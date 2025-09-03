Sự trỗi dậy của các nhà hàng Ấn Độ tại Hoa Kỳ

Đầu những năm 2000, các đầu bếp Ấn Độ tại Mỹ thường phải điều chỉnh khẩu vị, phục vụ những món quen thuộc như bơ gà hay cà ri tikka masala để chiều lòng thực khách. Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi đầu bếp Vikas Khanna mở nhà hàng Junoon tại New York và giành sao Michelin – một trong những nhà hàng Ấn Độ đầu tiên đạt thành tựu này.

Khanna cho biết chính lời khuyên của đầu bếp Anthony Bourdain – “Đừng che giấu ẩm thực để chiều phương Tây” – đã thay đổi cách ông tiếp cận. Ông bắt đầu nâng tầm món ăn Ấn Độ, không còn chỉ dừng lại ở buffet hay đồ mang đi mà hướng đến trải nghiệm ẩm thực sang trọng.

Từ đó, nhiều nhà hàng Ấn Độ cao cấp xuất hiện, trở thành điểm hẹn sánh vai cùng các nhà hàng Ý, Pháp tại Mỹ. Với những thực đơn sáng tạo và tinh tế, ẩm thực Ấn Độ không còn chỉ gói gọn trong “cà ri bình dân” mà đã khẳng định vị thế trong giới ẩm thực quốc tế.

Nhà hàng Semma ở New York, New York.

Vì sao thực khách Mỹ ngày càng ưa chuộng món Ấn?

Theo số liệu từ Datassential, số nhà hàng Ấn Độ cao cấp tại Mỹ đã tăng từ 101 vào năm 2018 lên 154 vào cuối năm 2024. Các nhà hàng như Bungalow ở New York thậm chí có danh sách chờ hơn 1.000 khách mỗi tối, vé đặt bàn “cháy hàng” chỉ sau vài chục giây mở bán.

Giới phân tích cho rằng sau đại dịch, thực khách Mỹ có xu hướng tìm kiếm “trải nghiệm” thay vì chỉ bữa ăn. Họ sẵn sàng chi trả cho những không gian tinh tế, món ăn được chế biến công phu và mang tính khám phá văn hóa. Thế hệ trẻ như Gen Z và Millennials cũng được xem là lực đẩy khi họ có “khẩu vị toàn cầu” và khát khao thử những hương vị mới lạ.

Bên cạnh đó, cộng đồng người Mỹ gốc Ấn cũng tăng trưởng mạnh, hiện đã hơn 4,8 triệu người, với mức thu nhập hộ gia đình cao (trung bình 151.000 USD/năm). Chính cộng đồng này góp phần duy trì nhu cầu và nâng cao uy tín của ẩm thực quê hương tại Mỹ.

Vì sao giới đầu tư quan tâm đến ẩm thực Ấn Độ?

Khi các nhà hàng cao cấp liên tục kín chỗ, giới đầu tư bắt đầu coi ẩm thực Ấn Độ là “mỏ vàng mới”. Tháng 8 vừa qua, chuỗi nhà hàng Dishoom nổi tiếng ở Anh đã nhận vốn từ quỹ L Catterton – đơn vị được hậu thuẫn bởi tập đoàn xa xỉ LVMH – để chuẩn bị mở rộng sang thị trường Mỹ.

Nhiều nhà hàng khác như Semma, Dhamaka hay Adda cũng liên tục nhận được lời mời hợp tác từ các nhà đầu tư. Trước đây, ít ai tin ẩm thực Ấn Độ có thể trở thành mô hình kinh doanh hấp dẫn, nhưng nay điều này được coi là “tất yếu” khi sự quan tâm và nhu cầu tăng mạnh.

Một điểm đáng chú ý là các nhà hàng mới không chỉ phục vụ các món “quốc dân” mà đi sâu vào ẩm thực vùng miền. Semma – nhà hàng được New York Times xếp hạng số 1 năm 2025 – tập trung khai thác ẩm thực Nam Ấn, đặc biệt là các món truyền thống của bang Tamil Nadu. Cách tiếp cận này giúp thực khách cảm nhận được sự đa dạng và chân thực hơn của ẩm thực Ấn.

Điều gì giúp ẩm thực Ấn Độ giữ chân thực khách lâu dài?

Các đầu bếp kỳ cựu như Avtar Walia, chủ nhà hàng Tamarind, cho rằng sự đổi mới liên tục trong thực đơn là chìa khóa. Ông thay đổi thực đơn trưa theo từng vùng Ấn Độ mỗi tháng để khách có cơ hội trải nghiệm nhiều hương vị khác nhau mà không cần đi xa. Nhờ vậy, 95% khách hàng của ông là khách quen.

Không chỉ vậy, các nhà hàng Ấn Độ cao cấp còn trở thành điểm đến của giới thượng lưu và doanh nhân. Tại Bungalow, ghế ngồi từng đón tiếp từ các tỷ phú Ấn Độ đến những nhân vật như Jeff Bezos. Đối với nhiều người Mỹ gốc Ấn, đến những nhà hàng này còn mang ý nghĩa như một “hành trình trở về quê hương”.

Chính sự kết hợp giữa tính bản địa, sự sáng tạo và không gian sang trọng đã giúp ẩm thực Ấn Độ tại Mỹ không còn là “trào lưu nhất thời” mà dần trở thành một phần quan trọng của bản đồ ẩm thực toàn cầu.