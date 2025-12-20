Cặp vợ chồng bán nhà Hà Nội, chi 4,5 tỷ đưa mẹ già, con thơ vào Đà Nẵng an cư

Quyết định “thần tốc”

Vợ chồng anh Đào Ngọc Anh (SN 1986) kết hôn hơn 16 năm, hiện có con gái 16 tuổi và con trai 13 tuổi.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mảnh đất “nghìn năm văn hiến” luôn giữ vị trí đặc biệt trong trái tim anh. Suốt thời thanh xuân, anh yêu cuộc sống năng động, nhộn nhịp nơi đây. Những góc phố, con đường cũng chứng kiến một thời phấn đấu, cống hiến vun đắp sự nghiệp của hai vợ chồng.

Tuy nhiên, gần đây, mỗi sáng thức dậy, nhìn lớp bụi mịn dày như sương phủ, anh không khỏi trăn trở. Nhà anh ở chung cư tầng cao nhưng vẫn cảm nhận rõ chất lượng không khí có nhiều vấn đề nan giải. Anh thường nhắc vợ con đóng cửa cả ngày, buổi tối mới mở cửa ban công để đón gió tự nhiên.

Gia đình anh Ngọc Anh quyết định "di cư" vào Đà Nẵng.

Nhiều lần, anh nghe vợ nói vui: “Hay mình chuyển vào Đà Nẵng, Quy Nhơn ở nhỉ?”. Bản thân anh bước vào tuổi U40 cũng dần hướng nội, muốn có cuộc sống nhẹ nhàng, êm ả. Lại nghĩ đến cảnh mẹ được thỏa sức với biển, hòa mình vào thiên nhiên, con cái có không gian rộng để vui chơi, anh bắt đầu thấy "mủi lòng" trước lời "gạ gẫm" của vợ.

Cuối năm 2024, một biến động lớn trong công việc trở thành “đòn bẩy” để vợ chồng anh hiện thực hóa ý định “di cư”. Khi anh Ngọc Anh được điều chuyển công tác vào Đà Nẵng, gia đình anh quyết định chọn thành phố biển này làm nơi an cư mới.

“Ý định thì đã ấp ủ từ lâu nhưng quyết định lại khá chớp nhoáng, đúng hơn là ‘thần tốc’. Các con đang đi học nên việc làm quen với trường mới, bạn mới không quá khó. Mẹ tôi năm nay 80 tuổi, cả đời gắn bó với Hà Nội nhưng khi nghe con cháu nói chuyển vào Đà Nẵng, bà cũng ủng hộ vì luôn muốn mọi việc thuận tiện nhất với các con”, anh chia sẻ.

Nhưng vợ chồng anh cũng có chút lăn tăn. Nếu vào Đà Nẵng, vợ anh phải bỏ việc, bắt đầu lại từ đầu. Đôi lúc, cả hai cùng suy nghĩ: "Liệu mình có đang đi đúng hướng không? Quyết định này có bộc phát quá không?". Nhưng sau tất cả, vợ chồng anh vẫn chọn thay đổi.

Chi 4,5 tỷ “di cư” vào Đà Nẵng

Vì đưa ra quyết định quá nhanh nên gia đình anh Ngọc Anh không chuẩn bị được nhiều. Đầu năm 2025, anh vào Đà Nẵng trước, vừa làm việc, vừa tìm hiểu, chuẩn bị nhà cửa để đón gia đình vào.

Vợ chồng anh sẵn sàng đánh đổi một vài thứ để có cuộc sống mới tại Đà Nẵng.

Vợ chồng anh bán nhà Hà Nội, mua một mảnh đất trị giá 2,5 tỷ đồng ở Đà Nẵng và chi thêm 2 tỷ xây nhà. Thời gian vào trước, anh thuê căn trọ nhỏ, hàng ngày đi làm, chiều tối đến công trình xây dựng kiểm tra tiến độ thi công.

“Khu dân cư tôi chọn chủ yếu là người bản địa sinh sống. Thật vui vì mọi người đều thân thiện, dễ thương và giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình xây nhà”, anh kể.

Tháng 6/2025, khi nhà cửa hoàn tất, anh đón mẹ, vợ và các con vào Đà Nẵng. Gia đình anh chính thức bắt đầu cuộc sống mới tại đây. Anh kỳ vọng đó sẽ là nơi phù hợp cho tất cả các thành viên.

Sau gần 1 năm sinh sống, anh tin quyết định của mình là đúng đắn. Mỗi sáng, anh vui khi thấy mẹ thảnh thơi đi bộ ven biển, hít thở không khí trong lành. Các con anh thì đi chân trần trên cát, nô đùa với sóng biển mỗi buổi chiều. Những khoảnh khắc cả gia đình cùng ra hiên đón nắng, mở toang cửa đón ánh sáng tự nhiên mà không lo bụi mịn khiến anh cảm nhận rõ giá trị của cuộc sống mới.

Ngoài không khí trong lành và nhịp sống không quá xô bồ, căng thẳng, anh Ngọc Anh cho rằng mức chi tiêu ở Đà Nẵng khá dễ chịu, phù hợp với thu nhập của gia đình. Sự thân thiện, nhiệt tình và dễ mến của người dân nơi đây cũng khiến anh cảm nhận cuộc sống thoải mái, ấm áp hơn.

“Mọi người đều rất nhiệt tình, chỉ cần mình mở lời nhờ vả là họ sẵn sàng hỗ trợ bằng mọi cách”, anh chia sẻ.

Anh kể, hồi mới vào Đà Nẵng, bản thân đi khắp nơi tìm phòng trọ. Có hai lần anh đặt cọc tiền thuê nhưng chấp nhận bỏ cọc vì tìm được chỗ phù hợp hơn. Tuy nhiên, chủ nhà sau đó vẫn trả lại tiền cọc, khiến anh rất thiện cảm.

Con gái và con trai của anh Ngọc Anh hòa nhập tốt với môi trường mới.

Tuy nhiên, khác với những câu chuyện “bỏ phố về biển” trên mạng xã hội chỉ nhấn mạnh mặt tích cực, chuyến “di cư” của gia đình anh Ngọc Anh cũng đi kèm không ít đánh đổi.

Vợ anh trước đây làm truyền thông cho một ngân hàng, công việc và thu nhập tạm ổn. Từ khi vào Đà Nẵng, chị buộc phải bỏ việc cũ, xin việc mới và mức lương trung bình ở đây từng khiến chị “sốc nặng”. Tuy nhiên, xét về mức chi tiêu và chất lượng sống, vợ chồng anh thấy có thể hài hòa.

Ở tuổi 80, mẹ anh cần nhiều thời gian hơn để làm quen với cuộc sống mới. Vợ chồng anh đôi lúc thấy buồn vì xa họ hàng, bạn bè thân thiết, xa những góc phố, con đường đã gắn bó với mình nửa cuộc đời.

Tuy nhiên, sau tất cả, anh vẫn thấy mình được nhiều hơn mất khi đưa cả gia đình vào Đà Nẵng sống.

“Cuộc di cư không chỉ có màu hồng nhưng nó xứng đáng để chúng tôi đánh đổi một vài thứ. Tương lai không dám nói trước nhưng chắc chắn vợ chồng tôi vẫn chọn Đà Nẵng là nơi dừng chân”, anh Ngọc Anh trải lòng.