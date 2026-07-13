Muôn hình vạn trạng nhà “siêu mỏng, siêu méo” dọc đường vành đai 2,5 đi qua 3 phường của Hà Nội
Dọc tuyến đường vành đai 2,5 - đoạn qua các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Thanh Xuân (Hà Nội), xuất hiện nhiều ngôi nhà có hình thù kỳ dị, diện tích siêu nhỏ, thậm chí được cơi nới, chắp vá, gây mất mỹ quan đô thị.
Trong tháng 3 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng, Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi. Dự án được triển khai theo cơ chế công trình khẩn cấp nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông, giảm áp lực cho các trục đường nội đô.
Được biết, ba đoạn tuyến có tổng chiều dài khoảng 2,26km, đi qua địa bàn các phường Thanh Xuân, Cầu Giấy và Yên Hòa. Trong đó, đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ dài khoảng 0,71km, mặt cắt ngang 50m; đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng dài khoảng 0,6km, rộng 40m; đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi dài gần 1km, rộng 40m.
Đến nay, theo ghi nhận của PV Dân Việt, công tác giải phóng mặt bằng gần như đã hoàn tất, các đơn vị đang tiến hành thi công các hạng mục quan trọng của dự án. Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay đường 2,5 đoạn qua phường Cầu Giấy cũng đã thành hình, mặt đường cũng đã được lu lèn, trải đá.
Tuy nhiên, sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, đường 2,5 đoạn qua phường Cầu Giấy đã xuất hiện nhiều ngôi nhà có hình thù kỳ lạ, diện tích siêu nhỏ.
Một dãy nhà "siêu mỏng" nằm sát ngay cạnh đường 2,5 đoạn qua phường Cầu Giấy.
Tại phường Yên Hòa, dự án đường Vành đai 2,5 được triển khai theo lệnh khẩn cấp của UBND TP.Hà Nội, gồm hai đoạn: Từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ và từ đường Vũ Phạm Hàm đến đường Trần Duy Hưng, với tổng diện tích đất thu hồi hơn 30.600m2.
Đến nay, việc giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, các đơn vị thi công cũng đã tiến hành cho máy móc, công nhân gấp rút triển khai thi công đường 2,5.
Tại phường Thanh Xuân, mặt bằng đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến Hoàng Đạo Thúy đang dần lộ diện sau khi hàng loạt công trình được tháo dỡ.
Trước thực trạng này, lãnh đạo thành phố đã nhiều lần yêu cầu các xã, phường và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát trật tự xây dựng, xử lý dứt điểm các công trình vi phạm, không để phát sinh thêm sai phạm mới. Cụ thể, tại Quyết định số 61 có hiệu lực từ ngày 7/10/2024, thành phố kiên quyết thu hồi các thửa đất sau mở đường có diện tích dưới 15m² hoặc có chiều rộng, chiều sâu dưới 3m để thực hiện hợp thửa, hợp khối, góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Tuy nhiên đến nay vẫn còn tồn tại và phát sinh nhiều ngôi nhà với hình thù kỳ dị, gây mất mỹ quan đô thị.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/07/2026 09:41 AM (GMT+7)