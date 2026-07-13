Cử nhân khoa học bỏ phố về vườn đào ao nuôi dày đặc cá ngon bình dân ở Tây Ninh mới, địa phận Long An cũ

Đưa con cá trê vàng lên ngôi đặc sản ở làng quê Long An, nay là tỉnh Tây Ninh mới sau sáp nhập tỉnh

Anh Lê Văn Thông, cử nhân bỏ phố về quê Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh mới nuôi cá trê vàng dày đặc trong ao. Ảnh: T.Đ

Cá trê vàng vốn là loài thủy sản đặc hữu của vùng đầm lầy Cà Mau, nhưng tại vùng gò cao biên giới Mỹ Thạnh Tây (Đức Huệ, Long An), loài cá này cũng mang hương vị thơm ngon đặc trưng không kém.

Nhận thấy tiềm năng lớn, anh Lê Văn Thông đã đưa ra quyết định táo bạo: bỏ phố về vườn khởi nghiệp.

Thay vì mua cá thuần chủng giống như số đông, anh Thông chọn lối đi riêng khi thu mua cá trê vàng tự nhiên từ các tay lưới trong vùng về thuần dưỡng làm cá bố mẹ.

Kinh nghiệm thực tế cho thấy, cá trê giống từ bố mẹ tự nhiên không chỉ lớn nhanh, cho sản lượng tốt mà khi thu hoạch, cá thịt còn có màu sắc vàng óng, hình dáng đẹp vượt trội so với dòng thuần chủng.

Tuy nhiên, hành trình này không trải đầy hoa hồng. Anh Thông chia sẻ, chu kỳ nuôi từ cá bột lên cá giống mất khoảng 50-60 ngày. Trong đó, 7 ngày đầu tiên là giai đoạn "sinh tử" bởi cá cực kỳ nhạy cảm với dịch bệnh, tỷ lệ hao hụt rất cao.

Người nuôi phải cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và phòng bệnh cực kỳ chuẩn xác thì tỉ lệ đạt giống cũng chỉ nằm ở mức khoảng 20%.

Ngược lại, khi cá đã lên cỡ giống thì việc nuôi thành cá thịt thương phẩm lại dễ thở hơn, chủ yếu dùng thức ăn công nghiệp và chú trọng phòng bệnh định kỳ vào những ngày mưa.

Với công thức hợp tác "Nông dân hùn đất, công - Thông bỏ kiến thức và hùn vốn", anh Thông đã xây dựng nên Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản và Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Thạnh Tây.

Dù bản thân không sở hữu ao nào, vị giám đốc này lại góp vốn phủ khắp 20 ao của bà con, lo từ kỹ thuật, thức ăn đến bao tiêu đầu ra.

Hiệu quả kinh tế vượt trội: Hiện tại, mỗi năm HTX cung ứng ra thị trường 6-7 tấn cá giống và khoảng 100 tấn cá trê vàng thịt cho thị trường miền Tây, miền Trung, TP.HCM và xuất khẩu sang Campuchia.

Các thành viên HTX thả cá giống cho vụ nuôi cá trê vàng mới. Ảnh: T.Đ

Anh Thông khẳng định chắc nịch: "Nuôi 1 công cá trê vàng thịt lời bằng 10ha lúa". Nhờ mô hình này, các thành viên HTX đều có lãi lớn, riêng anh Thông cũng bỏ túi khoảng 200 triệu đồng tiền lời mỗi năm từ việc hùn vốn.

Cá trê vàng có gì đặc biệt và giá thị trường hiện nay?

Cá trê vàng (tên khoa học: Clarias macrocephalus) sở hữu những đặc tính sinh học và giá trị ẩm thực vô cùng đặc biệt giúp chúng luôn giữ giá cao trên thị trường:

-Thịt cá thượng hạng: Khác với cá trê lai hay trê phi có thịt bở và béo ngậy, cá trê vàng có sớ thịt chắc, thơm, vị ngọt thanh và không bị tanh.

Cá trê vàng thương phẩm. Ảnh: AI

-Giá trị dinh dưỡng cao: Loài cá này rất giàu protein, vitamin và các khoáng chất, thường được dùng như một bài thuốc bồi bổ sức khỏe cho người ốm, phụ nữ sau sinh.

-Hình dáng bắt mắt: Cá có màu vàng sậm đặc trưng ở phần bụng và hông, lớp da bóng bẩy, rất được ưa chuộng trong các nhà hàng, quán ăn làm món nướng muối ớt hay kho tộ.

Chính vì chất lượng vượt trội và thời gian nuôi kéo dài hơn các loại cá trê lai, giá cá trê vàng trên thị trường hiện nay luôn duy trì ở mức rất tốt và ổn định.

Cụ thể: Cá trê vàng giống, cỡ 100 con/kg, thương lái bắt tại hầm 80.000 đồng/kg, bán lẻ thị trường 100.000 đồng/kg. Cá trê vàng thịt (thương phẩm), loại 1 thương lái bắt tại hầm 45.000 - 49.000 đồng/kg, bán lẻ thị trường 60.000 - 75.000 đồng/kg.