Kinh tế 24h: Giá vàng sắp tới sẽ ra sao?

Giá vàng sắp tới sẽ ra sao?

Sáng 9/11/2025, giá vàng trong nước đứng im quanh 148 triệu đồng/lượng. SJC niêm yết 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua-bán); các doanh nghiệp giữ nguyên 148,4 triệu. Vàng nhẫn: Bảo Tín Minh Châu 145,8-148,8 triệu; SJC 143,4-145,8 triệu; Doji 144,5-147,5 triệu. Giá thế giới tăng nhẹ lên 4.001 USD/ounce (+16 USD), quy đổi khoảng 120 triệu đồng/lượng (tỷ giá trung tâm 25.103 đồng/USD, tăng 3 đồng; ngân hàng 26.083-26.356 đồng; chợ đen 27.770-27.840 đồng).

Giá vàng trong nước dao động quanh mức 148 triệu đồng/lượng

Tại họp báo, ông Shaokai Fan (Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, WGC) tiết lộ các yếu tố quan trọng tác động giá vàng sắp tới: (1) Chính sách kinh tế vĩ mô Mỹ, đặc biệt Fed cắt giảm lãi suất, hỗ trợ tích cực cho vàng. (2) Tính độc lập của Fed, ảnh hưởng niềm tin USD và thể chế Mỹ. (3) Thuế quan Mỹ-Trung, tăng rủi ro địa chính trị, đẩy nhu cầu trú ẩn. (4) Vàng thành tài sản cốt lõi của nhà đầu tư tổ chức; ETF toàn cầu tăng 222 tấn quý III (+134% YoY), vốn流入 26 tỷ USD, gần đỉnh lịch sử. Ngân hàng trung ương mua ròng 220 tấn quý III (+28% QoQ, +10% YoY), từ đầu năm 634 tấn (cao hơn trước 2022).

Dự báo 2025, giá vàng có thể tăng nhờ địa chính trị, nhu cầu trung ương, nhưng chịu áp lực USD mạnh và lạm phát. Trong nước, theo sát thế giới, tăng 10-15%/năm, có thể chạm 150-200 triệu đồng/lượng cuối năm, phụ thuộc tỷ giá, chính sách NHNN và nhu cầu nội địa.

Kiểm tra đột xuất, thu giữ hơn 21.000 sản phẩm kém chất lượng, nghi hàng giả

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang phối hợp Công an tỉnh kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh C.A.T. (phường Rạch Giá) ngày 12/9, tạm giữ hơn 21.000 sản phẩm (viên uống, bột sữa hạt...) trị giá gần 14 tỷ đồng để xác minh; lấy 9 mẫu gửi kiểm nghiệm.

Kết quả thử nghiệm cho thấy sản phẩm không đạt chất lượng, vi phạm 3 hành vi: sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; buôn bán thực phẩm có chỉ tiêu an toàn không đạt chuẩn; sản xuất hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng.

Chi cục QLTT lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ nghi tội phạm liên quan hàng giả sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; hai vi phạm còn lại gửi UBND tỉnh xử lý. Đối với hàng kém chất lượng, doanh nghiệp buộc thu hồi và tái chế; hàng giả sẽ bị tiêu hủy theo quy định. Thông tin được ông Nguyễn Quốc Thơ - Phó Chi cục trưởng - công bố tại họp báo định kỳ ngày 7/11.

Công ty con của Novaland nhận tin bất lợi, sức ép từ gánh nặng 2.300 tỷ

Công ty TNHH No Va Thảo Điền – công ty con của Novaland – vừa công bố loạt thông tin bất thường trên HNX, bao gồm nguy cơ tạm ngừng hoặc đình chỉ hoạt động, thay đổi điều kiện trái phiếu, đại diện trái chủ, xử phạt vi phạm chứng khoán và tái tổ chức doanh nghiệp (chi tiết chưa công bố).

Nổi bật nhất là lô trái phiếu NTDCH2227001 trị giá 2.300 tỷ đồng (phát hành 5/9/2022, kỳ hạn 5 năm). Từ tháng 3/2023, TVSI đã thông báo vi phạm, buộc công ty phải mua lại trước hạn. Đề xuất tái cấu trúc (trả 20% lãi, dời đáo hạn về 15/3/2025, dồn lãi cuối kỳ, miễn phạt) không được trái chủ thông qua (tán thành chỉ 49,61%). Đến nay, công ty vẫn chưa tất toán gốc và lãi, “khất” hơn 2.100 tỷ đồng.

Tài chính yếu kém với lỗ lũy kế 933 tỷ đồng (từng vượt 1.000 tỷ), lưu chuyển tiền âm, nợ quá hạn lớn; kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục. Tổng nợ phải trả 12.773 tỷ đồng (tăng 5%), gồm 3.417 tỷ trái phiếu, 1.545 tỷ vay ngân hàng. Dù vậy, ban lãnh đạo khẳng định duy trì hoạt động nhờ kế hoạch đầu tư, thu hồi khoản phải thu, tái cơ cấu nợ và hỗ trợ từ thành viên góp vốn. Bối cảnh sai phạm trái phiếu Novaland và các công ty thành viên được Thanh tra Chính phủ đánh giá nghiêm trọng, đã chuyển Bộ Công an xử lý.

Ông lớn thép miền Nam muốn tái cấu trúc khi lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ

Thép Pomina (POM) lỗ 14 quý liên tiếp, lũy kế âm hơn 3.050 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 187 tỷ. Công ty triệu tập họp bất thường tháng 12/2025 để thông qua báo cáo 9 tháng và kế hoạch tái cấu trúc (chi tiết chưa công bố).

Nỗ lực trước đây thất bại: Năm 2024, đàm phán bán 51% cổ phần cho Nansei (Nhật) vướng giới hạn sở hữu nước ngoài; hợp tác Thaco Industries cũng không thành.

Quý III/2025, doanh thu giảm 59% còn 203 tỷ, lỗ sau thuế 182,7 tỷ (cải thiện 36%). Nhà máy Pomina 3 tạm ngưng, sản xuất chưa phục hồi, lãi vay 9 tháng hơn 481 tỷ. Tổng nợ vay 5.950 tỷ (88% ngắn hạn), chủ yếu từ Vietinbank, BIDV, Vietcombank; mượn thêm Đại Quang Minh 300 tỷ.

Dự án lò cao 1 triệu tấn/năm tại Bà Rịa – Vũng Tàu (nay TP HCM) là “tội đồ”: chậm tiến độ do dịch, chuyên gia Trung Quốc không sang được, tổn thất lớn về thiết bị, nhân công.

Cổ phiếu POM bị hủy niêm yết HoSE tháng 5/2024, giao dịch UPCoM giá 2.300 đồng, chỉ thứ Sáu hàng tuần do chậm nộp báo cáo kiểm toán 2023–2025 và không họp ĐHĐCĐ 2 năm.

Chuyển biến mới: POM bắt tay VNSteel lập liên doanh Pomina Phú Mỹ, vốn 2.700–2.800 tỷ; VNSteel góp tiền, POM góp đất đai, nhà xưởng Pomina 1 & 3. Liên doanh ra đời quý I/2026. Đến quý II/2026, POM hoàn thiện báo cáo kiểm toán 2023–2025 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.