Chốt giá vàng hôm nay ngày 12/7 giảm rất mạnh, người mua lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 12/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 12/7 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 149,9 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 12/7, giá vàng trong nước ngày 12/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 12/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 12/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 12/7, chốt một tuần giao dịch giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và mức giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ 4,5 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 12/7, chốt tuần giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 12/7, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 145 –149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 146,4 – 149,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 145 – 149 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 12/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 12/7 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.119 USD/ounce, giảm 56 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.128 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới chốt một tuần giao dịch giảm giá mạnh, xuống sát mốc 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, triển vọng giá vàng tuần tới vẫn khó đoán khi các yếu tố hỗ trợ và gây sức ép tiếp tục đan xen. Kết quả khảo sát cho thấy giới phân tích và nhà đầu tư cá nhân chưa hình thành quan điểm thống nhất về hướng đi tiếp theo của kim loại quý.

Trong số 13 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, 5 người, tương đương 38%, dự báo giá vàng tăng; 3 người, chiếm 23%, cho rằng giá sẽ giảm. Có 5 chuyên gia còn lại nhận định thị trường vàng thế giới nhiều khả năng tiếp tục đi ngang.

Tâm lý thận trọng cũng xuất hiện trong nhóm nhà đầu tư cá nhân. Trong tổng số 282 người tham gia khảo sát trực tuyến, 42% kỳ vọng giá vàng tăng, 38% dự báo giá giảm và 20% cho rằng thị trường sẽ tiếp tục tích lũy.

Với giá vàng trong nước chốt tuần giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.119 USD/ounce (tương đương khoảng 131,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 12/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 18,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 12/7, giá vàng ngày 13/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.