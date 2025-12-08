Thứ lỗi thời ở Việt Nam, ở nước ngoài là “mỏ vàng”

Từ "chổi rác" thành "chổi vàng"

Tại thôn Tú Long, Nghi Xương (Trung Quốc), những cây chổi sể dân dã nay bỗng trở thành “chổi vàng”, mang lại thu nhập khả quan cho người dân. Những cây chổi này vốn chẳng xa lạ với người tiêu dùng Việt, song hiện không còn quá phổ biến trên thị trường nếu so với các mẫu chổi hiện đại hoặc máy hút bụi thông minh.

Ảnh: Jimu News

Trong khi đó ở thôn Tú Long, những cây chổi sể không chỉ được tiêu thụ tốt ở thị trường Trung Quốc mà còn được xuất khẩu sang ác thị trường nước ngoài như Nga và đảo Síp.

Thôn Tú Long nằm ở vùng núi huyện Hưng Sơn, nơi đã trồng cây chổi sể được hơn 20 năm. Nhờ cây giống cứng cáp, bền bỉ, sản phẩm chổi sể của Tú Long nổi tiếng khắp nơi. Khả năng thích nghi mạnh mẽ, chịu hạn tốt và không cần chăm sóc nhiều của cây chổi sể đã biến chúng thành "chìa khóa vàng" giải quyết khó khăn cho ngành nông nghiệp địa phương.

Ảnh: Jimu News

Năm 2022, thôn Tú Long thành lập Hợp tác xã chổi sắt chuyên nghiệp, phát huy mô hình "hợp tác xã + vùng cơ sở + nông dân", từng bước xây dựng chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh từ trồng trọt, chế biến đến tiêu thụ chổi sể. Ngoài ra, thôn cũng đăng ký nhãn hiệu riêng.

Đến năm nay, thôn đã thiết lập mối quan hệ hợp tác ổn định với Hợp tác xã Trồng trọt Chuyên nghiệp Thịnh Kha ở một khu vực khác, triển khai thu mua thống nhất, giải quyết triệt để vấn đề tiêu thụ. Nhờ vậy, giờ đây sau khi thu hoạch cây chổi sể, không cần phải chế biến thành sản phẩm hoàn chỉnh. Bán thành phẩm hoàn toàn có thể bán đồng loạt, giúp tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời nông dân cũng không còn phải lo lắng về việc tiêu thụ.

Nhờ trọng lượng nhẹ và độ bền cao, chổi sắt của thôn Tú Long chủ yếu được sử dụng để vệ sinh công trường, vệ sinh trường học và bảo trì đường sá. Năm nay, thôn dự kiến ​​sẽ xuất bán 25.000 cây chổi trên thị trường Trung Quốc, một số sẽ xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.

Ông Yong Li, 63 tuổi, một người dân trong làng, đã trồng 3 mẫu cây chổi sể trong năm nay.

"Nhờ hạt giống chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật, vụ thu hoạch tốt hơn nhiều so với những năm trước. Tôi dự kiến ​​sẽ kiếm thêm được 6.000 NDT (21,8 triệu đồng)", ông Yong Li cho biết. Ông thừa nhận muốn mở rộng diện tích trồng nhưng lại gặp khó khăn vì đất đai ở nhà không còn nhiều.

Ảnh: Jimu News

Năm nay, thôn Tú Long đã trồng hơn 160 mẫu, có thêm 20 hộ gia đình tham gia trồng, dự kiến ​​sẽ tạo ra 160.000 NDT (gần 582 triệu đồng) doanh thu hoạt động, tăng thu nhập chung của thôn thêm 70.000 NDT (254 triệu đồng) và tạo ra hơn 40 việc làm linh hoạt.

Rễ và thân rễ của cây chổi sể có thể được sử dụng để làm chổi quét nhà, hạt của nó có giá trị dược liệu. Kỹ thuật canh tác rất đơn giản, ngay cả người già và phụ nữ cũng có thể làm được.

Trước đây, việc canh tác hoàn toàn dựa vào sức người. Phải mất bảy hoặc tám ngày để canh tác 160 mẫu. Giờ đây, nhờ sử dụng máy bay không người lái, việc này có thể hoàn thành chỉ trong hơn một ngày, tiết kiệm hơn 3.000 NDT (10,9 triệu đồng) chi phí.