Ông Trump thúc ép EU áp thuế 100% với Ấn Độ và Trung Quốc để gây sức ép lên Nga

Theo Financial Times, ông Trump đưa ra đề xuất này trong một cuộc họp với các quan chức cấp cao Mỹ và EU tại Washington. Washington cũng khẳng định sẵn sàng “soi gương” mọi mức thuế mà châu Âu áp lên hai quốc gia châu Á.

Hiện Mỹ đã áp thuế trừng phạt 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, nâng tổng mức thuế lên tới 50% vì New Delhi tiếp tục mua dầu của Nga. Phía Ấn Độ coi đây là động thái “bất công và phi lý”, đồng thời nhắc lại việc Mỹ và EU vẫn có quan hệ thương mại với Moscow.

Thương mại giữa Nga với Ấn Độ, Trung Quốc và EU hiện ra sao?

Số liệu của Ủy ban châu Âu cho thấy thương mại song phương EU – Nga đạt 67,5 tỷ euro năm 2024, trong khi thương mại dịch vụ năm 2023 là 17,2 tỷ euro.

Theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Moscow, thương mại Ấn – Nga trong năm tài chính kết thúc tháng 3/2025 đạt kỷ lục 68,7 tỷ USD, gấp gần 6 lần so với trước đại dịch. Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất từ Nga, vẫn chưa bị đánh thuế bổ sung, sau khi đạt thỏa thuận “đình chiến thương mại” với Mỹ, giúp giảm mức thuế xuống còn 30%.

Thời hạn mà ông Trump đưa ra để Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã trôi qua mà không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow muốn đàm phán hòa bình. Thay vào đó, ông Putin tăng cường quan hệ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Bắc Kinh tuần trước.

Washington từng nhiều lần tìm cách thúc đẩy hòa đàm Nga – Ukraine nhưng chưa đạt kết quả. Trong bối cảnh đó, việc áp thuế được coi là công cụ chính trị và kinh tế nhằm buộc Nga và các đối tác thân cận phải thay đổi lập trường.

Quan hệ thương mại Mỹ với Ấn Độ và Trung Quốc diễn biến thế nào?

Trên mạng xã hội X, ông Trump khẳng định Mỹ và Ấn Độ đã nối lại đàm phán thương mại nhằm tháo gỡ rào cản, đồng thời gọi Thủ tướng Modi là “người bạn rất tốt”. Ông tỏ ra tin tưởng hai bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn giậm chân tại chỗ. Chuyến thăm Mỹ hồi cuối tháng 8 của Trưởng đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương chưa đem lại tiến triển nào đáng kể.