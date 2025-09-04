Kinh tế 24h: Các cửa hàng đẩy giá vàng miếng SJC tăng sốc

Các cửa hàng đẩy giá vàng miếng SJC tăng sốc

Chiều tối 3/9, giá vàng miếng SJC tại TP HCM đạt mức kỷ lục 136,5 triệu đồng/lượng (bán ra) tại một số cửa hàng nhỏ, tăng 1,5 triệu đồng so với buổi sáng và 2,6 triệu đồng trong ngày. Các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ niêm yết 131,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 133,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng gần 3 triệu đồng so với hôm trước. Đây là mốc cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay, vượt xa dự báo 130 triệu đồng/lượng trong năm 2025. Người giữ vàng miếng SJC từ đầu năm lãi hơn 50 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại TP HCM đạt mức kỷ lục 136,5 triệu đồng/lượng (bán ra) tại một số cửa hàng nhỏ

Giá vàng nhẫn và trang sức 99,99% cũng đạt đỉnh, niêm yết 125,5 - 128 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng so với ngày trước. Giá vàng trong nước tăng mạnh theo đà thế giới, khi vàng giao ngay đạt 3.549 USD/ounce (tăng 70 USD trong phiên, tương đương 2,3 triệu đồng), cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, vàng trong nước tăng nhanh hơn, khiến chênh lệch với giá thế giới quy đổi (113,4 triệu đồng/lượng) lên đến 20 triệu đồng/lượng.

Các tổ chức như JP Morgan dự báo giá vàng thế giới đạt 3.675 USD/ounce trong quý 4/2025, Goldman Sachs dự đoán 3.700 USD/ounce, thậm chí chạm 4.000 USD/ounce vào 2026. Tuy nhiên, TS Nguyễn Tuấn Anh (Đại học RMIT) cảnh báo giá vàng có thể điều chỉnh nếu Fed chậm cắt lãi suất hoặc căng thẳng địa chính trị giảm. Đà tăng hiện tại phản ánh kỳ vọng Fed hạ lãi suất và bất ổn kinh tế, địa chính trị toàn cầu.

Chủ tịch muốn bán hơn 9% vốn công ty, cổ phiếu tăng vọt

Ngày 3/9, thị trường chứng khoán giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ lễ, VN-Index giảm nhẹ 0,91 điểm (0,05%) xuống 1.681,3 điểm, do áp lực từ nhóm vốn hóa lớn như VCB, VIC, VHM, VPB, CTG, ACB, HDB. Rổ VN30 có 15 mã giảm giá, nhưng dòng tiền chảy mạnh vào bất động sản và thép, đẩy nhiều cổ phiếu tăng trần.

Cổ phiếu bất động sản DIG, PDR, DXS, CII tăng trần, trong đó PDR nổi bật với thanh khoản gần 56 triệu cổ phiếu, gấp đôi phiên trước. Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR), đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu (hơn 9% vốn) từ ngày 5/9, giao dịch theo phương thức thỏa thuận trong một tháng. Trong tháng qua, PDR đã tăng hơn 40%.

DIG tăng trần sau báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025, ghi nhận lợi nhuận sau thuế 28 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ 2024, dù chỉ đạt 5,3% kế hoạch năm. Nhóm thép cũng sôi động, với NKG, HSG tăng trần, HPG dẫn đầu thanh khoản toàn sàn với 119 triệu cổ phiếu (hơn 3.350 tỷ đồng), dù bị khối ngoại bán ròng 950 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 2,72 điểm (0,97%) lên 282,7 điểm, UPCoM-Index tăng nhẹ 0,05 điểm (0,05%) đạt 111,05 điểm. Thanh khoản HoSE đạt hơn 37.000 tỷ đồng, nhưng khối ngoại bán ròng hơn 2.900 tỷ đồng, tập trung vào HPG, VPB, FPT, MSN, MWG. Dòng tiền tập trung vào bất động sản và thép, cùng thông tin bán cổ phiếu của lãnh đạo, tạo động lực cho cổ phiếu PDR và DIG bứt phá.

Nhiều thay đổi về điều kiện mua nhà ở xã hội theo đề xuất mới nhất

Bộ Xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định 100/2024/NĐ-CP, đề xuất điều chỉnh điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội, tập trung vào mức thu nhập và xác nhận thu nhập.

Thứ nhất, Bộ đề xuất nâng mức thu nhập tối đa để đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Người độc thân, chưa kết hôn, đã ly hôn (chưa tái hôn) hoặc độc thân nuôi con dưới tuổi thành niên có thu nhập bình quân tháng không quá 20 triệu đồng. Với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân của hai vợ chồng không quá 40 triệu đồng/tháng. Trường hợp độc thân nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa là 30 triệu đồng/tháng. Thu nhập được xác nhận qua bảng lương từ cơ quan, doanh nghiệp. Đề xuất này nhằm tháo gỡ rào cản thu nhập, giúp người dân thu nhập thấp dễ tiếp cận nhà ở xã hội, sau nhiều kiến nghị từ địa phương và tổ chức.

Thứ hai, Bộ Xây dựng đề xuất giải quyết khó khăn trong xác nhận thu nhập cho người thu nhập thấp ở đô thị không có hợp đồng lao động. Hiện nay, UBND cấp xã gặp khó khăn do thiếu dữ liệu dân cư để xác nhận. Các địa phương như Thanh Hóa, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh đã phản ánh vấn đề này. Để khắc phục, Thủ tướng giao Bộ Công an cải tiến cơ sở dữ liệu dân cư, bổ sung thông tin đánh giá điều kiện mua nhà ở xã hội, giảm thiểu thủ tục hành chính.

Đề xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhóm thu nhập thấp tại đô thị.