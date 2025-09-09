Ngân hàng Trung ương Trung Quốc miệt mài mua vàng tháng thứ 10 liên tiếp

Theo số liệu công bố hôm Chủ nhật, lượng vàng do PBoC nắm giữ đã tăng thêm 0,06 triệu ounce, nâng tổng số vàng dự trữ lên 74,02 triệu ounce. Chu kỳ mua vào này bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, đến nay Trung Quốc đã tích lũy thêm 1,22 triệu ounce.

Động thái này cho thấy Bắc Kinh kiên định với mục tiêu đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào đồng USD.

Giá vàng đã vượt đỉnh lịch sử trong những ngày gần đây, sau nhiều tháng đi ngang, nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất cùng những tranh cãi chính trị xung quanh sự độc lập của Fed. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 30%, vượt mốc 3.500 USD/ounce.

Theo Goldman Sachs, nếu niềm tin vào Fed tiếp tục bị xói mòn, giá vàng có thể tiến gần ngưỡng 5.000 USD/ounce. Việc Trung Quốc mua vàng trong giai đoạn này được coi là một cách củng cố “lá chắn an toàn” trước rủi ro tài chính toàn cầu.

Báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết, tốc độ mua vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới có xu hướng chậm lại do giá leo thang. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn được duy trì bởi những rủi ro địa chính trị ngày càng gia tăng.

Trong bức tranh chung, Trung Quốc nổi lên là một trong những quốc gia tích cực nhất trong việc gom vàng, vừa để bảo vệ dự trữ quốc gia, vừa để khẳng định vị thế trong hệ thống tài chính toàn cầu.