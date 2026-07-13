Xổ số bất động sản: Bỏ ra chỉ 1,4 triệu, nữ công nhân trúng biệt thự 6 phòng ngủ

Giá giảm gần 40% vẫn không ai mua

Giữa lúc thị trường bất động sản Anh đang biến động, ít ai nhớ rằng cách đây 9 năm (2017), một chủ nhà đã giải quyết bài toán bán nhà bằng một cách chưa từng có: biến căn biệt thự 6 phòng ngủ của mình thành giải thưởng xổ số.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2014, khi Dunstan Low, một nhà thiết kế đồ họa 37 tuổi, phải lòng căn biệt thự Melling Manor ở hạt Lancashire, miền Bắc nước Anh. Ngôi nhà có 6 phòng ngủ, được xây dựng từ năm 1797, được xếp hạng cấp II về giá trị kiến trúc.

Low quyết định mua nó với giá 435.000 bảng Anh (khoảng 15,2 tỷ đồng) và chi thêm 150.000 bảng (khoảng 5,2 tỷ đồng) để cải tạo, nâng cấp. Ngôi nhà từng là bệnh viện trong chiến tranh, sau đó là khách sạn cho đến năm 2000 trước khi Low mua lại.

Nhưng rồi mọi chuyện không suôn sẻ. Low gặp khó khăn trong công việc tại khu vực, thu nhập giảm mạnh khiến anh không thể trả nổi tiền thế chấp.

Căn biệt thự Melling Manor tại hạt Lancashire (Anh) là ngôi nhà 6 phòng ngủ, từng là khách sạn và bệnh viện trước khi trở thành giải thưởng xổ số. Ảnh: Daily Mail

Low từng kỳ vọng bán căn nhà với giá khoảng 800.000 bảng (khoảng 28 tỷ đồng), nhưng sau nhiều lần rao bán, anh đành hạ giá còn 500.000 bảng (khoảng 17,5 tỷ đồng) - giảm gần 40%, mà vẫn không có ai ngỏ lời mua.

Anh chia sẻ: "Tôi đã nói chuyện với nhiều nhà môi giới và công ty mua nhanh, chúng tôi tin rằng tốt nhất là tự mình bán căn nhà".

Giải pháp táo bạo: Xổ số ngôi nhà

Không thể bán theo cách thông thường, Low nảy ra ý tưởng “điên rồ”: đem cả căn nhà đi xổ số. "Tôi thà ra tay quyết liệt còn hơn là để ngân hàng tịch thu", Low nói.

Anh thiết kế trang web winacountryhouse.com, phát hành vé số với giá chỉ 2 bảng Anh/vé (khoảng 70.000 đồng). Mục tiêu là bán được 500.000 vé để thu về số tiền tương đương giá trị căn nhà.

Ý tưởng tưởng như “điên rồ” này bất ngờ lại phát huy hiệu quả. Sau khi được báo chí đưa tin, lượng vé số bán ra tăng vọt. Trong vòng 6 tháng, Low đã bán được hơn 440.000 vé, thu về gần 900.000 bảng Anh (khoảng 31,5 tỷ đồng).

Có người mua vé từ Bronx (New York), New Zealand, Australia, Italy, Trung Quốc, Nga và Mauritius. "Phản hồi thật đáng kinh ngạc và vượt xa mọi kỳ vọng của chúng tôi", Low chia sẻ.

Người trúng giải chỉ cần bỏ ra 40 bảng

Người may mắn trúng giải là Marie Segar, một nữ công nhân làm việc trong lĩnh vực tài chính đến từ Warrington, hạt Cheshire (Anh).

Chị tham gia bằng cách mua 20 vé với tổng giá trị 40 bảng Anh (khoảng 1,4 triệu đồng).

Khi Low gọi điện báo tin, Segar còn tưởng anh đang trêu mình: "Tôi chưa từng thắng bất cứ thứ gì trước đây. Tôi chỉ từng thắng 9 bảng Anh từ xổ số. Tôi không hề có kế hoạch gì, tôi chỉ tham gia và không bao giờ nghĩ mình sẽ trúng".

Như vậy, nữ công nhân may mắn sở hữu căn biệt thự đồ sộ với 6 phòng ngủ, phòng khiêu vũ, rạp chiếu phim, bếp hiện đại và chỗ đỗ 6 ô tô.

Sau khi trừ chi phí pháp lý và tổ chức, Low thu về gần tương đương giá trị căn nhà, đồng thời còn dư một khoản nhỏ. Số tiền này giúp anh thoát khỏi gánh nặng nợ nần và trang trải chi phí.

Sau khi thu về hơn 900.000 bảng, Low thừa nhận với The Guardian: "Dù rất căng thẳng, đó là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi không hề hối hận”.

Sau thành công này, Low nhận được vô số lời đề nghị từ khắp nơi trên thế giới nhờ anh tổ chức “xổ số bất động sản” giúp họ. Anh thậm chí đã cân nhắc thành lập dịch vụ tư vấn chuyên biệt để giúp đỡ những người khác muốn làm điều tương tự.

Theo truyền thông, dù trúng căn biệt thự trị giá 800.000 bảng, nữ công nhân Segar lại quyết định không chuyển đến sống. Cô cho thuê ngôi nhà với giá 1.500 bảng Anh/tháng (khoảng 52,5 triệu đồng).

Lý do: chi phí duy trì và bảo dưỡng một bất động sản lịch sử cấp II là không hề nhỏ. Việc cho thuê giúp cô có nguồn thu ổn định mà không phải gánh chi phí bảo trì quá lớn.