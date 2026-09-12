Grab khuyên đối tác tài xế nên tham khảo thông tin chính thống

Trả lời phóng viên An ninh Thủ đô về những phản ánh của đối tác tài xế Grab, nhiều bức xúc của hàng nghìn lái xe Grab những ngày qua về mức chiết khấu cao, giá cước thấp, cũng như việc lái xe “rủ nhau” tắt app trong 2 ngày 12 và 13/9 để phản đối, đại diện Grab tại Việt Nam khẳng định, hoạt động vận hành dịch vụ của Grab trong những ngày gần đây vẫn diễn ra bình thường.

Các chỉ số liên quan đến chất lượng dịch vụ và hoạt động của đối tác tài xế, cũng như của nền tảng vẫn được duy trì ở mức ổn định.

“Trong cùng thời gian này, chúng tôi ghi nhận một số thông tin và thảo luận liên quan đến Grab được chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó có những thông tin giả mạo. Chúng tôi đang nghiêm túc đánh giá tình hình”, thông cáo của Grab nêu.

Cũng theo thông cáo này phía Grab tại Việt Nam cho biết, trong bất kỳ bối cảnh nào, việc duy trì chất lượng dịch vụ cho người dùng và sinh kế của đối tác, bao gồm đối tác tài xế luôn là ưu tiên hàng đầu của Grab. Grab khẳng định, luôn tích cực lắng nghe ý kiến và phối hợp với các bên liên quan nhằm đảm bảo hoạt động dịch vụ diễn ra ổn định.

Trong khi hàng nghìn lái xe công nghệ Grab "rủ nhau" tắt app trong 2 ngày 12 và 13/9 để phản đối mức chiết khấu "cắt cổ" và cước phí thấp mà hãng đưa ra thì Grab khuyến nghị lái xe nên tham khảo thông tin từ các nguồn đáng tin cậy

Grab đã và đang tăng cường truyền thông đến đối tác tài xế về cách thức đảm bảo an ninh an toàn khi vận hành các chuyến xe, đồng thời Grab luôn ưu tiên xem xét và đưa ra các giải pháp hỗ trợ thiết thực nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi chính đáng của các đối tác tài xế trong quá trình hoạt động trên nền tảng.

Bên cạnh đó, Grab khuyến nghị người dùng và đối tác tham khảo thông tin từ các kênh chính thức của Grab và các nguồn tin đáng tin cậy. Đặc biệt đối với những thông tin liên quan đến hoạt động vận hành, để không ảnh hưởng đến trải nghiệm dịch vụ của người dùng, và quá trình hoạt động của đối tác.

Dù vậy, một số câu hỏi của An ninh Thủ đô mà dư luận đang quan tâm đặt cho phía Grab tại Việt Nam như Grab sẽ ứng xử như thế nào trong 2 ngày 12 và 13/9 khi hàng nghìn lái xe "rủ nhau" tắt app để phản đối? Vì sao mức chiết khấu của Grab thu trên mỗi cuốc xe lại cao như vậy cũng như mức cước phí lại đang quá thấp so với chi phí xăng dầu hiện nay... đã không được phía Grab hồi đáp.

Như An ninh Thủ đô phản ánh, hàng loạt đối tác tài xế của app gọi xe công nghệ Grab liên tục "rủ nhau" cùng tắt ứng dụng trong 2 ngày 12 và 13/9 để phản đối việc Grab thu chiết khấu và chi phí nền tảng quá cao đẩy lái xe vào tình trạng "bào xe, bào sức" trên đường nhưng thu về không đáng bao nhiêu.

Đông đảo đối tác tài xế của Grab nhiều ngày qua đã lên tiếng phản ứng khá gay gắt về tình trạng app gọi xe công nghệ đến từ Malaysia này thu chiết khấu trên cuốc đi của tài xế quá cao, cùng với đó là các chi phí khác như chi phí nền tảng… khiến thu nhập nhận còn lại của lái xe không đáng kể so với công sức bỏ ra.