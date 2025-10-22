Kinh tế 24h: Giáo viên ở Đà Nẵng trúng Jackpot gần 180 tỷ đồng

Giáo viên ở Đà Nẵng trúng Jackpot gần 180 tỷ đồng

Anh N.V.H, một giáo viên ở Đà Nẵng, đã trúng giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 trị giá gần 180 tỷ đồng trong kỳ mở thưởng ngày 30/9. Vé trúng thưởng được anh mua tại đại lý truyền thống ở 120 Nguyễn Thị Định, Đà Nẵng. Sau khi nộp thuế, anh nhận về khoảng 162 tỷ đồng và quyết định trích hơn 2,5 tỷ đồng để làm từ thiện qua quỹ Tâm Tài Việt.

Anh N.V.H - giáo viên ở Đà Nẵng - nhận giải Jackpot 1 trúng ngày 30/9, chiều 21/10. Ảnh: Vietlott

Anh H. ban đầu không tin mình trúng giải khi kiểm tra vé tại đại lý. Sau khi xác nhận qua website và tổng đài Vietlott, anh mới tin mình sở hữu giải thưởng khổng lồ. Anh dự định sử dụng số tiền này một cách hợp lý để cải thiện cuộc sống gia đình và người thân.

Lễ trao giải diễn ra chiều 21/10 tại Hà Nội, do Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức. Giải Jackpot này tích lũy qua 2,5 tháng. Trong năm nay, Vietlott được giao chỉ tiêu doanh thu 8.750 tỷ đồng, lãi trước thuế 305 tỷ đồng, nộp ngân sách 2.023 tỷ đồng. Nửa đầu năm, công ty đạt doanh thu 4.565 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, và lãi trước thuế 244 tỷ đồng, tăng gần 16%, hoàn thành hơn 52% kế hoạch doanh thu và 80% kế hoạch lợi nhuận. Hiện Vietlott có hơn 6.620 thiết bị bán vé trực tiếp và hơn 3 triệu tài khoản đăng ký dự thưởng qua điện thoại.

Giá vàng thế giới tụt dốc không phanh

Ngày 21/10/2025, giá vàng thế giới giảm mạnh gần 140 USD/ounce (3,18%), xuống 4.218 USD/ounce trong phiên giao dịch Mỹ, sau khi đạt đỉnh 4.376 USD/ounce đầu ngày.

Đến 7h32 sáng nay theo giờ Việt Nam giá vàng thế giới tụt xuống mốc 4.053,4 USD/ounce.

Nguyên nhân do nhà đầu tư chốt lời khi giá cao, cộng thêm đồng USD tăng mạnh (USD-Index +0,32 điểm, đạt 98,95 điểm). Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung chưa giải quyết, cùng việc Mỹ-Úc hợp tác khai thác đất hiếm để cạnh tranh với Trung Quốc, cũng ảnh hưởng tâm lý thị trường. Hiệp định Mỹ-Úc nhằm tăng sản xuất khoáng sản cho công nghệ tiên tiến, giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng do Trung Quốc kiểm soát.

Gía vàng thế giới giảm mạnh

Trong nước, giá vàng miếng chiều 21/10 giảm 2,1 triệu đồng/lượng. SJC và Doji mua vào 151,5 triệu đồng/lượng, bán ra 152,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu mua 152 triệu đồng, bán 152,5 triệu đồng; Phú Quý mua 150,9 triệu đồng, bán 152,5 triệu đồng. So với trước, giá vàng miếng chỉ tăng nhẹ 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng giảm 1 triệu đồng/lượng: Bảo Tín Minh Châu mua 156,5 triệu đồng, bán 159,5 triệu đồng; Phú Quý mua 149,5 triệu đồng, bán 152,5 triệu đồng; Doji mua 149,8 triệu đồng, bán 152,4 triệu đồng.

Đà giảm giá vàng trong nước phản ánh xu hướng thế giới, nhưng chênh lệch giá vàng nội- ngoại vẫn lớn. Thị trường vàng chịu áp lực từ biến động USD và tâm lý chốt lời, trong khi nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến địa chính trị và chính sách tiền tệ.

Kiến nghị tăng mức cược bóng đá quốc tế lên tối đa 100 triệu mỗi ngày

VCCI đề xuất nâng mức cược bóng đá quốc tế tối đa lên 100 triệu đồng/ngày/người, gấp 10 lần mức 10 triệu đồng mà Bộ Tài chính đưa ra trong dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Nếu không áp dụng mức 100 triệu, doanh nghiệp kiến nghị cho phép cược 10 triệu đồng/ngày/sản phẩm đặt cược, thay vì giới hạn tổng mức cược mỗi ngày.

Lý do, mức cược thấp khiến doanh nghiệp hợp pháp khó cạnh tranh với thị trường ngầm không giới hạn, gây thất thu ngân sách. Nâng mức cược giúp tiếp cận khách hàng chi tiêu cao, kết hợp định danh người chơi, giám sát dòng tiền để quản lý rủi ro. Hiện nay, một trận bóng đá có 10-15 sản phẩm cược (tỷ số, thẻ, phạt góc…), nhưng giới hạn 10 triệu đồng/ngày cho tất cả sản phẩm bị cho là quá thấp so với thực tế.

Dự thảo yêu cầu doanh nghiệp đóng góp 10% doanh thu sau trả thưởng (GGR) vào ngân sách, ngoài thuế tiêu thụ đặc biệt 30% và VAT 10%, tổng cộng hơn 40% GGR. VCCI cho rằng mức này quá cao, giảm sức cạnh tranh với cá cược ngầm, đặc biệt trong giai đoạn thí điểm tốn kém chi phí công nghệ. VCCI đề nghị giảm xuống 5% GGR, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời đảm bảo nguồn thu ngân sách. Khi thị trường trưởng thành, tỷ lệ đóng góp có thể điều chỉnh dần. Chính sách linh hoạt sẽ khuyến khích đầu tư bài bản, hạn chế doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận ngắn hạn.

Chứng khoán ra sao sau ngày ‘đen tối’?

Sau phiên "đen tối" giảm kỷ lục ngày 20/10, thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục mạnh mẽ ngày 21/10. VN-Index lấy lại sắc xanh ngay mở cửa nhưng giằng co suốt phiên sáng, với áp lực bán lấn át đẩy chỉ số dưới tham chiếu. Sau 14h, lực cầu bùng nổ, tập trung vào ngân hàng, chứng khoán và cổ phiếu lớn, củng cố đà tăng.

Nhóm Vingroup dẫn dắt: VIC đóng góp gần 8 điểm, VHM thứ hai, toàn bộ VIC, VHM, VRE, VPL tăng giá, Vingroup lên 4,4% đạt 203.400 đồng/CP. Trong VN30, FPT và HDB tăng trần; SSB, LPB, VJC chạm trần nhưng thu hẹp cuối phiên. FPT lần đầu tăng trần từ giữa tháng 4, dư mua 3,8 triệu CP giá trần sau báo cáo 9 tháng: doanh thu 49.900 tỷ đồng (+10%), lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng (+18%). Khối ngoại mua ròng FPT 5,8 triệu CP (530 tỷ đồng), chấm dứt chuỗi bán.

Dòng tiền lan tỏa: VIX dẫn thanh khoản 3.100 tỷ đồng, theo sau SHB, MSN, HPG, GEX, FPT, VPB, CII. Kết phiên, VN-Index tăng 27 điểm (+1,65%) lên 1.663,4 điểm; VN30 +45 điểm; HNX-Index +1,63 điểm (+0,62%) lên 264,6 điểm; UPCoM giảm 0,85 điểm (-0,77%) xuống 109,4 điểm.

Thanh khoản HoSE 47.100 tỷ đồng, giảm so với phiên trước. Khối ngoại mua ròng mạnh 2.443 tỷ đồng, tập trung FPT, SSI, TCX, HPG. Hôm nay, TCX (Chứng khoán TCBS) chào sàn sau IPO thành công, góp phần tích cực. Thị trường cho thấy sức bật sau cú sốc, với dòng tiền ngoại quay lại hỗ trợ.