Hai người giàu nhất Việt Nam cùng thiết lập cột mốc ấn tượng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Thị Phương Thảo cùng lập cột mốc mới

Trong phiên giao dịch ngày 23/10, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chứng kiến những rung lắc. Kết phiên, chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 8,56 điểm để đóng cửa ở mức 1.687,06 điểm. Thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 24.579 tỷ đồng, giảm hơn 7.000 tỷ đồng so với phiên liền trước. Trong khi đó, HNX-Index giảm 1,91 điểm (-0,7%) còn 266,78 điểm và UPCoM-Index tăng 1,22 điểm (+1,1%) lên 113,42 điểm.

Dù chỉ số VN-Index chưa thể quay trở lại mốc 1.700 điểm, tuy nhiên với đà tăng của chỉ số VN-Index sau phiên giảm kỷ lục 94,76 điểm hôm 20/10 vừa qua, khối tài sản trên sàn chứng khoán của hai người giàu nhất Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo cùng lập kỷ lục mới.

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 23/10, cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch ghi nhận mức tăng hơn 5% để đóng cửa ở mức giá 215.000 đồng/cổ phiếu, mức đóng cửa cao nhất kể từ khi niêm yết. Với mức tăng này, vốn hóa của Tập đoàn Vingroup (VIC) đã vọt lên 834.000 tỷ đồng, qua đó củng cố vị thế doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam.

Đà bứt phá của cổ phiếu VIC cũng kéo theo cú nhảy vọt về giá trị tài sản của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng. Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, tài sản ròng của ông Vượng đã lấy lại mốc 20 tỷ USD, tăng tới 929 triệu USD chỉ trong ngày 23/10. Nhờ vậy, vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện đứng thứ 119 trong danh sách tỷ phú thế giới, tiếp tục thuộc nhóm doanh nhân có tài sản tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Tài sản của hai tỷ phú giàu nhất Việt Nam cùng lập cột mốc ấn tượng

Cùng với đó, khối tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng ghi nhận mức tăng thêm 82 triệu USD để lên mức kỷ lục mới 4,4 tỷ USD nhờ đà tăng của cổ phiếu VJC và HDB trong thời gian gần đây. Bà Thảo đứng vị trí thứ 932 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD theo thời gian thực của Forbes. Đây cũng là vị trí cao nhất mà một nữ tỷ phú của Việt Nam từng đạt được.

Trong phiên giao dịch ngày 23/10, VJC của CTCP Hàng không VIETJET nơi bà Thảo giữ vị trí Chủ tịch ghi nhận mức tăng 3.800đ/cổ phiếu để đóng cửa ở mức kỷ lục mới là 184.000đ/cổ phiếu. Với mức giá này, vốn hóa của VJC tăng lên mức hơn 108.856 tỷ đồng.

Cùng với đó, mã cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nơi bà Thảo giữ vị trí Phó Chủ tịch cũng ghi nhận mức tăng 500đ/cổ phiếu để đóng cửa ở mức giá 33.000đ/cổ phiếu. Đây cũng là vùng đỉnh của HDB thời gian gần đây. Giá trị vốn hóa của HDB cũng tăng lên mức hơn 126.863 tỷ đồng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng dồn lực cho VinSpeed

Cùng với khối tài sản tăng mạnh trở lại mốc 20 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đang dồn lực cho VinSpeed khi doanh nghiệp này nhận sáp nhập CTCP Quản lý và đầu tư Bất động sản Hưng Long (tên cũ là CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI). Sau thương vụ này, VinSpeed sẽ tiếp nhận hơn 243,46 triệu cổ phiếu VIC từ Công ty Hưng Long, tương đương 6,27% vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup.

Hiện tại, VinSpeed đang sở hữu khoảng 135,64 triệu cổ phiếu VIC (3,5%), sau giao dịch này, số lượng cổ phiếu VIC do doanh nghiệp này nắm giữ sẽ tăng lên 379,1 triệu cổ phiếu, tương đương 9,77% vốn Vingroup. Giao dịch dự kiến hoàn tất trong khoảng thời gian từ ngày 28/10 đến 26/11.

Theo công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 14/10, ông Phạm Thiếu Hoa chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, thay thế ông Nguyễn Anh Tuấn. Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị của VinSpeed. Trước khi trở thành Tổng giám đốc của VinSpeed, ông Phạm Thiếu Hoa cũng đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Vinhomes, doanh nghiệp được ví như “gà đẻ trứng vàng” trong hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Doanh nhân sinh năm 1963 tại Hà Nam (cũ) đã giữ vị trí Chủ tịch Vinhomes từ tháng 5/2022 đến nay.

Hiện tại, VinSpeed đã đăng ký tham gia đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Dự án có vốn đầu tư khoảng 1,562 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 61,35 tỷ USD), không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng.

Theo đăng ký đầu tư dự án, VinSpeed cho biết sẽ chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 312.330 tỷ đồng (khoảng 12,27 tỷ USD). 80% còn lại, khoảng 49,08 tỷ USD, doanh nghiệp đề xuất vay vốn Nhà nước không tính lãi suất trong vòng 35 năm kể từ ngày giải ngân.

Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp kỳ vọng khởi công dự án trước tháng 12 năm nay và đưa vào khai thác toàn tuyến trước tháng 12/2030.