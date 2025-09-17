Giá vàng tăng cao chót vót, một người mất trắng 390 triệu đồng vì cả tin

Thời gian gần đây, giá vàng liên tục tăng cao khiến nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh. Tại các cửa hàng kinh doanh vàng có thương hiệu lớn, người dân phải xếp hàng chờ cả giờ để mua từng chỉ vàng.

Lợi dụng nhu cầu và tâm lý mua vàng của người dân, trên mạng xã hội đã xuất hiện chiêu trò lừa đảo mới nhằm chiếm đoạt tài sản qua hình thức đặt hàng qua mạng.

Nhu cầu mua vàng của người dân tăng cao khi giá vàng liên tục biến động.

Cụ thể, ngày 14/9/2025, khi đang lướt mạng xã hội, chị Hồng, trú tại xã Hoài Đức (Hà Nội) bắt gặp bài viết có tiêu đề “Đăng kí mua vàng tích trữ, tặng ngay nhẫn Vàng Rồng Thăng Long”. Đáng chú ý, bài viết lại được đăng tải bởi trang facebook có tên là “Bảo Tín Minh Châu” – một thương hiệu vàng có tiếng.

Bài viết đăng tải hình ảnh, nội dung cho biết, nhân dịp kỷ niệm 36 năm thành lập công ty, khách hàng mua 1 lượng vàng nhẫn với giá 130 triệu đồng sẽ được tặng 1 chỉ vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long trị giá 13 triệu đồng; mua 3 chỉ vàng nhẫn sẽ được tặng 0,3 chỉ vàng. Đặc biệt, quà tặng chỉ dành cho 36 khách hàng đăng kí mua online nhanh nhất.

Trang facebook giả mạo đăng bài và chạy quảng cáo nhằm lừa đảo khách hàng xuất hiện vào ngày 13/9. (Ảnh chụp màn hình)

Vì vậy, chị Hồng liền chuyển khoản số tiền 390 triệu đồng để mua 3 lượng vàng. Tuy nhiên, sau khi chuyển khoản thành công, chị Hồng không thể liên lạc được với tài khoản của trang này. Biết trang facebook kia là giả mạo và mình bị lừa, chị liền đến trụ sở công an xã Hoài Đức để trình báo sự việc.

Không chỉ chị Hồng, chị Thuỷ (Hà Nội) cho biết, mình cũng bị lừa với chiêu thức tương tự vào lúc 9h sáng ngày 14/9/2025.

“Sau khi đọc được bài viết trên facebook giả mạo Bảo Tín Minh Châu, thông báo bán vàng nhân dịp kỷ niệm 36 năm thành lập công ty, khách hàng mua vàng sẽ được thưởng thêm. Nếu mua 1 cây vàng sẽ được thưởng 1 chỉ. Tôi có trao đổi qua tin nhắn và được bên đó cung cấp hoá đơn, mã QR để chuyển tiền với số tiền 131,11 triệu đồng vào số tài khoản trang facebook giả mạo cung cấp”, chị Thuỷ nói.

Hoá đơn giả mạo có số tài khoản của các đối tượng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân mua vàng trên mạng.

Tuy nhiên, sau khi chuyển hơn 131 triệu đồng để mua 1 lượng vàng SJC qua trang giả mạo, đối tượng lừa đảo thông báo chị Thuỷ đã ghi sai mã khách hàng trên lệnh chuyển tiền và hướng dẫn chị làm thủ tục để hoàn tiền. Lúc này, chị Thuỷ mới biết mình bị lừa qua trang facebook giả mạo và đi trình báo với cơ quan công an.

Thời gian gần đây, không chỉ Bảo Tín Minh Châu mà hàng loạt các thương hiệu như Phú Quý, Doji, PNJ… cũng bị các đối tượng lừa đảo mạo danh để trục lợi.

Loạt các thương hiệu vàng có tên tuổi bị giả mạo để lừa đảo khách hàng đã lên bài cảnh báo. (Ảnh chụp màn hình)

Các đối tượng này sao chép gần như toàn bộ hình ảnh, nhận diện thông tin, dùng tên, ảnh đại diện, ảnh bìa, các bài viết tương tự của fanpage chính thống để đánh lừa khách hàng có nhu cầu mua vàng. Đồng thời gửi đường link, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển khoản nhận “quà tặng” giả, tổ chức các chương trình khuyến mãi không có thật, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền, đặt cọc.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Bảo Tín Minh Châu cho biết, chỉ trong vòng 3 ngày qua, đơn vị này đã ghi nhận 11 trường hợp khách hàng bị mắc bẫy của các đối tượng chiếm đoạt tài sản qua mạng bằng phương thức này.

Bảo Tín Minh Châu cho biết đã nhận được phản ánh của 11 khách hàng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ trang mạng facebook mạo danh đơn vị này. (Ảnh chụp màn hình)

“Hiện tại, chúng tôi không có chương trình mua vàng tặng vàng; không giao dịch online mua vàng miếng và nhẫn tròn trơn, chỉ giao dịch online các sản phẩm trang sức. Các giao dịch online hay giao dịch trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu đều có hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) theo đúng quy định của pháp luật với số tài khoản đúng tên Công ty”, vị đại diện này nói.

Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo, khách hàng tuyệt đối cảnh giác khi thực hiện các giao dịch mua bán vàng, đặc biệt là giao dịch qua mạng. Trong trường hợp phát hiện các giao dịch giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo, khách hàng cần báo ngay cho cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết.