Kinh tế Mỹ chao đảo vì nguy cơ chính phủ đóng cửa: “Cú sốc” vượt xa dự đoán của đội ngũ ông Trump

Theo số liệu công bố ngày 7/11, chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ đã rơi xuống mức thấp nhất trong ba năm qua. Nguyên nhân chính được cho là do lo ngại cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ kéo dài, ảnh hưởng tới đời sống và việc làm của hàng triệu người.

Một cố vấn kinh tế thân cận với ông Donald Trump thừa nhận, những tác động của việc đóng cửa “đang tồi tệ hơn rất nhiều so với chúng tôi dự đoán”. Tình trạng này đang lan rộng, ảnh hưởng đến niềm tin chung vào khả năng điều hành kinh tế của chính phủ.

Các chuyến bay bị hủy được hiển thị tại Sân bay Quốc tế O'Hare ở Chicago vào ngày 7/11.

Giao thông hàng không Mỹ rối loạn

Ngay từ sáng thứ Sáu, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ra lệnh cắt giảm 4% các chuyến bay nội địa tại 40 sân bay lớn trên toàn quốc. Các hãng hàng không lớn như United, Delta và American Airlines đồng loạt hủy hàng trăm chuyến bay, khiến hàng chục nghìn hành khách bị ảnh hưởng.

Nếu tình hình đóng cửa tiếp tục, FAA dự kiến sẽ nâng mức cắt giảm lên 10% trong những ngày tới. Việc này có thể gây ra một làn sóng gián đoạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng tới thương mại, du lịch và chuỗi cung ứng hàng hóa trong nước.

Chính phủ Trump đối mặt với khủng hoảng phúc lợi

Bên cạnh ngành hàng không, chương trình hỗ trợ thực phẩm SNAP, vốn giúp đỡ hàng chục triệu người dân Mỹ cũng trở thành tâm điểm tranh cãi. Một tòa án ở Rhode Island đã yêu cầu chính phủ tạm thời chi trả đầy đủ trợ cấp, nhưng chính quyền ông Trump đã kháng cáo. Tòa án Tối cao sau đó tạm hoãn lệnh này, khiến hàng triệu người tiếp tục trong tình trạng bất định.

Chính quyền Trump trước đó từng thông báo sẽ chỉ chi trả một phần phúc lợi, trong khi khoảng 1/8 dân số Mỹ đang phụ thuộc vào chương trình này để duy trì sinh hoạt hàng ngày.

Quốc hội Mỹ có tìm được lối thoát?

Tình hình kinh tế ngày càng xấu khiến áp lực dồn lên các nghị sĩ ở cả hai đảng. Trong ngày thứ Sáu, hàng loạt đề xuất và phản đề xuất được đưa ra tại Quốc hội, song vẫn chưa có bước đột phá.

Một số chuyên gia cho rằng đã xuất hiện “tia hy vọng” khi Ed Mills, chuyên gia tại Raymond James nhận định: “Chúng ta có thể đang ở giai đoạn khởi đầu của sự kết thúc, nhưng khó có khả năng thỏa thuận sẽ được thông qua trước tuần tới.”

Trong khi đó, ông Trump cho rằng việc đóng cửa chính phủ là nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa mất điểm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua. Ngược lại, phe Dân chủ xem đây là thắng lợi, cho rằng cử tri đang ủng hộ lập trường cứng rắn của họ về vấn đề y tế và an sinh xã hội.