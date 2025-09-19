Choáng ngợp “biển người” xếp hàng chờ mua iPhone 17 tại Việt Nam, nhiều nơi “cháy hàng”

8 giờ sáng nay, Apple chính thức mở bán iPhone 17 và iPhone Air tại thị trường Việt Nam thông qua các đại lý uỷ quyền Phone 17 được bán tại các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple như TopZone, FPT Shop, Viettel Store... (Ảnh: Topzone).

Đây là lần đầu tiên thị trường Việt Nam được Apple mở bán iPhone thế hệ mới sớm nhất trên toàn cầu thay vì nửa tháng hay 1 tháng so với trước đây. (Ảnh: Topzone).

Mặc dù 8h sáng các đại lý uỷ quyền mới bắt đầu mở bán nhưng ngay từ đêm qua, đông đảo “giới yêu công nghệ” của Việt Nam đã đến xếp hàng xuyên đêm tại các chi nhánh, tạo nên không khí nhộn nhịp hiếm có. (Ảnh: Topzone)

Tối 18/9, trước cửa hàng Top Zone ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM, hàng trăm nguời đã đến ngồi chờ đến sáng hôm sau để được cầm trên tay chiếc iPhone 17 đầu tiên. (Ảnh: Topzone)

Càng về sáng, lượng người đổ về khu vực này ngày càng đông. (Ảnh: Topzone)

Ai cũng mong chờ được cầm trên tay "siêu phẩm" sớm nhất của Apple. (Ảnh: Topzone)

Trong ngày đầu tiên mở đặt hàng lúc 19h ngày 12/9, Thế Giới Di Động cho biết "trung bình 44 người đặt cọc mỗi giây" trong nửa tiếng đầu tiên. (Ảnh: Topzone)

Tính đến chiều tối 18/9, tại Việt Nam, ghi nhận có khoảng hơn 200.000 khách hàng đã đặt cọc mua các phiên bản iPhone 17. (Ảnh: Topzone)

Nhiều cửa hàng cho biết, iPhone 17 Pro Max màu cam cháy hàng, dẫn đến việc giao hàng bị trì hoãn từ 2-4 tuần do lượng đặt hàng vượt quá khả năng cung cấp. (Ảnh: Topzone)

Phần lớn khách hàng chọn iPhone 17 Pro Max màu cam mới xuất hiện năm nay. (Ảnh: Topzone)

Tại Hà Nội, cửa hàng Viettel Store Xã Đàn cũng đông đúc, nhộn nhịp ngay từ khi trời còn chưa sáng.

Đây được coi là sự kiện được mong đợi nhất năm của giới yêu công nghệ toàn cầu.

Cầm trên tay chiếc iPhone 17 Pro Max 512 màu cam, anh Nguyễn Mạnh Quyền, trú tại Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, bản thân mình đã đặt hàng trước từ ngày 12/9 với giá 46,5 triệu đồng.

“Số tiền mua chiếc iPhone đời mới này được tôi tiết kiệm sau 3 tháng để lên đời cho chiếc iPhone 15 Pro sau 2 năm sử dụng. Đây cũng coi như là món quà tôi tự thưởng cho bản thân mình sau thời gian chăm chỉ “cày cuốc”, làm việc”, anh Quyền nói.

Chia sẻ về cảm nhận sau khi được “đập hộp” chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam của mình, anh Quyền cho biết cảm giác rất hồi hộp và thích thú vì sản phẩm được cầm trên tay vượt mong đợi. “Tôi thấy iPhone 17 năm nay ra có rất nhiều màu đẹp nhưng tôi thích nhất màu cam. Khung viền rất chắc chắn, cầm khá thoải mái”, anh Quyền chia sẻ.

Theo quan sát, có đến 90% khách hàng cầm trên tay iPhone 17 phiên bản màu cam.

Theo ông Nguyễn Minh Khuê - đại diện hệ thống Viettel Store: Từ 8h sáng nay, sự kiện mở bán iPhone mới tại Viettel Store diễn ra đồng loạt trên gần 500 siêu thị toàn quốc.

Đặc biệt, năm nay cũng là năm đầu tiên, những chiếc iPhone 17 và iPhone Air đầu tiên trong ngày mở bán được chính Ban lãnh đạo Viettel Store trực tiếp trao tận tay khách hàng tại 6 điểm trả hàng gồm Hà Nội, TP.HCM, Phú Thọ, Nghệ An, Đà Nẵng, Tây Ninh.

Khách hàng tham dự buổi ra mắt có cơ hội bốc thăm trúng Apple Watch SE và AirPods Pro 2, tham gia minigame để nhận voucher củ sạc Apple chính hãng. Đặc biệt, tất cả khách hàng đã đặt trước và đến nhận hàng trong ngày 19/9/2025 đều được tặng ốp AirPods “Yêu nước”.