Cư dân chung cư vạn dân HH Linh Đàm lo lắng phải di dời sẽ đi đâu

Sai phạm của chủ đầu tư sao để cư dân "gánh"?

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội đối với các dự án nhà ở của doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh.

Danh sách gồm các dự án: CT6 Kiến Hưng, Khu hỗn hợp Đại Thanh, Khu nhà ở Xa La, CT5 Tân Triều, các tòa VP3, VP5, VP6 Linh Đàm, tổ hợp chung cư HH Linh Đàm và khu nhà ở CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ.

Một trong những nội dung đáng chú ý của kế hoạch là thành phố Hà Nội sẽ xác định các công trình, hạng mục, căn hộ và tòa nhà được phép tồn tại hoặc phải di dời, phá dỡ và có lộ trình cụ thể. Theo kế hoạch, Hà Nội chia lộ trình thực hiện thành 3 giai đoạn.

Khu chung cư HH Linh Đàm chỉ được phép xây 27 tầng, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng tới 36 tầng với các tòa HH4 và 41 tầng đối với các tòa HH1, HH2, HH3. Ảnh: Dương Triều.

Đây là lần đầu Hà Nội đưa ra một kế hoạch và lộ trình tương đối cụ thể để xử lý các vi phạm tại những dự án liên quan đến hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh. Tuy nhiên, với khoảng 40.000 cư dân đang sinh sống tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), thông tin này cũng khiến họ lo lắng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, anh Phạm Văn Đức - Ban đại diện cư dân HH4B, tổ hợp chung cư HH Linh Đàm cho biết, phần lớn cư dân mua nhà với tâm thế của những người không biết dự án có sai phạm.

Theo anh Đức, thời điểm triển khai, chủ đầu tư quảng bá về dự án rộng rãi, đồng thời thuộc nhóm dự án được hỗ trợ từ gói tín dụng 30.000 tỷ đồng dành cho người có thu nhập thấp. Vì vậy, người dân có cơ sở để tin tưởng vào tính pháp lý của dự án và các căn hộ mình mua.

Sau hơn 10 năm về sinh sống, HH Linh Đàm đã hình thành một cộng đồng dân cư. Nhiều gia đình đã ổn định công việc, con cái học tập tại các trường học trên địa bàn; cư dân được đăng ký thường trú và xây dựng cuộc sống lâu dài tại đây.

Theo anh Đức, nếu chủ đầu tư có sai phạm thì việc xử lý trách nhiệm phải được thực hiện theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, quá trình xử lý cũng cần tính đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của những người đã mua nhà và sinh sống ổn định tại đây.

“Nguyện vọng chính đáng và duy nhất của người dân đã mua nhà ở HH là chính quyền thành phố tạo điều kiện cho người dân an yên sinh sống tại HH Linh Đàm, cấp sổ hồng cho người mua nhà. Với những sai phạm của chủ đầu tư thì phải hoàn thiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, khắc phục tồn đọng về hạ tầng trên cơ sở tối ưu không gian ở, sinh sống cho người dân”, anh Đức chia sẻ.

Mong được an cư sau hơn một thập kỷ chờ "sổ hồng"

Không chỉ quan tâm đến vấn đề tài sản, cư dân HH Linh Đàm còn đặc biệt lo ngại những hệ lụy nếu phải chuyển đến một nơi ở khác.

Chị Nguyễn Thúy Vân - cư dân HH3A cho rằng, nếu người dân phải chuyển sang nơi ở mới tại khu đô thị Thanh Hà, cách Linh Đàm khoảng 10 km, cuộc sống của hàng chục nghìn người sẽ bị xáo trộn.

Chị Nguyễn Thúy Vân - cư dân HH3A tổ hợp chung cư HH Linh Đàm.

“Tổ hợp HH Linh Đàm đã trở thành cộng đồng dân cư đông đúc, gần trường học, bệnh viện, thuận lợi di chuyển vào trung tâm. Con cái học hành ổn định, gia đình gắn bó nhiều năm. Sai phạm là của chủ đầu tư, cư dân không thể là người chịu thiệt”, chị Vân nói.

Theo anh Nguyễn Tuấn - cư dân ở HH2, điều người dân mong muốn trước tiên là các cơ quan chức năng công khai rõ căn cứ pháp lý, quy hoạch và phạm vi sai phạm tại dự án.

Anh Tuấn cho rằng, nếu cơ quan chức năng kết luận tổ hợp HH Linh Đàm có vi phạm quy hoạch thì cần công khai cụ thể vi phạm ở đâu, trách nhiệm thuộc về tổ chức, cá nhân nào và căn cứ nào để xác định một công trình hoặc căn hộ phải di dời, phá dỡ.

“Người dân mua nhà không phải người lập quy hoạch, không phải chủ đầu tư, cũng không có quyền cấp phép hay kiểm tra công trình. Nếu có sai phạm, xin xử lý đúng người, đúng trách nhiệm; đừng để người dân vô can phải mất nhà”, anh Tuấn nói.

Theo cư dân này, người dân không phản đối việc xử lý sai phạm theo quy định pháp luật, nhưng mong muốn quá trình này phải minh bạch, công bằng và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của những người mua nhà.