Sự thật hình ảnh đàn rắn ngóc đầu lên giữa trận lũ ở Trung Quốc

Đoạn video được chia sẻ rộng rãi hôm 10/7 trong bối cảnh thành phố Hoành Châu, tỉnh Quảng Tây, chịu ngập nghiêm trọng do mưa lớn liên quan bão Maysak. Hình ảnh cho thấy nhiều vật thể màu đen, dài và mảnh, nhô cao rồi di chuyển giữa dòng nước đục, kèm thông tin cho rằng rắn lớn đang bơi sau khi một trang trại nuôi rắn bị lũ phá hủy.

Tuy nhiên, các tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ có mặt tại khu vực cho biết địa điểm trong video là một trang trại đà điểu gần làng Độc Điền, không phải trại rắn. Nước lũ dâng đến phần thân khiến đàn đà điểu phải vươn đầu và cổ lên cao để thở, tạo ra hình ảnh dễ bị nhầm với những con rắn đang dựng mình giữa dòng nước.

"Đúng là đà điểu, rắn bơi trong nước không thể ngẩng đầu cao như vậy", một tình nguyện viên nói với Yangcheng Evening News.

Hình ảnh đàn rắn nhô cao giữa nước lũ thực chất là đà điểu. Ảnh: Yangcheng Evening News

Một trại rắn tại thôn Đặng Vu, thị trấn Vân Biểu, Hoành Châu thực sự bị nước lũ phá hỏng sáng 6/7. Đại diện thôn cho biết khoảng 800 đến 900 con rắn thoát ra ngoài, trong đó có rắn hổ mang, rắn ráo vua và rắn sọc dưa. Phần lớn là các loài không độc, đặc biệt là rắn sọc dưa, song sự xuất hiện của rắn hổ mang khiến người dân được cảnh báo không tự ý tiếp cận hoặc bắt chúng.

Một người dân bị rắn cắn sau sự cố và được đưa đến bệnh viện điều trị. Theo The Paper, đội tình nguyện bắt rắn đã bắt được tổng cộng hơn 150 kg rắn. Thành viên đội này nhận định số rắn tại những khu vực họ phụ trách "về cơ bản đã được bắt hết".

Cùng thời điểm, Bệnh viện Nhân dân Hoành Châu phủ nhận tin đồn địa phương thiếu huyết thanh kháng nọc rắn. Bệnh viện cho biết có đủ lượng huyết thanh cần thiết, trong đó huyết thanh kháng nọc rắn hổ mang thuộc nhóm thuốc được ưu tiên dự trữ.