu). Sự việc bắt nguồn khi Thiên và nhóm 5-6 người bị nhân viên M.Đ. (1997) nhắc nhở nhiều lần về việc hút thuốc trong quán. Thiên khẳng định chỉ kiểm tra tẩu thuốc mới, không hút, và cho rằng nhân viên xúc phạm, dẫn đến xô xát. Video cho thấy Thiên ra hiệu, người khác đấm M.Đ., khiến nạn nhân ngã, rồi dừng lại theo lệnh "thôi, thôi, thôi".

Thiên yêu cầu trích xuất camera để làm rõ, trong khi mẹ nạn nhân, bà X., cho biết M.Đ. hoảng sợ, mặt sưng đau, không ăn uống được. Gia đình đã trình báo Công an phường Vĩnh Tuy. Sự việc gây phẫn nộ trên mạng xã hội, đặt câu hỏi về hành vi của Thiên và trách nhiệm của nhóm.

Vingroup vượt Vietcombank, thành doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán

Vingroup đã vượt Vietcombank để trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam, đạt gần 558.700 tỷ đồng, tăng hơn 400.000 tỷ đồng trong 9 tháng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/9/2025, cổ phiếu VIC tăng 1,33% lên 145.000 đồng, bất chấp VN-Index giảm gần 6 điểm, với mức tăng 257% từ đầu năm. Các mã khác như VHM, VRE, VEF cũng đi ngược xu hướng. Trước đây, Vingroup dẫn đầu từ 2017-2019, nhưng bị Vietcombank vượt từ 2020, vốn hóa hiện đạt 533.927 tỷ đồng.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast, tăng gần 10 tỷ USD, đạt 14,2 tỷ USD, xếp thứ 186 thế giới theo Forbes. Ông sở hữu 11,6% cổ phần VIC trực tiếp, nhưng gia đình kiểm soát trên 65%. Động lực tăng trưởng đến từ bất động sản, với Vinhomes ghi doanh thu 70.524 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 27.604 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng gấp 3 lần. Tuy nhiên, VinFast lỗ lũy kế 305.780 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 100.232 tỷ đồng, dù ông Vượng cam kết tài trợ 23.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Chuyên gia Nguyễn Thế Minh (Chứng khoán Yuanta) nhận định, đà tăng nhờ thị trường thuận lợi và câu chuyện riêng của Vingroup, đặc biệt từ bất động sản bù đắp khó khăn của mảng xe điện. Vingroup tiếp tục thu hút nhà đầu tư nhờ tiềm năng phát triển bền vững.

Giá xăng vượt 20.500 đồng một lít

Từ 15h ngày 18/9/2025, giá xăng, dầu tại Việt Nam tăng theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Giá xăng RON 95-III tăng 200 đồng, lên 20.600 đồng/lít, trở thành mức cao nhất từ đầu năm. Xăng E5 RON 92 tăng 230 đồng, đạt 19.980 đồng/lít. Dầu diesel tăng 60 đồng, lên 18.700 đồng/lít; dầu hỏa tăng 180 đồng, đạt 18.540 đồng/lít; dầu mazut tăng 40 đồng, ở mức 15.130 đồng/kg.

Điều chỉnh này phản ánh xu hướng tăng giá xăng dầu thế giới, với RON 95 bình quân 82,7 USD/thùng (tăng 1,4%), dầu diesel và mazut tăng 0,5%, do Fed hạ lãi suất và tồn kho dầu thô Mỹ giảm.

Từ 1/8/2025, Petrolimex và PVOIL thí điểm bán xăng E10 (pha 10% ethanol), và Bộ Công Thương đề xuất chuyển hoàn toàn sang xăng E10 từ đầu năm 2026. Giá xăng trong nước biến động mạnh từ đầu năm, với RON 95 tăng từ 19.560 đồng/lít (29/5) lên mức hiện tại, vượt 20.500 đồng/lít lần đầu tiên.

Sự gia tăng này gây áp lực lên chi phí vận tải và sản xuất, dù Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được sử dụng để giảm bớt tác động. Người tiêu dùng được khuyến nghị theo dõi sát sao diễn biến giá và điều chỉnh chi tiêu, trong khi doanh nghiệp cần tính toán lại kế hoạch kinh doanh trước biến động thị trường toàn cầu.

Vietlott lại tìm được vé số trúng độc đắc tiền tỷ

Trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.244 của loại hình xổ số Power 6/55 tối 18/9/2025, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) xác định giá trị giải Jackpot 1 là gần 139 tỷ đồng, nhưng không có người trúng. Tuy nhiên, hệ thống tìm thấy một vé trúng Jackpot 2, trị giá hơn 3,6 tỷ đồng (3.626.295.150 đồng). Dãy số may mắn là 02 - 03 - 08 - 27 - 38 - 55, với cặp số vàng 20.

Vé trúng Jackpot 2 trùng 5/6 số của Jackpot 1 và số 20. Sau khi trừ 10% thuế thu nhập cá nhân, người thắng nhận hơn 3,2 tỷ đồng. Kỳ quay này còn ghi nhận 13 giải nhất (40 triệu đồng), 1.384 giải nhì (500.000 đồng), và 30.166 giải ba (50.000 đồng).

Cách đây 2 ngày (16/9), Vietlott cũng tìm thấy vé trúng Jackpot 2 trị giá gần 6,2 tỷ đồng, bán tại Hải Phòng. Những kết quả này tạo không khí hào hứng cho người chơi, khi liên tiếp có vé trúng thưởng tiền tỷ. Vietlott tiếp tục khẳng định vai trò tổ chức minh bạch, mang lại cơ hội đổi đời, dù Jackpot 1 vẫn chưa tìm được chủ nhân.