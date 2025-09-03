Giá vàng chiều 3/9: Tăng “sốc” lên mốc cao chưa từng có, nhiều người kéo đến cửa hàng “vét sạch” loại vàng này

Giá vàng tăng “sốc”

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng tăng vọt gần 3 triệu đồng/lượng, lên mức cao chưa từng có. Trong khi đó, giá vàng nhẫn của các thương hiệu cũng được điểu chỉnh tăng cả triệu đồng/lượng.

Tính đến 15h30 ngày 3/9/2025, giá vàng miếng SJC được các đơn vị niêm yết ở mức 131,9-133,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 2,8 triệu đồng so với ngày hôm qua.

Chiều nay, Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 200 nghìn đồng/lượng so với phiên buổi sáng.

Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng được điều chỉnh tăng lên mức 125,5-128,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên ngày hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 126-129 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên hôm qua.

Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 125,8-128,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.535 USD/ounce, tăng 1,8 USD/ounce so với chốt phiên Mỹ đêm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 112,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC 20,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn trong nước từ 15-16 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Nếu tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC đã tăng tới 49,2 triệu đồng, tương đương mức tăng lên tới 58,4%. Đồng thời, giá vàng nhẫn đã tăng từ 44-45 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu, tương đương với mức tăng 53,7%, cao hơn rất nhiều so với các kênh đầu tư khác.

Người dân “vét sạch” loại vàng này

Vàng không chỉ tăng giá “sốc”, liên tục vượt mốc cao nhất mọi thời đại, nhiều cửa hàng còn diễn ra tình trạng khan hiếm vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Thậm chí, một số cửa hàng còn không còn 2 loại vàng này để bán do quá nhiều người mua vào nhưng lại ít người bán ra. Vàng trang sức như kiềng, vòng cổ, lắc tay thì phải thêm tiền công chế tác nên rất ít người mua.

Ghi nhận của PV trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) trong sáng nay, ngay từ sáng sớm, rất đông người đã kéo đến các cửa hàng kinh doanh vàng lớn để mua bán. Tuy nhiên, khi mở cửa, các cửa hàng đồng loạt thông báo không còn vàng miếng để bán, số lượng vàng nhẫn bán ra cũng nhỏ giọt.

Bảo Tín Minh Châu hôm nay chỉ bán cho mỗi khách tối đa 1 chỉ vàng nhẫn.

Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, nhân viên thông báo hết vàng miếng SJC, mỗi người chỉ được mua tối đa 1 chỉ vàng nhẫn. Đến khoảng 10h30, cửa hàng này thông báo hết vàng nhẫn để bán.

Đến cửa hàng vào lúc 11h sáng nay, chị Hoa (Hà Nội) chán nản vì phải ra về tay không. “Tôi đi đến Cầu Giấy lúc 10h30 thì cửa hàng họ báo hết vàng nhẫn nên vội đi xe lên đây nhưng cũng không còn. Mua có 1 chỉ vàng mà vất vả thật”, chị Hoa nói.

Cũng cần mua vàng nhẫn để trả nợ, chị Thu (Hà Nội) cho biết, suốt 4 ngày nghỉ lễ và cuối tuần, mỗi ngày chị đi xếp hàng mua được đúng 1 chỉ vàng. Đến hôm nay thì còn không có vàng để mua.

Đến tầm 10h30 phút, cửa hàng thông báo hết vàng nhẫn để bán, nhiều người phải ra về.

“Tuần trước, tôi mua được 2 chỉ, giá 12,2 triệu đồng một chỉ. Sáng nay, tăng thêm mỗi chỉ 700 nghìn đồng nhưng còn không mua được. Tôi đi 3 cửa hàng, bên nào cũng báo hết. Vì vay đúng loại vàng của thương hiệu này nên giờ cả tuần vẫn không mua đủ để trả nợ”, chị Thu cho hay.

Thấy vàng tăng quá cao và có khả năng còn tăng tiếp, chị Cẩm Tú (Hà Nội) liền rút toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để đi mua vàng. Tuy nhiên, đến một số cửa hàng có thương hiệu đều thông báo hết vàng nhẫn và vàng miếng SJC.

“Cuối buổi sáng, tôi lên phố Trần Nhân Tông thì chỉ một cửa hàng là còn vàng nhẫn. Mỗi người chỉ được mua với số lượng ít một vài chỉ. Tôi mua 20 chỉ thì phải làm hợp đồng, đóng tiền trước và ngày 22/9 đến nhận vàng sau”, chị Tú cho hay.

Mặc kệ giá vàng liên tục tăng cao, nhiều người vẫn xếp hàng mua vàng.

Chia sẻ về giá vàng thời gian tới, nhà đầu tư Đào Tuấn (TP Hồ Chí Minh) cho biết, giá vàng hiện tại khả năng sẽ còn một nhịp tăng nữa trước khi rớt giá mạnh. Tiếp đó sẽ đi ngang tích luỹ để tăng mạnh vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

“Tôi nghĩ hiện tại giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới tới 20 triệu đồng/lượng là quá nhiều. Chênh lệch mua bán cũng lên tới 2,5-3 triệu đồng/lượng nên không nên lướt sóng. Còn nếu mua tích luỹ về lâu dài, trên 6 tháng thì vẫn có thể xuống tiền vì giá vàng luôn tăng theo thời gian”, anh Tuấn nói.