Chủ công ty "phù phép" rau không rõ nguồn gốc thành rau sạch cung ứng bếp ăn trường học ở Hà Nội là ai?

Thời gian gần đây, thông tin phản ánh việc Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Liên Anh có dấu hiệu "phù phép" rau không rõ nguồn gốc thành rau sạch rồi cung ứng cho một số trường học, siêu thị, nhà hàng ở Thủ đô đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, đặc biệt những phụ huynh có con đang ăn bán trú tại những trường học do doanh nghiệp này cung ứng thực phẩm.

Theo báo cáo của Sở Y tế, hiện nay, trên địa bàn thành phố có gần 2.200 trường công lập có tổ chức cho học sinh ăn bán trú. Ba hình thức được các trường áp dụng gồm tự nấu (chủ yếu ở khối trường mầm non), liên kết với đơn vị để tổ chức nấu; cung cấp suất ăn sẵn.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các trường tăng cường quản lý bếp ăn tập thể, suất ăn học đường năm học 2025-2026. Ảnh minh họa

Với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm Thành phố, Sở Y tế đã tham mưu Ban chỉ đạo ban hành, hướng dẫn thực hiện các quy định an toàn thực phẩm cho các cơ sở cung cấp suất ăn và trường học; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra đột xuất, đánh giá việc tổ chức thực hiện, đề xuất xử lý các tập thể, cá nhân có vi phạm theo quy định…

Để đảm công tác tổ chức bữa ăn bán trú an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các trường tăng cường quản lý bếp ăn tập thể, suất ăn học đường năm học 2025-2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, các đơn vị phải bảo đảm 100% thực phẩm có hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp; ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ; chỉ nhập thực phẩm từ các cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh được công bố sản phẩm theo quy định, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn, biến chất.

Liên quan đến sự việc Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Liên Anh, thời điểm này, các cơ quan chức năng của Thành phố đang xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Liên Anh đăng ký kinh doanh tại thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, Hoài Đức, Hà Nội, nay là xã Sơn Đồng, TP Hà Nội.

Doanh nghiệp được thành lập tháng 12/2015 với ngành nghề chính là bán buôn thực phẩm. Thời điểm tháng 6/2019, công ty này có vốn điều lệ 500 triệu đồng với 2 cổ đông góp vốn gồm An Thị Hà Liên góp 490 triệu đồng, tương đương 98% vốn góp và An Thị Khánh Duyên góp 10 triệu đồng, tương đương 2% vốn góp, bà An Thị Hà Liên (sinh năm 1990) giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 10/2020, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh từ 500 triệu đồng lên 5 tỷ đồng. Trong đó, bà An Thị Hà Liên góp 4,99 tỷ đồng, tương đương 99,8% vốn góp và cổ đông An Thị Khánh Duyên góp 10 triệu đồng tương đương 0,2% vốn góp. Bà An Thị Hà Liên vẫn giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 10/2022, cơ cấu cổ đông và góp vốn của các cổ đông có sự thay đổi. Theo đó, cổ đông An Thị Khánh Duyên rút khỏi công ty thay vào đó là cổ đông Nguyễn Thị Thanh Ngân với phần vốn góp 2,5 tỷ đồng, tương đương 50% vốn góp, phần vốn góp của bà An Thị Hà Liên cũng giảm còn 2,5 tỷ đồng, tương đương 50% vốn góp. Nữ doanh nhân sinh năm 1990 tiếp tục giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty.

Đến tháng 3/2024, cơ cấu cổ đông và góp vốn của doanh nghiệp một lần nữa có sự biến động. Ở lần thay đổi này, cổ đông Nguyễn Thị Thanh Ngân rời đi thay bằng cổ đông An Thị Thu Trang với số vốn góp 50 triệu đồng tương đương 1% vốn góp, cổ đông An Thị Hà Liên góp 4,95 tỷ đồng tương đương 99% vốn góp. Bà An Thị Hà Liên tiếp tục giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.