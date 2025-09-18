Diễn viên Quốc Trường: Từ phụ hồ, bán nước đá đến kinh doanh chuỗi nhà hàng mì cay hơn 100 chi nhánh

Quốc Trường tên thật là Nguyễn Quốc Trường, sinh năm 1988 tại Cần Thơ. Từ danh hiệu học sinh thanh lịch, anh bén duyên với nghề người mẫu rồi tiến tới nghiệp diễn.

Diễn viên Quốc Trường.

Trong suốt chặng đường dài tham gia nghệ thuật anh đóng rất nhiều vai chính, phụ, tuy nhiên chỉ đến khi ra miền Bắc đóng phim Về nhà đi con, tên tuổi của anh mới được đông đảo công chúng biết đến. Thành công của vai Vũ trong Về nhà đi con giúp anh nhận thêm nhiều hợp đồng quảng cáo.

Trước khi nổi tiếng với bộ phim Về nhà đi con, Quốc Trường có tuổi thơ cơ cực. Anh không ngại chia sẻ rằng từng đi bán vé số, làm phụ hồ, bán tạp hóa, tự kinh doanh nước đá cây...

Ngoài những dự án nghệ thuật, nam diễn viên 8X còn mát tay trong kinh doanh. Khi nhắc đến Quốc Trường và sự nghiệp kinh doanh của anh, mọi người sẽ nghĩ ngay đến thương hiệu mì cay Hàn Quốc với hơn 100 chi nhánh trên khắp cả nước do anh đồng sáng lập.

Bên cạnh đó, năm 2023, Quốc Trường ra mắt thương hiệu mỹ phẩm dành cho nam giới. Quốc Trường làm Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm đưa thương hiệu mỹ phẩm này ra thị trường.

Cũng trong năm 2023, nam diễn viên còn góp vốn thành lập Công ty cổ phần Pantheon Holdings. Doanh nghiệp đăng ký 19 ngành nghề như: bán buôn bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh; kinh doanh thực phẩm chức năng; tổ chức và giới thiệu xúc tiến thương mại; quảng cáo...

Quốc Trường là nghệ sĩ đa năng khi không chỉ thành công ở diễn xuất mà anh còn là một doanh nhân mát tay. Chính vì thế, không khó hiểu khi anh sở hữu cho mình khối tài sản đáng mơ ước khi mới ngoài 30 tuổi.

Căn nhà tại TP.HCM của nam diễn viên.

Nam diễn viên sở hữu biệt thự rộng 305m2 tại TP.HCM và một cơ ngơi rộng tới 700m2 ở quê nhà Cần Thơ.

Nam diễn viên đã tự lên ý tưởng thiết kế kết hợp với các kiến trúc sư và nhiều lần chỉnh sửa mới ra bản vẽ cuối cùng. Căn biệt thự này có 3 tầng, gồm phòng khách, bếp, 7 phòng ngủ, phòng gym… Quốc Trường đã chi khoảng 10 tỷ để mua nội thất trong nhà.

Căn biệt thự hoành tráng tại Cần Thơ.

Ngoài ra, anh còn nắm nhiều xe sang và thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời sống cá nhân sang trọng.

Tháng 8/2019, Quốc Trường đăng ảnh đi thử xe anh mua bằng tiền tích góp trong nhiều năm lên trang cá nhân. Đây là chiếc Mercedes S450L Luxury đời 2019, giá trị gần 5 tỷ đồng.

Ngoài điển trai, tài năng, Quốc Trường được nhận xét có hiếu với gia đình. Câu chuyện nam diễn viên xây nhà, lì xì số tiền khủng cho đấng sinh thành khiến nhiều người trầm trồ.

Sự nghiệp diễn xuất và kinh doanh thăng hoa cũng là lúc hình ảnh người đàn ông lịch lãm Quốc Trường phủ sóng nhiều hơn, chiếm cảm tình của đông đảo khán giả, đặc biệt là phái nữ. Tuy nhiên, đến nay Quốc Trường vẫn là quý ông độc thân của showbiz Việt.