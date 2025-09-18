Trung Quốc có động thái mới trong bối cảnh giá vàng tăng và Nhân dân tệ mạnh lên

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã đưa ra dự thảo quy định cho phép mở rộng việc sử dụng “giấy phép đa năng” đối với nhập khẩu vàng. Theo đó, thời hạn hiệu lực được kéo dài từ 6 tháng lên 9 tháng, đồng thời bỏ giới hạn số lần sử dụng. Ngoài ra, nhiều cảng hơn sẽ được cấp quyền thông quan vàng, giúp giảm bớt tình trạng tắc nghẽn và chậm trễ trong khâu nhập khẩu.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá vàng toàn cầu đang ở mức cao kỷ lục, còn đồng Nhân dân tệ tăng giá so với USD từ tháng 4 đến nay. Điều này khiến vàng tính bằng USD trở nên rẻ hơn với người mua Trung Quốc, thúc đẩy nhu cầu tích trữ.

Theo các chuyên gia, đây là một bước nhỏ nhưng mang tính biểu tượng, cho thấy Trung Quốc đang dần tiến gần hơn với các chuẩn mực giao dịch vàng quốc tế, thay vì kiểm soát quá chặt như trước đây.

Ai được lợi từ chính sách mới?

Các nhà tinh luyện vàng có chứng nhận từ Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA) sẽ hưởng lợi trực tiếp. Họ nhập khẩu, chế tác và tái xuất vàng, nên quy định nới lỏng sẽ giúp họ linh hoạt hơn trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, ngành trang sức trong nước – vốn đang gặp khó khăn – cũng có cơ hội phục hồi nhờ đáp ứng tốt hơn nhu cầu xuất khẩu.

Người tiêu dùng Trung Quốc cũng được hưởng lợi khi tình trạng phải trả thêm phí so với giá quốc tế có thể giảm bớt. Trước đây, do hạn ngạch nhập khẩu chặt chẽ, giá vàng tại Trung Quốc thường cao hơn so với thị trường thế giới.

Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý rằng PBOC vẫn kiểm soát chặt chẽ thị trường, bởi vàng nhập khẩu liên quan trực tiếp đến điều hành tỷ giá và dự trữ ngoại hối của quốc gia. Đây là nới lỏng mang tính linh hoạt, không phải mở cửa hoàn toàn.

Động thái này tác động thế nào đến kinh tế và thị trường quốc tế?

Việc nới lỏng nhập khẩu vàng có thể giúp làm chậm đà tăng của Nhân dân tệ. Khi nhu cầu vàng tăng, các công ty phải dùng USD để nhập khẩu, từ đó tạo thêm nhu cầu đối với đồng bạc xanh. Điều này giúp giảm áp lực tăng giá lên Nhân dân tệ – một yếu tố vốn gây khó khăn cho xuất khẩu Trung Quốc.

Ở tầm rộng hơn, động thái của Trung Quốc phản ánh tham vọng gia tăng ảnh hưởng trong việc định giá vàng và hàng hóa toàn cầu. Ngoài vàng, Bắc Kinh cũng thúc đẩy cải cách ở nhiều lĩnh vực khác như than đá, khí đốt và nhôm để đảm bảo an ninh năng lượng và nâng cao vị thế thương mại.

Tuy vậy, giới chuyên gia cho rằng việc mở cửa hoàn toàn thị trường vàng tại Trung Quốc vẫn còn xa, bởi tài khoản vốn của nước này vẫn khép kín và chính phủ ưu tiên tích lũy dự trữ.