Tháng 9/2025, làng công nghệ và tài chính thế giới chứng kiến một cú sốc ngoạn mục: Larry Ellison – nhà sáng lập Oracle – vượt qua Elon Musk để trong chốc lát trở thành người giàu nhất hành tinh. Dù ngôi vương ấy chỉ kéo dài chưa đầy một ngày, Ellison vẫn giữ vị thế tỷ phú giàu thứ hai thế giới, với khối tài sản khổng lồ gần 390 tỷ USD.
Cú bứt phá của Larry Ellison
ở tuổi 81
Ở tuổi 81, Ellison không chỉ là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của những bộ óc công nghệ, mà còn cho thấy sự nhạy bén hiếm có trong việc nắm bắt thời cuộc. Sự trỗi dậy của Oracle trong kỷ nguyên điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo chính là bệ phóng đưa ông trở lại ánh đèn sân khấu toàn cầu, so kè trực tiếp với những tên tuổi tưởng chừng “không thể vượt qua” như Elon Musk hay Jeff Bezos.
Sinh năm 1944 tại Bronx, New York, Larry Ellison không có tuổi thơ êm đềm. Bị cha mẹ ruột bỏ rơi, ông lớn lên trong vòng tay người dì nuôi ở Chicago. Tuổi trẻ của Ellison gắn liền với những năm tháng thất học, ông từng bỏ dở cả hai trường đại học – Illinois và Chicago – trước khi tìm thấy niềm say mê với lập trình.
Năm 1977, chỉ với 2.000 USD trong tay và hai cộng sự Bob Miner, Ed Oates, Ellison sáng lập công ty phần mềm nhỏ. Dự án lớn đầu tiên của họ mang tên “Oracle”, được CIA đặt hàng phát triển cơ sở dữ liệu. Cái tên ấy sau này trở thành thương hiệu toàn cầu, gắn liền với cả sự nghiệp của Ellison.
Oracle chính thức niêm yết cổ phiếu năm 1986, mở đường cho Ellison trở thành một trong những gương mặt sáng giá của giới công nghệ thập niên 90. Nhưng điểm làm nên dấu ấn đặc biệt của ông không chỉ nằm ở sản phẩm cơ sở dữ liệu, mà còn ở chiến lược thâu tóm táo bạo.
Trong hơn ba thập kỷ, Ellison chỉ đạo Oracle thực hiện hàng loạt thương vụ đình đám: mua lại PeopleSoft, Sun Microsystems, BEA Systems và hàng chục công ty khác. Tổng giá trị các thương vụ vượt hơn 400 tỷ USD, biến Oracle thành gã khổng lồ trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, rồi mở rộng sang điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo.
Nhờ sự liều lĩnh và tầm nhìn dài hạn, Oracle ngày nay đứng ngang hàng với Microsoft, Amazon Web Services và Google Cloud trong thị trường dịch vụ điện toán đám mây toàn cầu.
Ngày 10/9/2025, Oracle công bố kết quả kinh doanh quý vượt xa dự báo nhờ mảng AI-cloud. Ngay lập tức, cổ phiếu công ty tăng vọt gần 40% chỉ trong một phiên, khiến tài sản của Larry Ellison tăng thêm gần 100 tỷ USD. Đây là mức tăng tài sản trong một ngày lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử các bảng xếp hạng tỷ phú.
Kết quả là, Ellison tạm thời vượt qua Elon Musk, trở thành người giàu nhất thế giới. Dù sau đó Musk giành lại ngôi đầu, Ellison vẫn giữ vững vị trí thứ hai với tài sản ròng khoảng 383–393 tỷ USD, bỏ xa Jeff Bezos và Mark Zuckerberg.
Điều đáng kinh ngạc là toàn bộ sự giàu có này phần lớn đến từ cổ phần mà Ellison nắm giữ tại Oracle – khoảng 41% giá trị công ty. Trong thời kỳ công nghệ AI bùng nổ, chỉ một bước đi đúng hướng cũng đủ đưa ông lão 81 tuổi này trở thành đối thủ đáng gờm trên đỉnh kim tự tháp tài chính toàn cầu.
Tình trường ồn ào
và thú vui xa xỉ
Không chỉ nổi tiếng bởi sự giàu có, Larry Ellison còn được biết đến như một “tay chơi” thực thụ: ông đam mê du thuyền, từng đầu tư hàng trăm triệu USD cho đội đua America’s Cup; sở hữu đảo riêng Lanai ở Hawaii; và tham gia nhiều thương vụ đầu tư mạo hiểm bên ngoài Oracle.
Nhưng hơn tất cả, hình ảnh một doanh nhân từ hai bàn tay trắng trở thành người giàu thứ hai thế giới ở tuổi 81, giữa thời đại công nghệ AI bùng nổ, đã khiến Larry Ellison trở thành biểu tượng đặc biệt của thế giới tư bản hiện đại – nơi tầm nhìn, sự liều lĩnh và kiên trì có thể thay đổi vận mệnh một con người.
Nếu Bill Gates được biết đến với hình ảnh trầm lặng, Warren Buffett nổi tiếng tiết kiệm, thì Larry Ellison lại ở thái cực đối lập: một tỷ phú “playboy” khét tiếng.
Ông từng trải qua bốn cuộc hôn nhân và nhiều mối tình ồn ào. Lần đầu kết hôn năm 1967, khi mới 23 tuổi, nhưng hôn nhân tan vỡ chỉ sau một năm. Các cuộc hôn nhân sau đó cũng kết thúc chóng vánh, dù Ellison có hai người con – đều trở thành doanh nhân và nhà sản xuất phim tại Hollywood.
Ngoài tình trường nhiều biến động, Ellison còn nổi tiếng bởi lối sống xa hoa bậc nhất giới siêu giàu. Ông sở hữu hơn chục biệt thự tại California, bộ sưu tập máy bay cá nhân, siêu xe và đặc biệt là đam mê du thuyền hạng sang. Đội đua thuyền buồm Oracle Team USA từng giúp ông vô địch giải America’s Cup, giải đua thuyền danh giá nhất thế giới, tiêu tốn của Ellison hàng trăm triệu USD.
Thú chơi “chịu chi” nhất của ông có lẽ là thương vụ năm 2012, khi Ellison bỏ ra khoảng 300 triệu USD để mua toàn bộ hòn đảo Lanai ở Hawaii. Trên đảo, ông xây dựng hệ thống khách sạn sang trọng, khu nghỉ dưỡng 5 sao và lên kế hoạch biến nơi này thành “thiên đường sinh thái công nghệ cao”.
Đối với Larry Ellison, việc tiêu tiền không chỉ là hưởng thụ, mà còn là cách khẳng định vị thế. Ông từng thẳng thắn thừa nhận: “Tôi không muốn giàu hơn mọi người. Tôi chỉ muốn chiến thắng cuộc chơi.”
Từ cậu bé mồ côi ở New York đến ông trùm cơ sở dữ liệu giàu thứ hai thế giới, từ “tay chơi” khét tiếng đến người cha ở tuổi 80, Larry Ellison cho thấy một điều giản dị: thành công không bao giờ là đường thẳng. Nó đầy những khúc cua, cú ngã, nhưng chỉ những kẻ đủ liều lĩnh, dám đứng dậy và đi tiếp mới chạm tới đỉnh cao.
Vị tỷ phú với tấm lòng cao cả
Larry Ellison là bạn thân của nhà từ thiện Michael Milken và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ triết lý “hạnh phúc đến từ sự sẻ chia”. Năm 2010, ông ký cam kết Giving Pledge, hứa quyên tặng 95% tài sản khổng lồ của mình cho các hoạt động nghiên cứu về sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.
Giving Pledge là một sáng kiến quy tụ nhiều tỷ phú nổi tiếng thế giới, trong đó có Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Priscilla Chan, Michael Bloomberg và Sam Altman. Điều này chứng tỏ Ellison không chỉ là một doanh nhân thành đạt, mà còn là người tin vào sứ mệnh “trả lại cho cộng đồng”, hướng tới tác động lâu dài và tích cực cho xã hội.
Hành động này cũng phản ánh triết lý sống của ông: tiền bạc và thành công cá nhân sẽ trọn vẹn khi được dùng để phục vụ cộng đồng và thúc đẩy khoa học, đặc biệt là nghiên cứu về sức khỏe và tuổi thọ.
Ngoài việc cam kết Giving Pledge, Larry Ellison còn tham gia nhiều dự án từ thiện mang tính chiến lược và lâu dài. Ông tập trung đặc biệt vào lĩnh vực y học và nghiên cứu sức khỏe, tài trợ cho các chương trình nghiên cứu về ung thư, các bệnh thoái hóa thần kinh, và các dự án khám phá khả năng kéo dài tuổi thọ của con người.
Ông cũng đầu tư vào giáo dục và khoa học, hỗ trợ các trường đại học và trung tâm nghiên cứu danh tiếng như Đại học California, San Francisco (UCSF), nhằm thúc đẩy các nghiên cứu tiên tiến về y học. Các khoản tài trợ của Ellison thường có giá trị lớn, nhằm tạo ra tác động thực sự thay vì chỉ mang tính biểu tượng.
Bên cạnh đó, Ellison còn quan tâm đến bảo tồn môi trường và văn hóa, tài trợ các dự án bảo tồn biển, hỗ trợ nghệ thuật và văn hóa Nhật Bản – lĩnh vực mà ông đặc biệt yêu thích. Điều này cho thấy triết lý từ thiện của ông không chỉ tập trung vào tiền bạc, mà còn dựa trên sự đam mê cá nhân và mong muốn tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng.
Luôn tìm kiếm sự bất tử
Dù đã 81 tuổi, Ellison vẫn giữ phong độ ấn tượng nhờ chế độ sinh hoạt kỷ luật. Ông tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt, không rượu bia, không chất kích thích, duy trì tập luyện hàng ngày và chú trọng giấc ngủ đầy đủ.
Ông còn sở hữu nhiều đam mê cá nhân đa dạng, từ đua thuyền, tennis, bay lượn, văn hóa Nhật Bản, cờ vua, chơi guitar đến việc xây dựng các mối quan hệ xã hội phức tạp. Tất cả những hoạt động này giúp Ellison cân bằng tinh thần và duy trì năng lượng, bất chấp tuổi tác.
Phong cách sống của ông thể hiện quan điểm rằng thành công bền vững gắn liền với sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời minh chứng cho cách mà một tỷ phú tận hưởng cuộc sống mà không đánh mất mục tiêu cống hiến.
Ellison từng trải qua cú sốc lớn khi mất mẹ vì ung thư, trải nghiệm này khiến ông rơi vào trầm cảm. Tuy nhiên, chính bi kịch đó đã giúp ông nhận ra hạnh phúc thật sự đến từ việc cống hiến.
Hiện nay, ông dành phần lớn tài sản và tâm huyết cho nghiên cứu kéo dài tuổi thọ, tin rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể mở ra cánh cửa tới “sự bất tử”. Quan điểm của ông cho thấy những người thành công không chỉ bị thúc đẩy bởi khát vọng đạt thành tích mà còn bởi nỗi sợ thất bại và ý thức về giới hạn của cuộc sống.
Ellison coi việc nghiên cứu sức khỏe và tuổi thọ là sứ mệnh cá nhân, kết hợp triết lý sống lành mạnh, đam mê cá nhân và đóng góp cho cộng đồng để tạo ra ý nghĩa lâu dài cho cuộc đời mình.
