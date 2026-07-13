Muôn hình vạn trạng nhà “siêu mỏng, siêu méo” dọc đường vành đai 2,5 đi qua 3 phường của Hà Nội

Trong tháng 3 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng, Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi. Dự án được triển khai theo cơ chế công trình khẩn cấp nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông, giảm áp lực cho các trục đường nội đô.

Được biết, ba đoạn tuyến có tổng chiều dài khoảng 2,26km, đi qua địa bàn các phường Thanh Xuân, Cầu Giấy và Yên Hòa. Trong đó, đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ dài khoảng 0,71km, mặt cắt ngang 50m; đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng dài khoảng 0,6km, rộng 40m; đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi dài gần 1km, rộng 40m.

Đến nay, theo ghi nhận của PV Dân Việt, công tác giải phóng mặt bằng gần như đã hoàn tất, các đơn vị đang tiến hành thi công các hạng mục quan trọng của dự án. Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay đường 2,5 đoạn qua phường Cầu Giấy cũng đã thành hình, mặt đường cũng đã được lu lèn, trải đá.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, đường 2,5 đoạn qua phường Cầu Giấy đã xuất hiện nhiều ngôi nhà có hình thù kỳ lạ, diện tích siêu nhỏ.

Nhiều cụm nhà dân sau khi bị tháo dỡ và giải phóng một phần diện tích để làm đường, phần còn lại trở nên méo mó. Tuy nhiên, chủ nhà vẫn cố dựng lên những ngôi nhà siêu mỏng, hình tam giác, cao 2 tầng với diện tích siêu nhỏ.

Một dãy nhà "siêu mỏng" nằm sát ngay cạnh đường 2,5 đoạn qua phường Cầu Giấy.

Đáng chú ý, căn nhà này chỉ rộng khoảng 0,5 mét nhưng lại được dựng đến 2 hoặc 3 tầng đã tạo nên hình dáng méo mó, thiếu cân đối, gây mất mỹ quan đô thị.

Tại phường Yên Hòa, dự án đường Vành đai 2,5 được triển khai theo lệnh khẩn cấp của UBND TP.Hà Nội, gồm hai đoạn: Từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ và từ đường Vũ Phạm Hàm đến đường Trần Duy Hưng, với tổng diện tích đất thu hồi hơn 30.600m2.

Đến nay, việc giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, các đơn vị thi công cũng đã tiến hành cho máy móc, công nhân gấp rút triển khai thi công đường 2,5.

Tại đây cũng xuất hiện những ngôi nhà với hình dáng có một không hai. Tình trạng xuất hiện những ngôi nhà độc, lạ, méo mó với diện tích siêu nhỏ không còn là điều hiếm gặp mỗi khi mở đường.Nhiều căn nhà dị dạng, có hình tam giác khi hai bên hông quá hẹp so với chiều sâu của công trình. Tầng 2 được cơi nới bằng những tấm tôn ghép lại với nhau, cùng với đó là một số thửa đất đã được quây tôn kín để giữ đất.

Nhiều ngôi nhà hình tam giác đang được dựng khung, chuẩn bị thành hình trên tuyến đường 2,5 đoạn qua phường Yên Hoà. Nhiều người dân xung quanh cho biết, những ngôi nhà này thường được xây tạm bợ, không an toàn và gây mất mỹ quan đô thị.

Tại phường Thanh Xuân, mặt bằng đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến Hoàng Đạo Thúy đang dần lộ diện sau khi hàng loạt công trình được tháo dỡ.

Tương tự như, đường Vành đai 2,5 đoạn qua phường Thanh Xuân (Hà Nội) cũng xuất hiện hàng loạt nhà "siêu mỏng, siêu dị".

Trước thực trạng này, lãnh đạo thành phố đã nhiều lần yêu cầu các xã, phường và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát trật tự xây dựng, xử lý dứt điểm các công trình vi phạm, không để phát sinh thêm sai phạm mới. Cụ thể, tại Quyết định số 61 có hiệu lực từ ngày 7/10/2024, thành phố kiên quyết thu hồi các thửa đất sau mở đường có diện tích dưới 15m² hoặc có chiều rộng, chiều sâu dưới 3m để thực hiện hợp thửa, hợp khối, góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Tuy nhiên đến nay vẫn còn tồn tại và phát sinh nhiều ngôi nhà với hình thù kỳ dị, gây mất mỹ quan đô thị.