Cây mọc khắp Việt Nam, đào rễ như vớ được “mỏ tiền”

Giá trị “vàng” từ loài thực vật quen thuộc

Vốn có nguồn gốc từ Nam Mỹ, cây dong riềng đỏ nay đã được phân bố rộng rãi ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở châu Á. Ở Việt Nam, loài thực vật này cũng xuất hiện phổ biến ở một số tỉnh như Tuyên Quang, Điện Biên, Lào Cai… Cây chuộng môi trường có khí hậu ẩm và nhiều ánh sáng.

Điểm nhận biết đặc trưng của dong riềng đỏ là những cụm hoa đỏ rực mọc ở đầu cành. Cây không chỉ có tác dụng làm đẹp cảnh quan mà còn mang lại nhiều giá trị hữu ích cho con người.

Phần thân rễ của dong riềng đỏ có thể dùng làm thực phẩm, hoặc chế biến thành tinh bột để làm thành bún. Củ thường được thu hoạch vào cuối năm, rửa sạch sau đó sát lấy bột, lọc và phơi khô để dùng dần. Củ chứa nhiều tinh bột, chất xơ, chất đạm và một số nguyên tố vi lượng.

Bên cạnh đó, loài thực vật quen thuộc này còn mang lại nhiều lợi ích về mặt sức khỏe. Theo y học cổ truyền, củ dong riềng đỏ có vị ngọt thanh, tính mát, có công dụng giải nhiệt, an thần.

Không chỉ rễ củ mà phần hoa của dong riềng đỏ cũng có giá trị nhất định. Người xưa thường dùng chúng để điều trị xuất huyết vết thương bên ngoài.

Ở Campuchia, rễ dong riềng đỏ được dùng để chữa ghẻ. Tại Indonesia, tinh bột dong riềng dỏ có thể dùng để chữa các bệnh đường ruột. Ở Ấn Độ và Guiana, thân rễ dong riềng có thể dùng để hỗ trợ lợi tiểu.

Tại Trung Quốc, rễ dong riềng đỏ còn có thể nấu rượu, phần bã rượu có thể dùng làm thức ăn cho heo. Người dân nước này còn dùng bột củ rong riềng đỏ để làm giấy, làm mũ. Vì vậy, bột dong riềng đỏ tại thị trường xứ Trung cũng có giá khá tốt, khoảng 20 NDT (72.000đ)/kg.

Ở thị trường Việt Nam, tinh bột củ dong riềng đỏ có giá khoảng 71.000đ/kg, lá và thân phơi khô có giá khoảng 120.000đ/kg.