Shark Bình bị bắt: Giàu lên nhờ đâu?

Shark Bình bị bắt: Chấn động giới công nghệ

Chiều 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán và tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô... cùng nhiều tài liệu, chứng từ, thiết bị điện tử liên quan.

Shark Bình tên thật là Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Biệt danh Shark Bình xuất phát từ vai trò của ông tại chương trình "Shark Tank Việt Nam" (Thương vụ bạc tỷ).

Trong chương trình, các nhà đầu tư lớn, những người có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm kinh doanh dày dặn, được gọi là "Shark" (Cá mập). Tên gọi này tượng trưng cho những "thợ săn" sẵn sàng rót vốn và "xâu xé" thị trường. Ông Bình trở thành một trong những nhà đầu tư chính.

Với phong cách thẳng thắn, quyết đoán và những lời khuyên thực tế, ông đã cam kết đầu tư vào hàng loạt startup tiềm năng, tập trung vào lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong chương trình Shark Tank Việt Nam, Shark Bình gây chú ý bởi triết lý và phong cách ngôn ngữ vô cùng thẳng thắn, đậm chất kinh nghiệm thương trường. Những câu nói của ông nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên diễn đàn mạng.

Shark Bình nhận xét một startup: "Thứ nhất non và xanh quá! Gần như chưa có kết quả gì cả. Thứ hai là chưa tìm thấy long mạch. Đã chưa tìm thấy long mạch, bạn lại không có gió đông. Tức là không có bệ phóng nào thổi bạn bay lên thật nhanh.”

Cụm từ "long mạch" để chỉ nền tảng cốt lõi, mô hình kinh doanh bền vững hay lợi thế cạnh tranh độc nhất mà mọi startup cần phải tìm ra để tồn tại và phát triển. Khi một startup chưa xác định được "long mạch", họ sẽ khó lòng thuyết phục được "cá mập" công nghệ này.

Shark Bình tham gia chương trình truyền hình. Ảnh: STVN

Ngoài ra, ông thẳng thắn cảnh báo các nhà khởi nghiệp trẻ bằng câu nói: "Anh xin em đừng ngáo giá" để nhắm vào những định giá thiếu căn cứ. Hay "Shark Tank là một sân chơi chỉ nói về tiền thôi", có ý bác bỏ mọi yếu tố cảm tính hay mơ mộng viển vông.

Khi thấy startup còn thiếu kinh nghiệm, ông không ngần ngại nhận xét: "Tụi em giống anh cách đây 20 năm, rất non và xanh".

Câu nói hài hước khác của Shark Bình về động lực kiếm tiền: "Không có cô gái nào thích một chàng trai 6 múi hơn một chàng trai có 6 chiếc xe".

Shark Bình giàu cỡ nào?

Khi nói đến tài sản, Shark Bình là một trong những "cá mập" giàu có nhất Việt Nam. Trong các cuộc phỏng vấn, ông luôn tránh né việc tiết lộ tài sản cụ thể, chỉ nói rằng: “Tôi có nhà đủ dùng, tiền đủ tiêu, và dư để đầu tư. Giàu tình nghĩa mới là giàu thật.”

Khi nói đến tiền, ông Bình từng nói Shark Tank là một sân chơi chỉ nói về tiền. Shark Bình đã ‘chốt deal’ (cam kết đầu tư) khoảng 40 dự án trên sóng truyền hình Shark Tank Việt Nam, nhưng số lượng dự án thực tế đã được giải ngân là rất khiêm tốn. Ông giải thích do nhiều startup đã "chém gió" về thông tin hoặc không vượt qua được quá trình thẩm định nghiêm ngặt hậu chương trình.

NextTech từng được ví là “Alibaba của Việt Nam” với mô hình phát triển đa ngành trong thương mại điện tử và thanh toán. Năm 2020, NextTech có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, Shark Bình góp 350 tỷ đồng (70% vốn). Trước khi vướng lùm xùm tiền ảo AntEx, Nexttech Group của Shark Bình đã đột ngột giảm vốn từ 500 xuống còn 4 tỷ đồng; Ngân Lượng cũng giảm 85% vốn điều lệ.

NextTech đã phát triển thành hệ sinh thái số đa lĩnh vực với hơn 20 công ty thành viên hoạt động trong các mảng thương mại điện tử, fintech, logistics, đầu tư khởi nghiệp và công nghệ blockchain. Một số thương hiệu nổi bật của tập đoàn bao gồm Ngân Lượng, Vimo, mPoS, Boxme, FastGo, NextPay và quỹ đầu tư Next100.

Ngoài hệ sinh thái công nghệ, Shark Bình còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bất động sản thông qua CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand.

NextLand được thành lập tháng 2/2021, mở rộng chiến lược từ lĩnh vực công nghệ và fintech sang bất động sản công nghệ (PropTech). NextLand hoạt động trong ba mảng chính: đầu tư và phát triển dự án bất động sản tiềm năng, phân phối và tiếp thị sản phẩm bằng nền tảng số, cùng hợp tác với các chủ đầu tư trong và ngoài nước để ứng dụng công nghệ vào quá trình giao dịch và quản lý dự án.

Ngoài ra, ông Bình còn từng là người đại diện pháp luật của hàng loạt doanh nghiệp được thành lập trong giai đoạn 2012-2020, hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử và logistics.

Những công ty này bao gồm: CTCP Taxially Việt Nam, CTCP WeShip Việt Nam, CTCP Thương mại điện tử Shippchung Việt Nam, CTCP Giải pháp Công nghệ Hòa Bình, CTCP Công nghệ Phân phối O2O Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Tài chính Việt Nam và CTCP 12Trip.

Tuy nhiên, theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, phần lớn các công ty này đã ngừng hoạt động hoặc giải thể.

Gần đây, dự án liên quan đến tiền số AntEX đã gây chú ý lớn. Ông Bình được cho là đã đầu tư qua quỹ chuyên về blockchain, giữ vai trò cố vấn, với kỳ vọng xây dựng hệ sinh thái tài chính phi tập trung. Tuy nhiên, sau khi giá trị token sụt giảm và website ngừng hoạt động, dự án gây ra nhiều tranh cãi.

Trên trang Facebook cá nhân, Shark Bình lên tiếng rằng đã tin nhầm người và kêu gọi minh bạch trong lĩnh vực crypto. Phía nhóm phát triển cũng lên tiếng phản hồi, cho rằng ông Bình có liên quan đến một số vấn đề trong quá trình hợp tác. Dù cả hai bên đều phủ nhận trách nhiệm, vụ việc hiện vẫn đang được dư luận quan tâm.

Ông Bình nhấn mạnh trên mạng xã hội rằng, hầu hết dự án crypto thất bại do thiếu ứng dụng thực tế, rủi ro thao túng cao, và cần hành lang pháp lý rõ ràng để bảo vệ nhà đầu tư.

Thực tế, quá trình điều tra của công an cho thấy, mặc dù dự án triển khai không đúng lộ trình, nhưng ông Bình và các cổ đông của NextTech vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử cá nhân của một số người trong nhóm, sau đó quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, một phần tiền còn được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng không đúng mục đích, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Quá trình điều tra đến nay xác định, Nguyễn Hòa Bình cùng các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.