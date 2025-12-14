Hà Nội phá dỡ trụ sở cạnh hồ Hoàn Kiếm, chuẩn bị mặt bằng cho quảng trường mới

Dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm được triển khai trên quỹ đất hơn 2ha, do UBND phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội làm chủ đầu tư.

Công trình được thực hiện theo hai giai đoạn, giai đoạn đầu tập trung xây dựng không gian quảng trường, công viên trên mặt đất bằng vốn đầu tư công; giai đoạn tiếp theo dự kiến xây dựng hệ thống tầng hầm, kết nối trực tiếp với ga C9 của tuyến metro số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News chiều 12/12, nhiều mũi thi công đã được triển khai tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, nơi các đơn vị chức năng bắt đầu phá dỡ loạt trụ sở cũ để phục vụ dự án Quảng trường - Công viên phía Đông.

Với sự hỗ trợ của máy móc, công nhân tháo dỡ từng hạng mục theo kế hoạch bàn giao mặt bằng.

Máy phun nước liên tục và hàng rào tôn, lưới chắn được triển khai nhằm kiểm soát bụi và bảo vệ an toàn cho người tham quan hồ Gươm.

Hạng mục được tháo dỡ đầu tiên là các công trình nằm sâu phía trong, trong đó có trụ sở cũ của một chi cục trực thuộc Sở Y tế Hà Nội tại số 22 Lý Thái Tổ.

Nhiều cơ quan, cửa hàng quanh khu vực phải phá dỡ đã ngừng hoạt động và thông báo chuyển địa điểm mới.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án khá rộng, gồm 17 cơ quan, tổ chức và 43 hộ dân. Trên cơ sở thiết kế đã được phê duyệt, từng công trình sẽ được di dời hoặc phá dỡ theo tiến độ.

Các công trình được phá dỡ thời điểm này gồm: Trụ sở giao dịch Kho bạc Nhà nước (197,1 m²); trụ sở Hội Từ thiện Tấm lòng vàng Hà Nội (50,1 m²); trụ sở Chi cục Dân số – Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội (541 m²); trụ sở Hội Người mù Hà Nội (189,8 m²). Tất cả đều được niêm phong, kiểm kê trước khi thi công.

"Những trụ sở này tồn tại ở đây lâu rồi, nhìn công nhân tháo dỡ cũng thấy tiếc. Nhưng nếu xây quảng trường mới, không gian quanh hồ chắc sẽ thoáng và đẹp hơn. Tôi mong họ làm nhanh, an toàn để không ảnh hưởng tới việc kinh doanh", anh Hoàng Hà ở phố Lê Duẩn chia sẻ.

“Ngày nào tôi cũng đi qua và thấy máy móc vào nhiều hơn. Việc phá dỡ ngay sát hồ nên tôi hy vọng mọi khâu đều được giám sát chặt. Nhìn chung, làm quảng trường thì người dân sẽ có thêm chỗ sinh hoạt, tôi ủng hộ”, một người dân ở phường Hoàn Kiếm nói.

Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục chuẩn bị phá dỡ trụ sở Văn phòng UBND TP Hà Nội, trụ sở Tiếp Công dân thành phố cùng 25 công trình nhà ở mà người dân đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng. Tiến độ sẽ được triển khai theo nguyên tắc “nhận bàn giao tới đâu, thi công tới đó”.

Việc phá dỡ công trình phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và khu vực xung quanh, tuân thủ quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn có biện pháp chống đỡ, cách ly phòng cháy, chữa cháy nếu có vật liệu nguy hiểm, và xử lý chất độc hại (nếu có). Tất cả các biện pháp nhằm đảm bảo công tác phá dỡ được nhanh chóng, hiệu quả nhưng không gây mất an toàn, không ảnh hưởng đến công trình lân cận.