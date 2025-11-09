Kho tiền mặt 381 tỷ USD của Warren Buffett: Dấu hiệu cho cơn địa chấn đầu tư sắp tới?

Berkshire Hathaway lại nắm giữ lượng tiền mặt kỷ lục

Theo báo cáo quý III/2025, lượng tiền mặt của Berkshire Hathaway đã tăng lên mức 381,7 tỷ USD, cao nhất trong lịch sử tập đoàn.

Nguyên nhân chính là nhờ kết quả khả quan từ mảng bảo hiểm – khi thiệt hại giảm mạnh – cùng hiệu quả vượt trội của công ty đường sắt BNSF. Nhờ đó, lợi nhuận hoạt động tăng 34% so với cùng kỳ, đạt 13,49 tỷ USD, trong khi lợi nhuận ròng đạt 30,8 tỷ USD, tăng 17%.

Dù vậy, doanh thu chỉ tăng nhẹ 2%, thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP Mỹ (3,8%). Nhà phân tích Cathy Seifert của CFRA nhận định: “Berkshire thường được coi là tấm gương phản chiếu nền kinh tế Mỹ, nhưng hiện nay chính tập đoàn này cũng không theo kịp. Nhà đầu tư sẽ khó tìm thấy động lực tăng giá cổ phiếu trong ngắn hạn.”

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett

Warren Buffett đang toan tính điều gì trước khi rời “ghế nóng”?

Dù lợi nhuận tăng mạnh, Berkshire vẫn tiếp tục giữ thái độ thận trọng, không thực hiện bất kỳ mua lại cổ phiếu (buyback) nào trong 5 quý liên tiếp – điều hiếm thấy ở tập đoàn này.

Warren Buffett, người gắn bó với Berkshire suốt hơn 60 năm, vẫn duy trì triết lý đầu tư “kiên nhẫn và phòng thủ”, đặc biệt khi định giá thị trường đang ở mức cao.

Giới phân tích cho rằng Buffett đang muốn giữ lực mua cho người kế nhiệm Greg Abel – người sẽ tiếp quản vai trò CEO vào cuối năm nay. Việc tích trữ tiền mặt khổng lồ được xem là bước chuẩn bị cho “kỷ nguyên mới” của Berkshire, với những thương vụ tiềm năng khi thị trường điều chỉnh.

Theo Reuters, nhà đầu tư có thể duy trì tâm lý thận trọng với cổ phiếu Berkshire trong ngắn hạn. Dù tập đoàn sở hữu danh mục đầu tư đa dạng, từ bảo hiểm, năng lượng, vận tải đến sản xuất và bán lẻ, tốc độ tăng trưởng của họ đang chậm hơn nền kinh tế Mỹ.

Một số chuyên gia cho rằng trong khi Berkshire vẫn là một “pháo đài an toàn” của giới đầu tư dài hạn, cơ hội sinh lời vượt trội có thể đang chuyển sang các lĩnh vực công nghệ và AI – nơi tiềm năng tăng trưởng được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, di sản của Warren Buffett với chiến lược đầu tư kỷ luật, kiểm soát rủi ro và tầm nhìn dài hạn vẫn là điểm tựa giúp Berkshire giữ vững vị thế trong giai đoạn chuyển giao lãnh đạo.