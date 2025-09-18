Ở tuổi 81, Ellison không chỉ là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của những bộ óc công nghệ, mà còn cho thấy sự nhạy bén hiếm có trong việc nắm bắt thời cuộc. Sự trỗi dậy của Oracle trong kỷ nguyên điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo chính là bệ phóng đưa ông trở lại ánh đèn sân khấu toàn cầu, so kè trực tiếp với những tên tuổi tưởng chừng “không thể vượt qua” như Elon Musk hay Jeff Bezos.

Sinh năm 1944 tại Bronx, New York, Larry Ellison không có tuổi thơ êm đềm. Bị cha mẹ ruột bỏ rơi, ông lớn lên trong vòng tay người dì nuôi ở Chicago. Tuổi trẻ của Ellison gắn liền với những năm tháng thất học, ông từng bỏ dở cả hai trường đại học – Illinois và Chicago – trước khi tìm thấy niềm say mê với lập trình.

Năm 1977, chỉ với 2.000 USD trong tay và hai cộng sự Bob Miner, Ed Oates, Ellison sáng lập công ty phần mềm nhỏ. Dự án lớn đầu tiên của họ mang tên “Oracle”, được CIA đặt hàng phát triển cơ sở dữ liệu. Cái tên ấy sau này trở thành thương hiệu toàn cầu, gắn liền với cả sự nghiệp của Ellison.