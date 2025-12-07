Kinh tế 24h: Giá vàng thế giới có thể tăng 30% năm 2026

Giá vàng thế giới có thể tăng 30% năm 2026

Ngày 4/12/2025, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố báo cáo Triển vọng Vàng 2026, dự báo giá vàng thế giới có thể tăng 15-30% từ mức hiện tại (khoảng 4.200 USD/ounce), sau khi đã tăng ấn tượng 60% trong năm nay với hơn 50 lần lập đỉnh kỷ lục (cao nhất 4.381 USD/ounce hồi tháng 10). Đà tăng này được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị kéo dài, thuế nhập khẩu Mỹ cao, bất ổn kinh tế toàn cầu và lực mua mạnh từ ngân hàng trung ương.

Giá vàng được dự báo sẽ còn tăng tiếp

WGC nhấn mạnh, năm 2026 sẽ tiếp tục biến động do môi trường kinh tế bất định, nhưng các yếu tố như lợi suất trái phiếu giảm, nhu cầu trú ẩn an toàn tăng và chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ tạo "điều kiện đặc biệt thuận lợi" cho vàng. Trong kịch bản cơ sở (tăng trưởng chậm, Fed cắt giảm lãi suất), giá có thể tăng 5-15%; nếu rủi ro địa chính trị leo thang kèm USD yếu, vàng có thể vọt 15-30%, nhờ đầu tư qua ETF (thu hút 77 tỷ USD, thêm 700 tấn vàng năm nay, còn dư địa lớn so với chu kỳ trước).

Ngược lại, nếu chính sách Trump thành công, thúc đẩy tăng trưởng Mỹ mạnh, lạm phát tăng tốc khiến Fed giữ/hạ lãi suất, USD mạnh lên và dòng vốn chuyển sang tài sản rủi ro, giá vàng có thể giảm 5-20%, với ETF rút vốn mạnh. Tuy nhiên, mua từ nhà đầu tư dài hạn và ngân hàng trung ương có thể hạn chế đà giảm.

Năm nay, nhu cầu đầu tư dẫn dắt thị trường, bù đắp cho trang sức và công nghệ giảm do giá cao. WGC kỳ vọng ETF tiếp tục là nguồn cầu chính năm tới, trong khi theo dõi sát chính sách trung ương, địa chính trị và dòng vốn ETF để dự báo.

Con trai ông Đặng Phước Thành muốn gom thêm cổ phiếu Vinasun

Ông Đặng Thành Duy, Tổng giám đốc Vinasun (mã VNS) và con trai cựu Chủ tịch Đặng Phước Thành, vừa đăng ký mua thêm 1,5 triệu cổ phiếu VNS nhằm mục đích đầu tư, theo thông báo gửi HoSE cuối tuần qua. Nếu thành công, ông Duy sẽ nâng sở hữu cá nhân lên gần 3,9 triệu cổ phiếu, tương đương 5,73% vốn, chính thức trở thành cổ đông lớn. Nhóm gia đình ông có thể đẩy tỷ lệ nắm giữ lên gần 45%.

Đây là lần thứ hai ông Duy gom cổ phiếu trong năm 2025. Trước đó, đăng ký 2 triệu cổ phiếu từ tháng 7-8, ông chỉ khớp 500.000 đơn vị, nâng sở hữu từ 4,99% lên 5,73%. Giao dịch mới dự kiến từ 10/12/2025 đến hết tuần đầu 2026, qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Cách đây 5 năm, ông từng nắm lượng tương tự nhưng chuyển cho mẹ (bà Ngô Thị Thúy Vân) để giải quyết việc cá nhân.

Ông Đặng Phước Thành – người sáng lập Vinasun, rời ghế Chủ tịch 2 năm trước – vẫn là cổ đông lớn nhất với gần 25%. Cổ phiếu VNS giao dịch dưới mệnh giá (9.120 đồng/cổ phiếu phiên cuối tuần), thanh khoản thấp 20.000-50.000 đơn vị/phiên.

Kinh doanh Vinasun khó khăn: Quý III/2025 lãi sau thuế hơn 9 tỷ đồng (giảm 50% so cùng kỳ, thấp nhất 4 năm); 9 tháng doanh thu 670 tỷ đồng (-14%), lãi 33 tỷ đồng (-44%). Năm 2025 dự báo thách thức lớn do cạnh tranh khốc liệt từ xe điện (một đối thủ vốn 18.000 tỷ đồng) và đa quốc gia (gọi vốn 12 tỷ USD), trong khi vốn chủ sở hữu Vinasun chỉ 1.100 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo ưu tiên đầu tư xe hybrid thay thế xe xăng, thu hút tài xế qua chính sách chia thu nhập hợp lý. Đại diện công ty tự hào Vinasun vẫn là biểu tượng taxi TP HCM, kiên cường duy trì xe mới, lợi nhuận và cổ tức dù áp lực lớn.

SpaceX của Elon Musk có thể được định giá 800 tỷ USD

Ngày 5/12/2025, SpaceX chuẩn bị đợt bán cổ phần thứ cấp lớn nhất từ trước đến nay, có thể định giá công ty lên tới 800 tỷ USD – gấp đôi mức 400 tỷ USD của đợt trước và giúp SpaceX vượt OpenAI (500 tỷ USD) để trở thành doanh nghiệp tư nhân giá trị nhất nước Mỹ.

Theo thông tin nội bộ, giá cổ phiếu trong đợt này dự kiến vượt 400 USD/cổ phiếu, đưa định giá vào khoảng 750-800 tỷ USD. SpaceX cũng đang cân nhắc IPO toàn bộ công ty, bao gồm cả mảng Internet vệ tinh Starlink, vào nửa cuối năm 2026 – sớm hơn nhiều so với kế hoạch cũ là tách riêng Starlink khi doanh thu ổn định.

Hiện SpaceX thống trị thị trường phóng vệ tinh thương mại với tên lửa Falcon, sở hữu mạng lưới Starlink lớn nhất thế giới (hơn 8 triệu khách hàng), đồng thời đầu tư mạnh vào siêu tên lửa Starship và các cơ sở phóng mới. Công ty vừa giành thêm hàng chục tỷ USD hợp đồng từ NASA và Lực lượng Không gian Mỹ.

Tại đại hội cổ đông Tesla gần đây, Elon Musk thừa nhận không thích quản lý công ty đại chúng vì kiện tụng và áp lực ngắn hạn, nhưng ông muốn tìm cách để cổ đông Tesla được tham gia vào SpaceX. Ông kết luận: “Có lẽ vào một thời điểm nào đó, SpaceX nên niêm yết, dù có nhiều bất lợi”.

Đợt bán cổ phần sắp tới không chỉ giúp nhân viên và nhà đầu tư sớm thanh khoản mà còn khẳng định vị thế “ông vua không gian” của SpaceX, khi giá trị công ty đã tăng gấp 20 lần chỉ trong 5 năm và đang dẫn trước rất xa các đối thủ như Blue Origin của Jeff Bezos.

Từ năm 2026, không lập hóa đơn bị phạt cao nhất 80 triệu đồng

Từ ngày 16/1/2026, Nghị định 310/2025 sẽ chính thức áp dụng mức phạt nặng chưa từng có đối với hành vi không lập hóa đơn hoặc lập hóa đơn không đúng thời điểm, cao nhất lên tới 80 triệu đồng – gấp 4 lần mức phạt cũ. Cụ thể, nếu không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ từ 50 số trở lên, doanh nghiệp sẽ bị phạt 60-80 triệu đồng; từ 20 đến dưới 50 số bị phạt 30-50 triệu đồng; từ 10 đến dưới 20 số phạt 10-30 triệu đồng; từ 2 đến dưới 10 số phạt 2-10 triệu đồng và chỉ 1 số hóa đơn cũng đã bị phạt 1-2 triệu đồng.

Các trường hợp không lập hóa đơn đối với hàng khuyến mại, biếu tặng, cho mượn, trả lương… cũng bị phạt theo khung tương tự, tùy số lượng hóa đơn vi phạm. Hành vi lập hóa đơn sai thời điểm bị phạt từ 500.000 đồng đến tối đa 70 triệu đồng, còn cho, bán hóa đơn bị phạt 20-50 triệu đồng.

So với Nghị định 125/2020 trước đây (chỉ phạt 10-20 triệu đồng với không lập hóa đơn và 4-8 triệu đồng với lập sai thời điểm), mức phạt mới tăng mạnh nhằm tăng tính răn đe, buộc doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt quy định hóa đơn điện tử, chống thất thu thuế và gian lận thương mại. Đây là bước siết chặt quản lý hóa đơn lớn nhất trong nhiều năm qua, yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh phải nâng cao quản trị hóa đơn ngay từ đầu năm 2026 để tránh rủi ro bị xử phạt nặng.