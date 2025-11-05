Hiện trạng khu đất liên quan vụ việc diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt

Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nghệ sĩ, diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, Công ty CP Bất động sản Đất Rồng (địa chỉ tại 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TPHCM) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh, người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công ty Đất Rồng cho biết, phía doanh nghiệp đã có luật sư để lo liệu các thủ tục pháp lý trong vụ việc. Hiện tại, cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc nên không thể cung cấp thêm thông tin.

Một cổng vào khu đất 112 Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Trần Chung

Trong vụ việc này, Trương Ngọc Ánh bị bắt liên quan tới hành vi đã xảy ra ở thời điểm năm 2007-2008. Theo TS Trần Thanh Thảo (Khoa Luật Hình sự, Đại học Luật TPHCM), khoản 2 Điều 27 Bộ luật Hình sự quy định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 5 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng; 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng; 15 năm với tội phạm rất nghiêm trọng và 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện.

Theo ông Thảo, Trương Ngọc Ánh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với các hành vi mà bị can đã thực hiện trong giai đoạn 2007-2008.

Như vậy, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ là 20 năm, tính từ ngày tội phạm được thực hiện.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 (điều luật được xem là có lợi cho người phạm tội), nhóm tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự vẫn là 20 năm, tính từ thời điểm hành vi được cho là xảy ra.

Khu đất tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai khiến bà Trương Ngọc Ánh bị bắt. Ảnh: Trần Chung

Hiện, khu đất số 112 Nguyễn Thị Minh Khai từng có liên quan tới Trương Ngọc Ánh thuộc khuôn viên trường THPT Lê Quý Đôn. Đây là một trong những khu đất có vị trí cực kỳ đắc địa tại TPHCM, khi nằm ngay đối diện Dinh Độc Lập.