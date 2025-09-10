Hé lộ quy mô công ty vận hành trạm sạc xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Với hàng loạt chương trình ưu đãi đang được áp dụng, hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục dẫn đầu doanh số bán xe trong nước trong 7 tháng đầu năm 2025. Cụ thể, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bàn giao 79.048 xe đến tay các khách hàng.

Trong đó, mẫu VF 3 ghi nhận doanh số đạt tổng cộng 26.223 xe, đứng ngay phía sau là mẫu VF 5 với doanh số 24.364 xe. Mẫu B-SUV VF 6 cũng đã ghi nhận tổng doanh số 10.454 xe trong 7 tháng đầu năm và là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc B-SUV tại thị trường Việt Nam kể từ đầu năm.

Trong khi đó, báo cáo tài chính của VinFast cho biết, trong quý 2/2025, số lượng ô tô điện giao tăng 172% so với cùng kỳ, đạt 35.837 chiếc, trong đó thị trường nội địa Việt Nam vẫn là lớn nhất.

Tính chung nửa đầu năm, VinFast đã giao 72.167 ô tô điện trên toàn cầu, trong đó riêng thị trường trong nước chiếm doanh số 67.569 xe, trong khi mục tiêu là 200.000 ô tô cả năm. Chia sẻ với Reuters, Chủ tịch Lê Thị Thu Thuỷ (Thuỷ Lê) cho biết: “Thông thường, lượng giao hàng nửa đầu năm chỉ chiếm khoảng 30% tổng số. Chúng tôi vẫn còn nhiều xe phải giao trong nửa cuối năm, cả ở Việt Nam và các thị trường quốc tế như Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Bắc Mỹ.”

Công ty vận hành trạm sạc xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tục mở rộng về quy mô và vốn

Bà Thuỷ Lê cho biết, tháng trước, tập đoàn đã tách mảng nghiên cứu và phát triển (R&D) chuyển giao cho ông Phạm Nhật Vượng với giá trị 1,5 tỷ USD nhằm hỗ trợ kế hoạch mở rộng.

VinFast đã đẩy mạnh các hoạt động khuyến mãi tại Việt Nam, đồng thời chuyển sang mô hình phân phối qua đại lý để cắt giảm chi phí và tăng tốc mở rộng. Tính đến ngày 30/6/2025, mạng lưới của VinFast ở tất cả thị trường đạt tổng cộng 394 cửa hàng.

Ngoài ô tô điện, theo báo cáo chưa kiểm toán, số lượng xe máy điện và xe đạp điện được bàn giao trong quý 2 là 69.580 xe, tăng 55% so với quý trước và tăng 432% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Công ty đã bàn giao 114.484 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 447% so với cùng kỳ năm trước.

Không chỉ chiếm lĩnh thị trường ô tô điện trong nước, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng mạnh tay đầu tư cho hệ thống trạm sạc xe điện trên toàn quốc. Hiện tại, Công ty Cổ phần Trạm sạc Toàn cầu V-Green (V-Green) do tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập đang vận hành 150.000 cổng sạc phủ khắp 34 tỉnh thành.

Mới đây V-Green cũng đã công bố triển khai mô hình nhượng quyền tủ đổi pin xe máy điện trên toàn quốc. V-Green đặt mục tiêu đạt 150.000 điểm đổi pin xe máy điện tại Việt Nam trong vòng 3 năm tới, lớn hơn gấp nhiều lần số lượng trạm xăng, dầu hiện nay.

Dù mới được thành lập 1,5 năm, tuy nhiên V-Green đã liên tục mở rộng về quy mô vốn điều lệ để đáp ứng hoạt động kinh doanh và tốc độ chiếm lĩnh thị phần của hãng xe điện VinFast trên toàn quốc.

Theo Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp, V-Green được thành lập cuối tháng 3/2024, với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Trong đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 900 tỷ đồng tương đương 90% vốn góp, hai con trai là Phạm Nhật Quân Anh góp 70 tỷ đồng (tương đương 7% vốn góp) và Phạm Nhật Minh Hoàng góp 30 tỷ đồng (tương đương 3% vốn góp).

Thời điểm thành lập, ông Phạm Nhật Quân Anh (sinh năm 1993) giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Thời gian qua, V-Green liên tục tăng mạnh về vốn điều lệ. Ở lần thay đổi vốn gần nhất vào tháng 4/2025, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ 2.700 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể.

Hiện, ông Nguyễn Thành Dương (sinh năm 1986) giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Đức Vinh (sinh năm 1984) giữ vị trí Phó Tổng giám đốc, đây cũng là hai người đại diện theo pháp luật của V-Green.