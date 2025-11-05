Cục Điện ảnh: Phim của Trương Ngọc Ánh chưa xin cấp phép tại Việt Nam

Chiếc kén (Chrysalis) là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Trương Ngọc Ánh sau đúng 10 năm vắng bóng màn ảnh kể từ Truy sát. Đây là dự án phim hợp tác giữa công ty của Trương Ngọc Ánh với ê-kíp Mỹ. Phim bấm máy tại TP.HCM hồi đầu tháng 4 vừa qua do đạo diễn người Mỹ - Jordan Schulz - cầm trịch.

Trương Ngọc Ánh tại sự kiện ra mắt phim "Chiếc kén" hồi tháng 4/2025 ở TPHCM. Ảnh: FBNV

Trương Ngọc Ánh từng chia sẻ về bộ phim: "Đây là một dự án đặc biệt mà tôi vô cùng tâm huyết và hào hứng bởi đây cũng là lần đầu tiên được tham gia diễn xuất và hợp tác cùng ngôi sao gạo cội Kiều Chinh và nam diễn viên Tiến Phạm trong một bộ phim. Hơn nữa Chrysalis được quay ngay tại Việt Nam, tôi tin tưởng bộ phim sẽ mang đến trải nghiệm nghệ thuật độc đáo, tạo ra những rung cảm và góc nhìn thú vị cho khán giả".

Chiếc kén đóng máy ngày 16/4 với thời lượng 40 phút. Trước đó, phim đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép quay phim. Kịch bản cũng được Cục Điện ảnh duyệt sát sao đến từng cảnh.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường thông tin với VietNamNet sáng 4/11, do Chrysalis (tựa Việt: Chiếc kén) có yếu tố nước ngoài nên trước đó Cục Điện ảnh đã nhận hồ sơ xin cấp phép kịch bản của bộ phim. Tuy nhiên, hiện Cục chưa nhận được hồ sơ xin cấp phép phân loại phim từ nhà sản xuất.

Phim công bố sẽ ra rạp năm 2026.

Chiếc kén là dự án phim mới nhất do công ty của Trương Ngọc Ánh hợp tác sản xuất với ê-kíp đến từ Mỹ. Không chỉ là nhà sản xuất, Trương Ngọc Ánh còn đảm nhận 1 vai trong phim bên cạnh các diễn viên Daniel Winn, Kiều Chinh, Samuel An, Lan Thy...

Ngày 19/10 vừa qua, Trương Ngọc Ánh đã bay sang California, Mỹ để tham dự buổi chiếu riêng tư của Chiếc kén dành cho khách VIP. Theo chia sẻ của diễn viên Daniel Winn phim sẽ được phát hành toàn cầu vào mùa Thu năm sau. Tuy vậy hiện vẫn chưa có thông tin khi nào Chiếc kén được phát hành tại Việt Nam. Việc Trương Ngọc Ánh bị bắt tạm giam ngày 31/10 vừa qua khiến nhiều người lo lắng về số phận bộ phim.