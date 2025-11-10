Bên trong cuộc giằng co của giá vàng - Cơ hội hay rủi ro với người mua vàng?

Giá vàng trong nước tuần qua giao dịch trầm lắng, vàng miếng SJC ổn định 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 9999 dao động 143,3 - 148,8 triệu đồng/lượng, ít biến động so với tuần trước. Tuy nhiên, chênh lệch mua-bán giữa các doanh nghiệp không đồng nhất: SJC giữ 2 triệu, Phú Quý giãn 3 triệu, Mi Hồng chỉ 1,2 triệu, phản ánh cạnh tranh cung cầu gay gắt. Vàng miếng SJC đắt hơn thế giới 21 triệu/lượng.

Thị trường vàng trong nước tuần qua giao dịch trầm lắng

Quốc tế, vàng tăng 23 USD, chạm 3.999,6 USD/ounce, được hỗ trợ bởi chính phủ Mỹ đóng cửa kỷ lục, thiếu dữ liệu kinh tế, buộc nhà đầu tư tìm tín hiệu từ chứng khoán, USD. Dù thiếu chất xúc tác bứt phá 4.000 USD, chuyên gia như Neil Welsh (Britannia), Michael Brown (Pepperstone) đánh giá xu hướng tăng dài hạn chiếm ưu thế nhờ nhu cầu trú ẩn, ngân hàng trung ương mua ròng, kỳ vọng Fed cắt lãi suất (xác suất 66% tháng 12).

Hội đồng Vàng Thế giới cho biết quý 3/2025, ngân hàng trung ương mua 220 tấn (+10% YoY), nhưng tốc độ tích lũy từ đầu năm chậm hơn, đạt 634 tấn. Dù giá cao giảm sức mua, bất ổn kinh tế vẫn thúc đẩy đa dạng hóa dự trữ.

Thị trường vàng đang giằng co – trong nước ổn định nhưng chênh lệch lớn, quốc tế tiềm năng tăng nhưng thiếu động lực rõ ràng. Với người mua, đây vừa là cơ hội tích lũy dài hạn, vừa tiềm ẩn rủi ro biến động ngắn hạn nếu dữ liệu kinh tế Mỹ trở lại bất ngờ.

Vốn điều lệ của VinSpeed vượt mốc tỷ USD

VinSpeed: Vốn điều lệ vượt 1,3 tỷ USD (33.000 tỷ đồng) tính đến 6/11/2025, tăng gấp 5,5 lần từ 15.000 tỷ đồng khi thành lập tháng 5. Cổ đông góp 22.200 tỷ tiền mặt, còn lại tài sản khác. Cơ cấu: Phạm Nhật Vượng nắm 51%, VIG 35%, Vingroup 10%, hai con trai Quân Anh và Minh Hoàng mỗi người 1%.

Tháng 10, VinSpeed nhận 243,4 triệu cổ phiếu VIC từ sáp nhập Công ty Quản lý Đầu tư Bất động sản Hưng Long (tiền thân VMI, lập 10/2022, chuyên chia nhỏ BĐS hệ Vingroup), nâng tổng sở hữu 378,1 triệu cổ phiếu (9,77% Vingroup).

Doanh nghiệp chuyên xây dựng đường sắt cao tốc, sản xuất đầu máy/toa xe. Gần đây công bố ĐTM hai dự án: Hà Nội - Hạ Long (120km, qua 4 tỉnh/thành: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh) và Bến Thành - Cần Giờ (53km, 8 xã/phường TP.HCM). Tổng vốn 225.580 tỷ đồng (~8,5 tỷ USD), tiến độ vận hành thương mại đầu 2028, chỉ sau 2 năm triển khai.

VinSpeed còn đề xuất tuyến Bắc - Nam (61,35 tỷ USD, ~13% GDP Việt Nam cuối 2024), tự thu xếp 20% vốn (12,27 tỷ USD), vay 80% không lãi Nhà nước trong 30 năm.

Cổ phiếu 'lên sàn' sẽ nhanh hơn 3-6 lần trước đây

Nghị định 245/2025 rút ngắn thời gian doanh nghiệp lên sàn sau IPO từ 3-6 tháng xuống chỉ 30 ngày, bằng cách giảm thủ tục soát xét báo cáo tài chính. Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết quy định mới giúp doanh nghiệp nhanh chóng huy động vốn, tham gia niêm yết, thu hút nhà đầu tư, đồng thời giảm thủ tục hành chính.

Năm 2025, thị trường IPO được dự báo sôi động nhờ vĩ mô ổn định, chính sách tiền tệ nới lỏng, FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên “thị trường mới nổi thứ cấp”. Nhiều thương vụ lớn dự kiến: Highlands, Golden Gate (tiêu dùng); TCBS, VPBankS, VPS, F88 (tài chính); DatvietVAC (giải trí); Misa, VNLife (công nghệ); VPL, TAL, Viettel IDC (bất động sản).

VNDirect đánh giá khung pháp lý hoàn thiện, sở hữu nước ngoài linh hoạt, thoái vốn nhà nước, hệ thống KRX và bảo vệ nhà đầu tư là động lực chính. Thị trường trái phiếu cũng phục hồi: năm nay phát hành 500.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và 500.000 tỷ đồng doanh nghiệp, tổng quy mô 1 triệu tỷ đồng.

Tuy nhiên, quy mô chưa tương xứng tiềm năng. Bộ Tài chính đang hoàn thiện nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán 2024 (hiệu lực 1/1/2026), quy định rõ trách nhiệm nhà phát hành, tiêu chí nhà đầu tư, tăng cường giám sát. Kỳ vọng 2026, thị trường cổ phiếu và trái phiếu tăng trưởng mạnh, giảm áp lực huy động vốn cho ngân hàng.

Hãng xe điện học Tesla trả thù lao 4,6 tỷ USD cho CEO

Rivian công bố gói thù lao tối đa 4,6 tỷ USD cho CEO RJ Scaringe trong 10 năm, tương tự mô hình Tesla trả Elon Musk 1.000 tỷ USD. Theo hồ sơ gửi SEC, ông Scaringe được quyền mua 36,5 triệu cổ phiếu loại A giá 15,22 USD/cổ phiếu nếu đạt mục tiêu lợi nhuận và giá cổ phiếu; lương cơ bản tăng gấp đôi lên 2 triệu USD. Ông còn nhận 1 triệu cổ phần và giữ ghế Chủ tịch Mind Robotics – công ty AI mới của Rivian, có thể nắm tối đa 10% lợi ích kinh tế.

Gói thưởng nhằm giữ chân nhà sáng lập (sở hữu 2% công ty), giúp tập trung tăng trưởng, chuẩn bị ra mắt SUV R2 cạnh tranh Tesla Model Y. Vốn hóa Rivian hiện 18,67 tỷ USD, cổ phiếu tăng 15% từ đầu năm. Hội đồng quản trị học theo Tesla, gắn thù lao CEO với lợi ích cổ đông.

Chuyên gia Yonat Assayag (ClearBridge) nhận xét Rivian không sao chép nhưng có điểm tương đồng với Musk. Nhà đầu tư Vitaly Golomb (Mavka Capital) cho rằng gói 3% cổ phần của Scaringe hợp lý hơn Musk (13%, có thể lên 25%). Dự báo nhiều công ty sẽ áp dụng mô hình này.

Tuy nhiên, Amit Batish (Equilar) cảnh báo mục tiêu tham vọng khó đạt trong bối cảnh kinh tế biến động. Ngành xe điện Mỹ đối mặt rủi ro khi Trump loại bỏ ưu đãi thuế; Rivian vừa sa thải 4,5% nhân sự để cắt giảm chi phí.