Hàng quán đóng cửa, dãy nhà 'đất vàng' Hồ Gươm quây rào chờ tháo dỡ

Những ngày này, quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), nhiều đoạn đường đã được dựng rào, quây tôn kín để phục vụ công tác tháo dỡ, chuẩn bị thi công dự án mở rộng không gian công cộng phía đông hồ.

Khung sắt được dựng dọc tuyến phố nhìn thẳng ra Hồ Hoàn Kiếm, sau đó sẽ được quây tôn để chuẩn bị cho giai đoạn tháo dỡ, giải phóng mặt bằng mở rộng không gian công cộng.

Trụ sở cũ của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm đang được tháo dỡ để phục vụ giải phóng mặt bằng. Đây là một trong những công trình có vị trí đắc địa bậc nhất khu vực, với tầm nhìn thẳng ra tháp Rùa, Hồ Hoàn Kiếm.

Các công trình cũ ven hồ lần lượt được thu dọn, nhiều căn nhà trống trải khi đồ đạc đã chuyển đi gần hết, chỉ còn lại những mảng tường trơ trọi chờ phá dỡ. Trên các tuyến phố từng sầm uất như Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, nhiều cửa hàng đóng cửa im lìm, hoạt động kinh doanh tạm ngưng.

Tại một quán cà phê ven Hồ Hoàn Kiếm, nơi đã gắn bó với chị V.T.H (chủ quán) suốt 11 năm qua, không khí những ngày này trở nên trầm lắng hơn thường lệ. Theo chia sẻ của chị H., quán đã ngừng đón khách từ ngày 29/12/2025. Một phần bàn ghế, vật dụng đã được tháo dỡ, số khác chị H. buộc phải thanh lý do chưa có kế hoạch kinh doanh tiếp theo.

Chủ quán cho biết lượng khách đến quán đã thưa dần trong thời gian gần đây, khi thông tin di dời được triển khai. “Biết là sắp chuyển đi nên khách cũng ít hơn, mình cũng không dám đầu tư thêm gì nữa”, chị nói.

Nhiều hàng quán ven Hồ Hoàn Kiếm lần lượt đóng cửa, thu dọn đồ đạc để bàn giao mặt bằng, khép lại hoạt động kinh doanh gắn bó nhiều năm tại khu vực trung tâm này.

Theo chị H., để gây dựng được thương hiệu nhỏ, tạo được tệp khách quen trong suốt hơn một thập kỷ không hề dễ dàng. “Khách quen đến đây không chỉ uống cà phê, mà còn vì không gian, vì thói quen. Bây giờ rời đi, nếu mở lại ở chỗ khác thì gần như phải làm lại từ đầu. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lúc dọn đồ vẫn thấy hụt hẫng. Bao kỷ niệm, công sức gây dựng suốt 11 năm, giờ phải tạm gác lại”, chị chia sẻ.

Trong lúc chưa thể tiếp tục kinh doanh, gia đình chị H. dự kiến ở tạm nhà người thân, chờ khi ổn định chỗ ở và tìm được mặt bằng phù hợp mới tính tiếp.

Trong số những hàng quán ven hồ phải thu dọn, di dời, câu chuyện của Phở Thìn Bờ Hồ (61 Đinh Tiên Hoàng) để lại nhiều xúc cảm đặc biệt. Quán phở hơn 70 năm tuổi, gắn với ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội và du khách, đang bước vào những ngày cuối cùng ở địa chỉ cũ.

Những ngày này, lượng khách tìm đến quán tăng đột biến, không chỉ để ăn một bát phở quen thuộc mà còn để “chào tạm biệt” không gian ẩm thực nổi tiếng của Hà Nội.

Anh Bùi Chí Thành, cháu đích tôn của cụ Bùi Chí Thìn - người sáng lập thương hiệu Phở Thìn Bờ Hồ chia sẻ, việc phải rời đi là điều không ai mong muốn nhưng gia đình chấp nhận để phục vụ chủ trương chung.

Với nhiều thực khách, địa chỉ 61 Đinh Tiên Hoàng không đơn thuần là một quán ăn, mà là nơi lưu giữ ký ức về một Hà Nội từng trải qua bom đạn, khó khăn nhưng vẫn giữ nếp sống hào hoa, ấm áp tình người. “Có những vị khách từ xa đến, vừa nghe tin quán sắp di dời đã tìm đến ngay, chỉ mong được ăn thêm một bát phở ở đúng chỗ cũ”, anh Thành kể.

Theo anh Thành, dù Phở Thìn Bờ Hồ đã có thêm một số cơ sở khác tại Hà Nội, nhưng không gian trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng vẫn mang ý nghĩa đặc biệt, là “gốc rễ” của thương hiệu.

Việc di dời đồng nghĩa với việc gia đình phải đối mặt với nhiều thách thức: tìm địa điểm phù hợp, giữ chân khách quen, đồng thời bảo tồn hương vị và tinh thần bán hàng đã được gây dựng suốt nhiều thập kỷ. “Giữ được thương hiệu đã khó, giữ được linh hồn của quán khi rời khỏi nơi đã gắn bó hàng chục năm còn khó hơn”, anh Thành chia sẻ.

Với con cháu cụ Thìn, Phở Thìn Bờ Hồ không chỉ đơn thuần là một quán ăn, mà là nơi gắn bó với ký ức, công sức và những tháng năm mưu sinh bên Hồ Gươm.

Câu chuyện của Phở Thìn Bờ Hồ cũng phản ánh phần nào tâm trạng chung của nhiều hộ kinh doanh quanh Hồ Hoàn Kiếm trong giai đoạn chuyển tiếp. Không chỉ là bài toán tìm chỗ ở mới, nơi kinh doanh mới, mà còn là nỗi lo mất khách quen, mất đi không gian đã góp phần làm nên tên tuổi của mình.

Khu vực phía đông Hồ Hoàn Kiếm có diện tích khoảng 2,14 ha, phía tây giáp hồ và đường Đinh Tiên Hoàng, phía bắc giáp khu dân cư, phía đông giáp phố Lý Thái Tổ, phía nam giáp phố Trần Nguyên Hãn. Khu đất này được quy hoạch làm Quảng trường – công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, tạo không gian cây xanh ven hồ, phục vụ sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm.

Khu vực thu hồi đất của dự án gồm 47 chủ sử dụng, trong đó có 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân. Trong tháng 12/2025, UBND phường Hoàn Kiếm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 25 hộ, trong đó 20 hộ đã nhận tiền. Các trường hợp còn lại tiếp tục được giải quyết theo quy định.