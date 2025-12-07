Địa ốc Đại Quang Minh nơi tỷ phú Trần Bá Dương vừa rời chức Chủ tịch có quy mô khủng thế nào?

Tỷ phú Trần Bá Dương rời ghế Chủ tịch địa ốc Đại Quang Minh

Mới đây, Liên danh Văn Phú – MIK – Đại Quang Minh đã gửi văn bản tới Thành ủy Hà Nội và Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đề xuất đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, trong đó CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh được chỉ định làm đơn vị đại diện. Trong văn bản này, Tập đoàn Đèo Cả không xuất hiện trong liên danh.

Một thông tin khác nhận được sự chú ý của giới đầu tư là tỷ phú Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn THACO không còn giữ vai trò Chủ tịch tại CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh. Theo đó, người ký tên trong văn bản này là ông Trần Đăng Khoa trong vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, doanh nhân sinh năm 1970 cũng là cựu Chủ tịch doanh nghiệp.

Liên danh Văn Phú – MIK – Đại Quang Minh sẵn sàng nộp ngay 4.000 tỷ đồng để khởi công dự án vào ngày 19/12

Theo đề xuất mới, dự án được nghiên cứu trên diện tích khoảng 11.000 ha dọc hai bên sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Phương án đầu tư tập trung phát triển quỹ đất công viên gần 3.300 ha gồm công viên chủ đề, công viên cây xanh và công viên thể thao; đồng thời tái thiết mạnh các khu dân cư cũ nhưng vẫn giữ lại những làng cổ đặc trưng như Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức, Đông Dư Hạ và làng Chèm.

Trên trục này, loạt công trình biểu tượng sẽ được tạo dựng, gồm Bảo tàng Sông Hồng tại bãi giữa, Tháp Kỷ nguyên mới và Kỳ quan Thăng Long – Đông Đô, cùng chuỗi 14,6 km công viên văn hóa kết nối vào hệ sinh thái cảnh quan ven sông.

Về hạ tầng, dự án hình thành tuyến đường bộ dọc sông dài hơn 84 km (hữu – tả Hồng), tốc độ thiết kế 60–80 km/h, kết hợp mạng giao thông thủy từ Việt Trì đến Hưng Yên với các bến du lịch cảnh quan tại Nhật Tân, Tứ Liên, Long Biên, Vĩnh Tuy, Thanh Trì và Bát Tràng – Kim Lan…

Với sự đồng ý thu xếp vốn từ Vietcombank và VPBank, liên danh này sẽ sẵn sàng nộp ngay 4.000 tỷ đồng cho TP Hà Nội để khởi công ngày 19/12.

Trước đó, liên quan dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Liên danh Đèo Cả - Văn Phú - MIK Group - Đại Quang Minh từng đề xuất phương án bao gồm hai tuyến cao tốc đô thị, tuyến monorail, công viên cảnh quan, với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 338.000 tỷ đồng (~13 tỷ USD).

Địa ốc Đại Quang Minh có quy mô thế nào?

Địa ốc Đại Quang Minh được thành lập tháng 3/2011 với vốn điều lệ là 4.200 tỷ đồng. Công ty có 3 cổ đông sáng lập là Công ty cổ phần ô tô Trường Hải nắm 45%, Công ty cổ phần đầu tư Mai Linh nắm 37,5%, cổ đông Trần Đăng Khoa nắm 17,5%.

Thời điểm thành lập, ông Trần Đăng Khoa giữ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị, ông Trần Bá Dương giữ vị trí Tổng giám đốc. Đại Quang Minh là chủ đầu tư và phát triển dự án siêu đô thị Sala nằm trong khu Đô thị tài chính quốc tế Thủ Thiêm trị giá 2,2 tỷ USD.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 6 năm 2016 thì nhóm ông Trần Đăng Khoa đã rút khỏi Đại Quang Minh. Cùng với đó, đến tháng 7/2016, ông Trần Bá Dương được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp thay thế vị trí của ông Trần Đăng Khoa. Đầu năm 2025, THACO công bố sở hữu 77,5% cổ phần Đại Quang Minh, còn ông Dương và gia đình nắm 22,5%.﻿

Sau khi tỷ phú Trần Bá Dương ngồi vào ghế Chủ tịch, vốn điều lệ của Đại Quang Minh cũng liên tục tăng mạnh từ 4.200 tỷ đồng lên 4.850 tỷ đồng vào tháng 9/2017, tăng lên 5.800 tỷ đồng vào tháng 1/2019. Đến tháng 8/2020, Đại Quang Minh tăng mạnh vốn điều lệ lên 10.920 tỷ đồng.

Tháng 5/2021, vai trò người đại diện pháp luật của doanh nghiệp chuyển từ Chủ tịch Trần Bá Dương sang Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Tuệ. Đến tháng 11/2024, Chủ tịch Trần Bá Dương trở lại làm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Vào tháng 1/2025, Đại Quang Minh tăng vốn từ 10.920 tỷ đồng lên 14.520 tỷ đồng, và tăng vốn lên 16.620 tỷ đồng vào tháng 6/2025. Vào cuối tháng 7/2025, doanh nghiệp tăng vốn lên 18.200 tỷ đồng, ông Nguyễn Hoàng Tuệ giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Dưới sự lãnh đạo của tỷ phú Trần Bá Dương, những năm gần đây, doanh nghiệp liên tục mở rộng hoạt động sang phát triển Khu công nghiệp cơ khí Bình Dương 786ha tổng vốn hơn 75.000 tỷ đồng… Năm 2025, Đại Quang Minh cho biết sẽ khởi công 32 dự án và hoàn thành 16 dự án.

Vào tháng 6 vừa qua, Chủ tịch HĐQT Thaco Trần Bá Dương tiết lộ thông tin cho biết trong năm 2024, Thadico - Đại Quang Minh ghi nhận lợi nhuận 242 tỷ đồng năm 2024, nhưng nhờ Nghị định 91 của Chính phủ tháo gỡ nút thắt tồn tại suốt bảy năm, khu đô thị Sala sẽ được tiếp tục bán hàng và triển khai xây dựng, giúp lợi nhuận dự kiến tăng vọt lên 1.257 tỷ đồng năm 2025 và 4.545 tỷ đồng năm 2027.