Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm: Bố trí trụ sở mới cho 11 cơ quan di dời

UBND phường Hoàn Kiếm vừa có thông tin về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các cơ quan, tổ chức thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Theo đó, đây là Dự án đầu tư công được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai năm 2024, thuộc diện thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Do đó, việc di dời các tổ chức để quy hoạch lại khu vực này là một bước đi cần thiết để kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho Thủ đô.

Trụ sở của Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội. Ảnh: Đức Nguyễn

Phường Hoàn Kiếm cho biết tổng diện tích dự kiến khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm khoảng 2,14ha. Khu vực này có 59 chủ sử dụng nhà đất gồm 17 tổ chức và 42 hộ dân.

Do là một dự án đặc biệt nên thành phố Hà Nội đã chấp thuận bố trí cho các hộ dân có đủ điều kiện được bồi thường về đất tại các ô đất phục vụ giãn dân phố cổ trong khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng và ô đất ký hiệu 5.B1-CT ở xã Đông Anh. Các hộ dân được lựa chọn bốc thăm đất tại Đông Anh hoặc Việt Hưng.

Đối với các tổ chức, một số đơn vị đã bàn giao cho mặt bằng cho UBND phường Hoàn Kiếm như: PGD Kho bạc Nhà nước tại 22 Lý Thái Tổ, Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội (hiện do Hợp tác xã Nhiếp ảnh Phương Đông sử dụng) tại 63 Đinh Tiên Hoàng, Hội từ thiện tấm lòng vàng (tầng 1, 22 Lý Thái Tổ), Hội người mù Hà Nội (tầng 2, 22 Lý Thái Tổ)...

Đến thời điểm này, 7/7 cơ quan điện lực đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt phương án bố trí địa điểm trụ sở mới. Trong đó 6 đơn vị được bố trí tại khu vực các Tổng Công ty - Khu đô thị mới Cầu Giấy, bao gồm: Tổng Công ty Điện lực Hà Nội; Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc; Tổng Công ty truyền tải điện Quốc Gia; Công ty viễn thông Điện lực và công nghệ Thông tin; Công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO); Công ty TNHH MTV Khách sạn - Du lịch và Dịch vụ thương mại Điện lực.

Công ty điện lực Hoàn Kiếm được bố trí địa điểm số 5-7 Hàng Gà.

Chi cục dân số, trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội được bố trí tại 144 Trần Phú, Hà Đông.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang được UBND Thành phố đang giao Sở Tài chính rà soát, bố trí địa điểm.

Viện Văn học bố trí tại 18C Phạm Đình Hổ, phường Hai Bà Trưng.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội được bố trí tại 349 Phố Huế, phường Hai Bà Trưng.

Trong thời gian xây dựng trụ sở mới tại Khu đô thị Mới Cầu Giấy, 5-7 Hàng Gà, các đơn vị điện lực được thành phố bố trí địa điểm trụ sở tạm hoặc chủ động thuê địa điểm để hoạt động của đơn vị được liên tục, không gián đoạn.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, bên cạnh các khoản bồi thường hỗ trợ đối với các tổ chức theo quy định hiện hành, các tổ chức được hỗ trợ chi phí tạm cư bao gồm chi phí thuê trụ sở tạm, chi phí di chuyển tài sản đến nơi tạm cư và chi phí cải tạo sửa chữa trụ sở tạm, để các tổ chức chủ động, thực hiện việc di dời, đảm bảo tiến độ đã cam kết với thành phố.