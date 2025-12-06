Trung Quốc xuất hiện “đối thủ mới của Nvidia”: Cổ phiếu tăng hơn 420%, tạo thêm một tỷ phú USD

Moore Threads là hãng sản xuất chip đồ hoạ (GPU) và công nghệ hỗ trợ huấn luyện mô hình AI, do Trương Kiến Trung – cựu lãnh đạo Nvidia Trung Quốc – thành lập năm 2020. Công ty có trụ sở tại Bắc Kinh và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ chiến lược phát triển chip AI nội địa, vốn là lĩnh vực Trung Quốc đang đặt mục tiêu tự chủ.

Thương vụ IPO của Moore Threads là một trong những đợt chào bán được mong đợi nhất tại Trung Quốc năm 2025. Công ty bán 70 triệu cổ phiếu với giá 114,28 nhân dân tệ mỗi cổ phiếu, huy động 8 tỷ nhân dân tệ (1,1 tỷ USD). Phần dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ được đăng ký vượt mức tới 2.750 lần, cho thấy sức hút hiếm có.

Ngay trong ngày đầu giao dịch, cổ phiếu tăng hơn 420%, nâng định giá Moore Threads lên 276 tỷ nhân dân tệ. Công ty dự kiến dùng nguồn vốn mới để tuyển dụng nhân sự và mở rộng nghiên cứu – phát triển.

Điều gì đã giúp cổ phiếu Moore Threads “bùng nổ”?

Sự thăng hoa của Moore Threads đến từ một bối cảnh đặc biệt: Trung Quốc đang bị hạn chế tiếp cận công nghệ bán dẫn Mỹ, trong đó có GPU tiên tiến phục vụ AI. Moore Threads nằm trong danh sách đen thương mại của Mỹ từ năm 2023, khiến công ty không thể mua công nghệ chip cao cấp từ thị trường Mỹ.

Trớ trêu thay, chính áp lực này lại trở thành cơ hội. Các công ty Trung Quốc đẩy mạnh sử dụng chip nội địa, tạo ra niềm tin thị trường rằng Moore Threads có thể trở thành “lực lượng quan trọng” trong việc thay thế Nvidia và các nhà cung cấp nước ngoài khác.

Cùng thời điểm, xu hướng “lạc quan với chip nội địa” đã đẩy cổ phiếu các hãng bán dẫn Trung Quốc tăng mạnh, bao gồm Cambricon Technologies – nơi CEO Trần Thiên Thủy hiện là người giàu thứ 11 của Trung Quốc với 23,4 tỷ USD.

Hồ sơ của nhà sáng lập Trương Kiến Trung có gì đáng chú ý?

Trương Kiến Trung, 59 tuổi, có gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành bán dẫn và là người đứng đầu Nvidia Trung Quốc trong 14 năm. Ông rời Nvidia vào năm 2020 để thành lập Moore Threads. Trước đó, Trương từng là lãnh đạo cấp cao tại Dell và HP tại Trung Quốc.

Với mức tăng giá cổ phiếu ngoạn mục, tài sản của Trương Kiến Trung hiện đạt khoảng 4,3 tỷ USD – theo ước tính của Forbes. Vợ ông, bà Lưu Thiện Thiện, từng là thành viên hội đồng quản trị công ty giai đoạn đầu nhưng rời vị trí này vào năm 2023.

Moore Threads hiện cung cấp GPU, phần mềm hỗ trợ huấn luyện AI và đang hưởng lợi trực tiếp từ thị trường chip AI nội địa, dự kiến tăng trưởng từ 142,5 tỷ nhân dân tệ (2024) lên 1,3 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2029, theo Sinolink Securities.

Doanh thu và triển vọng của Moore Threads đang thay đổi như thế nào?

Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu Moore Threads tăng 182% lên 784,6 triệu nhân dân tệ. Dù vẫn lỗ 723,5 triệu nhân dân tệ, mức thiệt hại đã giảm 18,7% so với cùng kỳ năm trước – dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh đang cải thiện.

Công ty cũng nhận được vốn từ nhiều nhà đầu tư lớn như HSG (HongShan – tiền thân là Sequoia China), cùng các quỹ đầu tư của ByteDance và Tencent. Điều này giúp củng cố niềm tin thị trường về khả năng trở thành đầu tàu GPU nội địa.

Nhờ đợt IPO bùng nổ, Moore Threads có thể tăng tốc mở rộng đội ngũ, đẩy mạnh R&D và tiếp tục xây dựng hệ sinh thái chip AI phục vụ nhu cầu trong nước.