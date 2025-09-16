Phối cảnh quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm

UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) vừa thông tin về dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm rộng 2,14 ha

Theo đó, tổng diện tích quảng trường - công viên dự kiến 2,14 ha. Số tổ chức, cá nhân phải di dời là 59, trong đó có 17 tổ chức (ngành điện 7 đơn vị và 10 đơn vị khác) và 42 hộ dân. Thành phố đã lên kế hoạch về địa điểm di dời của các tổ chức; với các hộ dân nếu đủ điều kiện sẽ được bồi thường tái định cư bằng đất ở xã Đông Anh, khu đô thị Việt Hưng và nhà tái định cư Thượng Thanh.

Khi di dời và tháo dỡ hạ tầng, các công trình kiến trúc có giá trị như tòa nhà Sở Văn hóa, Viện Văn học sẽ được giữ lại; Nhà đèn được nghiên cứu di chuyển. Hai công trình kiến trúc của Tổng công ty Điện lực miền Bắc được tạm thời giữ lại để nghiên cứu phương án xử lý cụ thể tại giai đoạn 2.

Chủ đầu tư sẽ nghiên cứu phương án giữ lại kiến trúc công trình phong cách Artdeco của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, xem xét phương án mở thông tầng 1...

Về tiến độ, UBND phường Hoàn Kiếm cho hay sẽ triển khai thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, dự án đầu tư phân kỳ 1 và khởi công công trình trước 10/10. Phân kỳ 2 sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng với định hướng theo quy hoạch được duyệt và ý kiến của UBND TP Hà Nội.

Theo thiết kế quy hoạch, tổng mặt bằng khu vực quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm sẽ tập trung vào việc nâng cấp không gian công cộng, cải thiện kết nối giao thông và bảo tồn các công trình văn hóa quan trọng.

Khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm sẽ hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Trong phạm vi quảng trường - công viên phía Đông, TP Hà Nội dự kiến xây dựng công trình ngầm (3 tầng hầm), với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 42.300 m2.

Theo quy hoạch, trong 3 tầng hầm ở quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, sàn công trình thương mại, văn hóa với diện tích khoảng 14.000 m2; sàn kỹ thuật, khu phụ trợ khoảng 5.100 m2; không gian giao thông và dốc hầm khoảng 12.700 m2; diện tích đỗ xe khoảng 10.370 m2.

Phối cảnh ga ngầm C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Theo thiết kế, ga C9 được đặt ngầm dưới đường Đinh Tiên Hoàng, phía Đông bố trí các lối ra và tháp thông gió trên quảng trường, phía Tây giáp vườn hoa, phía Nam kéo dài đến đoạn trước UBND TP Hà Nội...

Tổng diện tích đất trong chỉ giới đường đỏ của ga C9 là 7.700 m2, bao gồm công trình chiếm dụng diện tích đất vĩnh viễn và chiếm dụng đất tạm thời.

Công trình chiếm dụng diện tích đất vĩnh viễn của ga C9 gồm: Kết cấu lối lên, xuống nhà ga; giếng thông gió; tháp làm mát. Công trình chiếm dụng diện tích đất tạm thời chỉ áp dụng khi dự án thi công và sẽ hoàn trả thành phố khi ga C9 hoàn thành.