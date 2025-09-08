Các công ty Trung Quốc vẫn khát khao chip Nvidia bất chấp áp lực chính phủ

Chip Nvidia vẫn là tâm điểm

Các công ty này đang tìm kiếm sự đảm bảo rằng đơn hàng chip H20 – Nvidia được phép bán tại Trung Quốc từ tháng 7/2025 – đang được xử lý. Họ cũng theo dõi sát sao kế hoạch của Nvidia về chip B30A, dựa trên kiến trúc Blackwell, mạnh hơn H20 tới sáu lần. Hai nguồn tin cho biết, nếu được Washington phê duyệt, B30A có giá gấp đôi H20 (10.000-12.000 USD), nhưng các công ty Trung Quốc vẫn xem đây là mức giá “hời”. Cả hai chip đều là phiên bản giảm cấu hình để tuân thủ lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ.

Các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc vẫn muốn mua chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia. Ảnh minh họa: Reuters

Trung Quốc đóng góp 13% doanh thu của Nvidia trong năm tài chính trước, là tâm điểm trong cuộc đua công nghệ Mỹ-Trung. Mỹ đã nới lỏng hạn chế bán chip tiên tiến của Nvidia, nhưng Bắc Kinh thúc đẩy doanh nghiệp nội địa giảm phụ thuộc vào chip Mỹ. Tháng trước, cơ quan quản lý Trung Quốc triệu tập Tencent và ByteDance, yêu cầu giải thích việc mua H20 và bày tỏ lo ngại về rủi ro thông tin, dù chưa cấm mua hoàn toàn.

Nhu cầu chip Nvidia vẫn cao

Nhu cầu chip Nvidia tại Trung Quốc vẫn mạnh do nguồn cung chip nội địa từ Huawei và Cambricon bị hạn chế. Nguồn tin từ các công ty công nghệ Trung Quốc cho biết chip Nvidia vượt trội hơn về hiệu năng. Alibaba, ByteDance, Tencent, Huawei và Cambricon không phản hồi Reuters. Nvidia nhận định “cạnh tranh đã xuất hiện” nhưng từ chối bình luận thêm.

Cuối tháng 8, Nvidia đưa ra dự báo doanh thu quý không khả quan, không tính doanh thu từ Trung Quốc, khiến cổ phiếu giảm 6%. CEO Jensen Huang trấn an khách hàng Trung Quốc rằng nguồn cung H20 vẫn đảm bảo, với kho hàng 600.000-700.000 chip. Nvidia cũng yêu cầu TSMC sản xuất thêm và dự kiến cung cấp mẫu B30A để thử nghiệm từ tháng 9. Huang ước tính thị trường Trung Quốc có thể mang về 50 tỷ USD nếu Nvidia cung cấp sản phẩm cạnh tranh.