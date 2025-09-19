'Tổng tài' muốn hút thuốc, chủ quán cà phê đau đầu tìm cách xử trí

Mặc dù nhiều quán cà phê đã treo biển cấm hút thuốc hoặc có thông báo về quy định này, việc thực thi dường như chưa nghiêm túc. Tình trạng khách hàng vô tư hút thuốc vẫn diễn ra phổ biến.

Hành vi hút thuốc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh, làm giảm trải nghiệm của khách và phá vỡ không gian thư giãn của quán. Các chủ quán thường đau đầu khi xử lý vấn đề này.

Chị Phương Anh (quản lý quán trà đạo ở Đống Đa, Hà Nội) cho biết, quán có quy định rõ ràng về hút thuốc lá. Khu vực bên trong quán, phòng kín điều hòa có biển cấm, khách sẽ không được phép hút thuốc. Một số khách có nhu cầu sẽ được nhân viên hướng dẫn ngồi ở bên ngoài quán. Nếu khách hàng không đồng ý, quán xin phép không phục vụ.

Quán cà phê quy định cấm hút thuốc. Ảnh: Duy Anh

Từ khi kinh doanh quán cà phê, chị Phương Anh từng gặp một số trường hợp khách hàng hút thuốc trong nhà. Khi được nhân viên quán nhắc nhở, một số khách lịch sự tắt đi, không hút nữa. Tuy nhiên, vẫn có khách hàng tỏ ra khó chịu, nhưng khi được giải thích đã đồng ý chuyển ra bên ngoài trời, khu vực hút thuốc lá.

Anh Trần Hòa (quản lý một quán cà phê ở Cầu Giấy, Hà Nội), kể rằng, quán có treo biển cấm hút thuốc lá trong nhà, nhưng khách vẫn vô tư châm thuốc bất chấp nhân viên đã nhắc nhở. Họ thường lý luận “hút một điếu có sao đâu”. Việc hút thuốc trong quán ảnh hưởng trực tiếp đến khách khác, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai... vốn rất nhạy cảm với mùi khói thuốc và nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe.

“Quán đã phải làm việc với cả đội ngũ nhân viên để họ biết cách xử lý tình huống một cách khéo léo. Nhắc nhở khách phải lịch sự nhưng cũng cần kiên quyết trước những trường hợp hút thuốc lá không đúng chỗ”, anh Hòa nói.

Trước việc khách vẫn hút thuốc, gây ảnh hưởng tới người khác, các quán cà phê có cách xử lý riêng. Anh Tuấn Linh, chủ quán Giọt Cafe (phố Nguyên Hồng, Hà Nội), cho biết quán có quy định rõ ràng: khi bật điều hòa sẽ yêu cầu khách không hút thuốc, tránh mùi, khói và ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Anh Linh cho hay, thông thường, khi được nhắc nhở, đa số khách hàng sẽ chủ động ra ngoài hoặc dập tắt thuốc. Tuy nhiên, trong những trường hợp không hợp tác, quán sẵn sàng từ chối phục vụ và hoàn trả tiền để giữ gìn không gian chung.

Giọt Cafe có khu vực dành riêng cho khách hút thuốc lá. Ảnh: Duy Anh

Theo khảo sát trên các diễn đàn mạng xã hội, phần lớn ý kiến đều cho rằng việc hút thuốc trong không gian chung là thiếu tôn trọng người khác. Nhiều người thẳng thắn bày tỏ ủng hộ các quán cà phê "nói không với thuốc lá", coi đây là một tiêu chí quan trọng khi lựa chọn địa điểm.

Chị Nguyễn Thanh Hà (một nhân viên văn phòng), chia sẻ: "Tôi rất thích ngồi cà phê để làm việc hoặc đọc sách, nhưng đôi khi lại phải chuyển chỗ vì có người hút thuốc bên cạnh. Dù có biển cấm, họ vẫn hút, khiến tôi cảm thấy khó chịu và phải rời đi sớm".

Đối với những người nói không với hút thuốc như chị Hà, việc tìm một quán cà phê yên tĩnh, không bị làm phiền bởi khói thuốc là ưu tiên hàng đầu.

Theo anh Hòa, các quán cần đặt biển cấm hút thuốc ở vị trí dễ thấy, đào tạo nhân viên cách nhắc nhở lịch sự nhưng kiên quyết, và tận dụng camera hoặc thông báo định kỳ để tăng cường giám sát. Ngoài ra, việc phân khu vực riêng cho khách hút thuốc (nếu được phép) hoặc hợp tác với cơ quan chức năng để xử lý nếu vi phạm nghiêm trọng cũng là giải pháp hiệu quả.

Anh Hòa đề xuất tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm khắc hơn từ cơ quan chức năng.