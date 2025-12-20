Hiện trạng dự án khu đô thị Olympic hơn 925.000 tỷ tại Hà Nội

Mới đây, lễ khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic được tổ chức tại phân khu B, trên địa bàn xã Thượng Phúc, TP Hà Nội. Đây là dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất trong số 234 dự án khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật trên cả nước vào hôm nay để chào mừng Đại hội Đảng XIV.

Về quy hoạch, khu đô thị thể thao Olympic có quy mô hơn 9.171ha, thuộc địa bàn 11 xã, phường, gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa và được chia thành 4 phân khu A, B, C, D.

Sở hữu vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, khu đô thị thể thao Olympic nằm ở tâm điểm các tuyến vành đai 3.5, vành đai 4, quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đặc biệt là kế cận ga Ngọc Hồi, mở ra hướng phát triển đô thị thể thao kết hợp với giao thông công cộng hiện đại đầy tiềm năng. Trong ảnh là phạm vi, ranh giới lập quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic khoảng 16.081ha. (Ảnh: Viện Quy Hoạch Xây Dựng Hà Nội)

Dự án thành phần phân khu A gồm phát triển đô thị mới gắn với mô hình TOD và có tính đến việc là đầu mối giao thông kết nối, bổ trợ cho khu liên hợp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế) nằm tại khu B.

Dự án thành phần phân khu B gồm phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao. Trong đó đã bao gồm tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu (đầu tư xây dựng bãi đỗ xe khu tổ hợp thể thao thuộc phân khu B) để phục vụ khởi công.

Tâm điểm ở phân khu B là sân vận động Trống Đồng, có sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được định hướng trở thành công trình biểu tượng lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng Chim Lạc.

Nếu hoàn thành đúng trên quy mô này, Trống Đồng Stadium sẽ là sân vận động lớn nhất thế giới về diện tích. Tại Việt Nam, sân vận động lớn nhất vẫn là Mỹ Đình với khoảng 40.000 chỗ ngồi. Tháng 10 vừa qua, Bộ Công an đã khởi công Sân vận động PVF tại Hưng Yên sức chứa 60.000 chỗ trên diện tích 5,5ha. Công trình do Vinhomes làm tổng thầu. Dự kiến, sân vận động Trống Đồng sẽ được hoàn thành vào tháng 8/2028.

Ngoài sân vận động Trống Đồng, khu B của khu đô thị thể thao Olympic còn bao gồm các công trình quy mô lớn khác như Cung Thể thao Dưới nước Global Aquatic Arena, Tháp Thể thao Việt Nam (Vietnam Sports Tower) và Siêu đấu trường Thể thao điện tử E-Sports. Phần lớn diện tích dự án hiện là khu vực đất nông nghiệp của người dân khu vực lân cận, chủ yếu đang được trồng các loại hoa màu, cây ngắn ngày.

Xã Tam Hưng là một trong bốn xã thuộc quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu B, bên cạnh xã Thường Tín, Thượng Phúc và Dân Hòa.

Đây là khu vực trọng tâm phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn liền với khu liên hợp thể thao.

Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu C (các xã Ngọc Hồi, Nam Phù, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Thường Tín) có diện tích khoảng 4.498 ha, với số dân 280.000 người.

Định hướng khu C phát triển theo mô hình đô thị thể thao, đô thị dịch vụ để gắn kết và hỗ trợ cho Khu liên hợp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế).

Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu D (thuộc các xã Thanh Oai, Tam Hưng, Dân Hòa) với diện tích khoảng 3.743 ha; quy mô dân số 275.000 người.

Định hướng Khu D sẽ phát triển đô thị thể thao và dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao.

Theo tính toán của nhà đầu tư, quy mô dân số Khu đô thị thể thao Olympic khoảng 751.000 người. Về tiến độ thực hiện, dự án dự kiến hoàn thành khu liên hợp thể thao, sân vận động vào quý 2/2030 và hoàn thành toàn bộ dự án năm 2035. Mục tiêu đầu tư dự án Khu đô thị thể thao Olympic hướng tới là đủ điều kiện đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm châu lục và quốc tế như: Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic.