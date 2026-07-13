EVNHANOI chỉ cách tiết kiệm khoản lớn tiền điện trong mùa nắng nóng nhờ những việc làm đơn giản này

Nhiều người vẫn có suy nghĩ rằng tiết kiệm điện là phải hạn chế sử dụng điều hòa, giảm thời gian dùng các thiết bị điện hoặc chấp nhận bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên trên thực tế, tiết kiệm điện hiệu quả không nằm ở việc dùng ít đi mà là dùng đúng cách, đúng lúc và đúng nhu cầu.

Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), vào mùa hè, nhu cầu sử dụng điện của các hộ gia đình thường tăng lên do các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt, tủ lạnh hoạt động với tần suất cao hơn. Đây cũng là thời điểm việc thay đổi những thói quen nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong tổng điện năng tiêu thụ.

Vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng cao dẫn tới hóa đơn tiền điện cũng leo thang.

Trước thực tế đó, EVNHANOI khuyến khích khách hàng sử dụng điều hòa từ 26 độ C trở lên, kết hợp quạt để tăng hiệu quả làm mát và giảm điện năng tiêu thụ. Đây là một giải pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, bởi theo các chuyên gia năng lượng, chỉ cần tăng nhiệt độ điều hòa thêm 01 độ C có thể giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ của thiết bị.

Không dừng lại ở đó, EVNHANOI cũng khuyến khích người dân hình thành thói quen đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày như "Hai Bật Ba Tắt" – một hành động nhỏ nhưng thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Cụ thể, "Hai Bật" là: Bật điều hòa 26+, Bật chế độ Eco (chế độ tối ưu năng lượng); "Ba Tắt" là: Tắt các thiết bị khi không sử dụng, Tắt giảm thiết bị điện có công suất lớn trong cùng một thời điểm, Tắt nguồn điện chờ (Rút phích cắm khi không sử dụng).

Những hành động này không làm giảm chất lượng sống, nhưng lại giúp tối ưu việc sử dụng điện. Thực tế cho thấy, nhiều gia đình sau khi áp dụng đồng bộ các thói quen trên đã ghi nhận mức điện năng tiêu thụ giảm đáng kể so với trước đó mà sinh hoạt vẫn đảm bảo thoải mái.

EVNHANOI khuyến cáo, người tiêu dùng nên thay đổi những thói quen nhỏ để có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong tổng điện năng tiêu thụ.

Gia đình anh Phạm Văn Hùng (Đông Anh, Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Anh cho biết trước đây nhà thường để điều hòa ở mức 22–24 độ C và gần như hoạt động xuyên đêm. Từ khi tiếp cận thông tin từ chiến dịch "Hà Nội 26+", gia đình anh chuyển sang cài đặt 26 độ C, kết hợp thêm quạt và duy trì thói quen tắt hoàn toàn các thiết bị khi không sử dụng.

"Ban đầu tôi nghĩ tăng nhiệt độ điều hòa sẽ nóng hơn, nhưng thực tế khi kết hợp quạt thì vẫn rất dễ chịu. Quan trọng hơn là mình thấy rõ lượng điện tiêu thụ giảm và chủ động kiểm soát được chi phí hơn", anh Hùng chia sẻ.

Theo EVNHANOI, tiết kiệm điện là một quá trình thay đổi nhận thức và hành vi sử dụng năng lượng. Khi mỗi cá nhân hiểu rằng tiết kiệm điện không phải hy sinh sự tiện nghi mà là tối ưu cách sử dụng, việc thực hành sẽ trở nên dễ dàng và bền vững hơn. EVNHANOI kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng thói quen tiêu dùng điện văn minh trong cộng đồng, để mỗi "ki lô oắt" điện tiết kiệm hôm nay không chỉ giúp giảm chi phí cho từng gia đình mà còn đóng góp vào mục tiêu sử dụng năng lượng hiệu quả, bền vững cho toàn thành phố.