Biến cỏ dại thành “vàng”, khách đua nhau “đốt tiền” để mua

Từ cỏ dại đến cây cảnh “hái ra tiền”

Mộc tặc (hay còn gọi là cỏ thấp bút) là loài thực vật không hoa, không hạt. Ở Việt Nam, bạn có thể tìm thấy mộc tặc mọc hoang ở các vùng núi và trung du.

Người Việt thường coi mộc tặc như một cây thuốc trong Đông y, với nhiều công dụng như giúp chữa các bệnh về mắt, cầm máu, lợi tiểu... Trong khi đó ở Trung Quốc, có người lại “hô biến” mộc tặc thành cây cảnh đắt đỏ, mang lại giá trị kinh tế cao.

Điểm đặc trưng của mộc tặc là thân mọc thẳng đứng, trông rất mạnh mẽ, cá tính. Cây không có lá, chỉ có phần thân thẳng giống như cây tre. Cây xanh tươi quanh năm, rất thích hợp để trồng ngoài sân vườn, tạo nên cảnh quan tươi mát như ở đồng quê.

Đặc biệt khi được trồng tại khuôn viên khách sạn, biệt thự, khu công viên, mộc tặc thảo còn mang lại cảm giác tự nhiên và cao cấp cho cảnh quan xung quanh.

Một ưu điểm nữa của mộc tặc khi làm cây cảnh là có thể thích ứng với nhiều phong cách thiết kế cảnh quan khác nhau, từ phong cách cổ điển, lãng mạn kiểu Âu, phong cách thiền Nhật Bản hay phong cách tối giản. Kiểu cây cảnh độc đáo này cũng không kén chậu, có thể kết hợp với bồn đá, chậu gỗ...

Với những người yêu cây cảnh nhưng ngại chăm sóc nhiều, mộc tặc cũng là lựa chọn lý tưởng, bởi cây rất khỏe và dễ trồng, không sợ lạnh, úng nước hay thiếu ánh sáng mặt trời. Về cơ bản, cây sẽ phát triển tốt chỉ cần được tưới nước đầy đủ. Cây có thể trồng ngoài trời hoặc mang vào nhà.

Hiện tại, giá cây cảnh mộc tặc tại thị trường xứ Trung có thể lên đến 100 - 200 NDT (360.000 - 720.000đ)/chậu to, loại này thường được tạo hình cầu kỳ. Ở phân khúc hạng trung, mức giá cho các cây cao từ 40-50cm có giá khoảng 30 - 100 NDT (108.000 - 360.000đ)/chậu.