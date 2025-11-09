Bitcoin rơi khỏi “giấc mơ triệu đô”: Giới đầu tư tỉnh giấc sau cơn say tiền số

Các chuyên gia bắt đầu hạ dự báo giá Bitcoin

Thị trường tiền số đang chững lại khiến nhiều nhà phân tích phải điều chỉnh lại các dự đoán lạc quan trước đây. Bà Cathie Wood, Giám đốc điều hành ARK Invest, đã hạ mục tiêu giá Bitcoin năm 2030 từ 1,5 triệu USD xuống còn 1,2 triệu USD, giảm 300.000 USD so với dự báo ban đầu.

Theo bà Wood, sự phát triển nhanh chóng của stablecoin (các đồng tiền số gắn với giá trị tiền pháp định) đang chiếm dần vai trò mà Bitcoin từng được kỳ vọng đảm nhận trở thành công cụ giao dịch toàn cầu. “Stablecoin đang phục vụ các thị trường mới nổi theo cách mà trước đây chúng tôi nghĩ Bitcoin sẽ làm”, bà nói.

Tuy vậy, bà Wood vẫn khẳng định Bitcoin là “vàng kỹ thuật số” và có thể chiếm ít nhất một nửa giá trị thị trường vàng trong tương lai. Quan điểm này tương đồng với dự báo của VanEck, hãng đầu tư dự đoán Bitcoin sẽ tiến gần giá trị vốn hóa của vàng sau kỳ halving sắp tới.

Không chỉ ARK Invest, Galaxy Digital cũng hạ dự báo đáng kể. Ông Alex Thorn, Giám đốc nghiên cứu của công ty, giảm mục tiêu giá Bitcoin cuối năm 2025 từ 185.000 USD xuống còn 120.000 USD, thấp hơn cả mức đỉnh lịch sử hơn 126.000 USD thiết lập hồi tháng 10.

Theo ông Thorn, thị trường tiền số đang trải qua đợt bán tháo kéo dài nhiều tuần, khiến Bitcoin rơi xuống dưới 100.000 USD lần đầu kể từ tháng 6. “Dựa trên hiệu suất thị trường hiện tại và nhiều yếu tố khác, chúng tôi hạ kỳ vọng của mình đáng kể”, ông viết trong báo cáo.

Báo cáo của Galaxy chỉ ra nhiều nguyên nhân chính khiến giá Bitcoin chịu áp lực: hoạt động của các “cá voi” chuyển lượng lớn coin vào ETF, đợt thanh lý đòn bẩy ngày 10/10 khiến thanh khoản giảm mạnh, dòng vốn chuyển hướng sang AI, vàng và cổ phiếu công nghệ lớn, và tâm lý mệt mỏi của nhà đầu tư cá nhân sau các cú sốc năm 2021. Ngoài ra, việc Mỹ chưa có chính sách rõ ràng về dự trữ Bitcoin quốc gia cũng khiến thị trường mất động lực.

Bitcoin đang bước vào “kỷ nguyên trưởng thành”?

Theo Galaxy Digital, Bitcoin hiện đã bước sang “kỷ nguyên trưởng thành”, giai đoạn thị trường được dẫn dắt bởi tổ chức tài chính, dòng vốn thụ động và mức biến động thấp hơn. “Nếu Bitcoin có thể giữ trên mốc 100.000 USD, xu hướng tăng ba năm qua vẫn còn nguyên, dù tốc độ tăng có thể chậm lại,” báo cáo nêu rõ.

Dù vậy, không phải tất cả đều bi quan. JPMorgan vẫn dự báo Bitcoin có thể tăng lên khoảng 170.000 USD trong 6 - 12 tháng tới, cho rằng quá trình “giải đòn bẩy” của thị trường đã gần hoàn tất. Sự khác biệt trong quan điểm giữa các tổ chức tài chính truyền thống và giới chuyên gia tiền số cho thấy tương lai của Bitcoin vẫn là một ẩn số, liệu nó sẽ tiếp tục trưởng thành ổn định, hay sớm trở lại quỹ đạo bứt phá mạnh mẽ như trước đây.