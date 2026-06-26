Hơn 360 ha đất xã Gia Lâm sắp bị Hà Nội thu hồi làm gì?

Hà Nội thu hồi đất xã Gia Lâm 2026 mới nhất

Theo danh mục các công trình, dự án thu hồi đất giai đoạn 2026 - 2030, xã Gia Lâm sẽ triển khai nhiều dự án quy mô lớn nhằm. Trong nhóm dự án sử dụng vốn ngân sách có 24 dự án được triển khai, gồm 22 dự án chuyển tiếp từ Nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội năm 2025 và 2 dự án đăng ký mới.

Đáng chú ý, nhiều công trình giao thông quan trọng sẽ được đầu tư như tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị; tuyến đường từ đường 179 vào khu đấu giá đất thôn Trung Dương; tuyến đường kết nối đường 179 với Khu công nghiệp Tân Quang; tuyến đường từ đường Ỷ Lan qua sông Thiên Đức; tuyến đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá kéo dài đến xã Lệ Chi.

Bên cạnh đó, địa phương cũng dự kiến triển khai nhiều dự án hạ tầng xã hội như nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm; xây dựng Phòng khám đa khoa khu vực Trâu Quỳ kết hợp Trạm y tế Cổ Bi; xây dựng Trường THPT Cao Bá Quát, Trường THCS chất lượng cao tại khu TQ5, Trường THCS Cổ Bi cùng các trường tiểu học và mầm non mới.

Một góc tại xã Gia Lâm. Ảnh: Viết Niệm

Ngoài ra, kế hoạch còn bổ sung hai dự án mới gồm xây dựng vườn hoa, sân chơi, bãi đỗ xe tại Kiêu Kỵ và đầu tư giai đoạn II các tuyến đường khớp nối theo quy hoạch tại Trâu Quỳ.

Chiếm số lượng lớn nhất trong danh mục là nhóm dự án thu hồi đất tạo quỹ đất đấu giá với 28 dự án.

Trong đó có 13 dự án chuyển tiếp liên quan đến giải phóng mặt bằng các khu đất nằm trong quy hoạch hai bên tuyến đường 179, tuyến Dốc Hội - Học viện Nông nghiệp Việt Nam và nhiều khu đất tại Kiêu Kỵ, Cổ Bi, Trâu Quỳ, Dương Xá, Phú Thị phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất và chỉnh trang đô thị.

Giai đoạn tới, Gia Lâm cũng sẽ triển khai thêm 15 dự án mới. Nổi bật là các dự án tạo mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các khu đất C20, C21, C24; giải phóng mặt bằng khu đất DUX1 tại Dương Xá; xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá đất tại Kiêu Kỵ và Dương Xá; đồng thời tạo quỹ đất để xây dựng Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang.

Bên cạnh các dự án sử dụng vốn ngân sách, Gia Lâm còn có 4 dự án vốn ngoài ngân sách tiếp tục được triển khai gồm dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Cổ Bi; cải tạo, mở rộng thanh cái phía 110kV Trạm biến áp Gia Lâm 2; Khu đô thị Gia Lâm và Cụm công nghiệp Phú Thị giai đoạn 2.

Đáng chú ý, danh mục thu hồi đất giai đoạn 2026 - 2030 xuất hiện dự án Khu đô thị cao cấp Bát Tràng với diện tích thu hồi khoảng 84,45 ha để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Đây là dự án có quy mô giải phóng mặt bằng lớn nhất trên địa bàn xã Gia Lâm trong giai đoạn này.

Ngoài Khu đô thị cao cấp Bát Tràng, nhiều dự án khác cũng có diện tích thu hồi đất lớn như dự án tạo mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất dọc tuyến đường quy hoạch rộng 22m với quy mô 33,8 ha; Cụm công nghiệp Phú Thị giai đoạn 2 với 29,43 ha; dự án cải tạo, nâng cấp sông Cầu Bây với 24,87 ha; Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang tại Kiêu Kỵ với 22,8 ha.

Một số dự án đáng chú ý khác gồm khu đất TQ tại Trâu Quỳ và Dương Xá phục vụ đấu giá đất, chỉnh trang đô thị với diện tích 21 ha; khu đất DUX1 tại Dương Xá với diện tích 17,3 ha.

Việc triển khai đồng loạt các dự án trên được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy quá trình đô thị hóa, hoàn thiện hệ thống hạ tầng và mở rộng không gian phát triển của khu vực cửa ngõ phía Đông Hà Nội trong những năm tới.

Danh sách các dự án vốn ngân sách bị thu hồi tại xã Gia Lâm

Danh sách các dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Gia Lâm

Danh sách các dự án vốn ngoài ngân sách bị thu hồi tại xã Gia Lâm