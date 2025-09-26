Công ty năng lượng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có quy mô khủng thế nào?

Theo thông tin từ thành phố Hải Phòng, lễ khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng sẽ diễn ra chiều 26/9 tại xã Kiến Hưng, thuộc Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Theo công bố, Khu công nghiệp Tân Trào và Nhà máy điện khí LNG có tổng diện tích quy hoạch khoảng 500 – 550 ha (gồm cả phần trong và ngoài đê).

Trong đó, dự án Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) có quy mô khoảng 227 ha, tổng mức đầu tư gần 4.060 tỷ đồng, tọa lạc tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương (trước đây là huyện Kiến Thụy), thành phố Hải Phòng. Dự án do Công Ty Cổ phần Đầu Tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Hải Phòng có diện tích hơn 98,5 ha, công suất thiết kế 4.800 MW (giai đoạn 1 đạt 1.600 MW). Dự án là một phần của Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, kết nối thuận lợi với cảng biển, sân bay, các tuyến đường bộ, đường sắt…

Thời điểm thành lập, tỷ phú Phạm Nhật Vượng là cổ đông lớn nhất của VinEnergo

Dựa án Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng có tổng mức đầu tư được khái toán khoảng hơn 178.012 tỷ đồng, do Liên danh Tập đoàn Vingroup – Công ty cổ phần năng lượng VinEnergo là nhà đầu tư.

Theo giấy chứng nhận đầu tư, trong giai đoạn 2025-2030, đầu tư 2 tổ máy với công suất thiết kế 1.600MW dự kiến sẽ phát điện trong các quý 2, quý 4/2029. Giai đoạn 2031-2035, đầu tư 4 tổ máy với công suất dự kiến 3.200MW dự kiến được lần lượt phát điện vào các quý của năm 2031.

Trước khi khởi công dự án Nhà máy điện khí LNG Hải Phòng, Công ty cổ phần năng lượng VinEnergo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận tăng mạnh vốn điều lệ chỉ sau vài tháng thành lập.

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, VinEnergo được thành lập tháng 3/2025 với ngành nghề chính là sản xuất điện.

Thời điểm thành lập, VinEnergo có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng với 4 cổ đông sáng lập. Trong đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 1.420 tỷ đồng tương đương 71% vốn góp; Tập đoàn Vingroup góp 380 tỷ đồng tương đương 19% vốn góp; 2 con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 100 tỷ đồng tương đương 5% vốn góp.

Thời điểm thành lập, bà Nguyễn Thanh Thúy (sinh năm 1974) có địa chỉ thường trú tại Hà Nội, giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 6/2025, VinEnergo tăng mạnh vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thanh Thúy vẫn giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện doanh nghiệp.

Trong khi đó, đến đầu tháng 8/2025, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố mở rộng thêm hai trụ cột mới là Hạ tầng và Năng lượng xanh.

Theo công bố, ở trụ cột Năng lượng xanh, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo với tầm nhìn trở thành nhà đầu tư và phát triển năng lượng xanh toàn diện, đóng góp cho mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam và khẳng định vị thế quốc gia trên bản đồ năng lượng toàn cầu.

VinEnergo sẽ phát triển đa dạng các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn quốc tế về an toàn – chất lượng. Công ty cũng sẽ đầu tư các hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) do chính VinFast sản xuất, từ đó đem lại giải pháp năng lượng toàn diện, đảm bảo cung cấp điện sạch và ổn định. VinEnergo có kế hoạch đầu tư các dự án năng lượng tái tạo và giải pháp lưu trữ năng lượng (BESS) tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines với tổng công suất dự kiến lên đến 80 GW.

Ngoài ra, VinEnergo sẽ đồng hành cùng các thành viên khác trong hệ sinh thái Vingroup triển khai cung cấp điện cho các dự án hạ tầng trọng điểm, bao gồm hệ thống đường sắt cao tốc, cảng biển quốc tế, các khu công nghiệp và khu dân cư, góp phần định hình chuẩn mực mới cho phát triển năng lượng và hạ tầng tại Việt Nam và khu vực.