Cựu trưởng phòng chi 7,7 tỷ xây nhà ở quê để nghỉ hưu sớm: 3 tháng sau mới hiểu thế nào là 'sống'

Đây là câu chuyện nghỉ hưu sớm của ông Trương (56 tuổi, Thượng Hải, Trung Quốc), trưởng phòng tại một doanh nghiệp xây dựng, theo Đời sống Pháp luật.

Nghỉ hưu sớm vì kiệt sức sau 30 năm sống giữa thành phố

Năm ngoái, ông Trương, 56 tuổi, đang làm trưởng phòng tại một doanh nghiệp xây dựng ở Thượng Hải. Sau hơn 30 năm làm việc, ông bất ngờ quyết định nghỉ hưu sớm và cùng vợ trở về quê sinh sống.

Trước đó, gia đình ông sống trong căn hộ khoảng 80 m². Cuộc sống vật chất khá đầy đủ nhưng công việc ngày càng khiến ông mệt mỏi. Mỗi ngày, ông phải đối mặt với cảnh chen chúc, tắc đường, những cuộc họp, báo cáo và áp lực tiến độ.

"Tôi từng nghĩ mình đã quen với cuộc sống đó. Nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy kiệt sức. Có lúc tôi tự hỏi mình đang sống hay chỉ đang tồn tại", ông kể.

Sau 3 tháng cân nhắc và nhận được sự ủng hộ của vợ, ông quyết định nghỉ hưu sớm.

Cuộc sống sau khi nghỉ hưu thay đổi hoàn toàn. Không còn phải vội vàng đi làm mỗi sáng, ông Trương bắt đầu ngày mới bằng việc đi bộ quanh vườn rồi pha trà cùng vợ. Ảnh minh họa

Dùng 7,7 tỷ đồng xây nhà vườn ở quê

Trước khi rời thành phố, vợ chồng ông Trương không bán căn hộ tại Thượng Hải mà giữ lại để cho thuê. Ông coi đây là phương án dự phòng nếu cuộc sống ở quê không phù hợp.

Khoản tiền tiết kiệm được ông sử dụng để mua mảnh đất rộng gần 300 m² và xây căn nhà vườn hai tầng. Tổng chi phí khoảng 2 triệu NDT, tương đương 7,7 tỷ đồng.

Căn nhà được thiết kế theo hướng mở, tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên. Phần diện tích còn lại được dùng làm vườn, nơi ông có thể trồng cây, nuôi gà, nuôi cá.

Trước đây, ông từng nghĩ nhà đẹp phải rộng và sang trọng. Sau khi bước sang tuổi trung niên, suy nghĩ ấy thay đổi. "Nhà đẹp nhất là nơi khiến mình muốn trở về", ông chia sẻ.

Sau khoảng 6 tháng xây dựng, căn nhà hoàn thiện và gia đình chính thức chuyển về quê sinh sống.

Nghỉ hưu 3 tháng, ông thấy mình trẻ ra 10 tuổi

Cuộc sống sau khi nghỉ hưu thay đổi hoàn toàn. Không còn phải vội vàng đi làm mỗi sáng, ông Trương bắt đầu ngày mới bằng việc đi bộ quanh vườn rồi pha trà cùng vợ.

Buổi trưa, ông tự nấu ăn. Buổi chiều, ông đọc sách, chăm cây, cho cá ăn hoặc làm những công việc nhỏ trong nhà. "Không còn báo cáo, không còn chỉ tiêu, không còn kẹt xe. Tôi cảm thấy mình như trẻ lại 10 tuổi", ông vui vẻ nói.

Điều khiến ông thích thú nhất lại là những việc rất giản dị. "Trước đây, tôi từng dành hàng giờ để tính lợi nhuận dự án. Giờ tôi chỉ tính xem hoa cúc nở được mấy bông, gà đẻ được bao nhiêu quả trứng", ông kể.

Với ông, nghỉ hưu không có nghĩa là cuộc sống trở nên vô nghĩa. Ngược lại, ông có thêm thời gian để quan tâm đến những điều trước đây thường bị công việc cuốn đi.

Tuổi già cần sự bình yên, không chỉ tài sản

Không chỉ ông Trương, các con trong gia đình cũng dần thích nghi với cuộc sống mới.

Thay vì dành phần lớn thời gian với điện thoại, chúng bắt đầu học cách hái rau, cho cá ăn, nhặt trứng gà và chăm sóc cây cối. Ông cho rằng đó là món quà quý giá mà cuộc sống ở quê mang lại cho gia đình.

Ngoài chăm sóc khu vườn, ông Trương còn tham gia câu lạc bộ người cao tuổi trong làng. Nhờ vậy, ông vẫn có bạn bè, có hoạt động để tham gia và cảm thấy mình được kết nối với cộng đồng.

"Sống ở đây chậm hơn nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có ích, vẫn có người để trò chuyện", ông nói.

Sau 3 tháng, người đàn ông từng gắn bó với nhịp sống hối hả của Thượng Hải đã không còn quá nhớ công việc cũ.

Khoản tiền 2 triệu NDT có thể không tạo ra lợi nhuận tài chính, nhưng theo ông Trương, đó là "khoản đầu tư lãi nhất đời" vì đổi lại được sức khỏe, sự an yên và những ngày tháng sống theo cách mình mong muốn.

Câu chuyện cũng cho thấy, chuẩn bị cho tuổi già không chỉ là tích lũy tiền bạc. Quan trọng không kém là tìm được một nơi khiến bản thân cảm thấy thoải mái, có người đồng hành và vẫn tìm thấy niềm vui trong những điều bình dị mỗi ngày.

Bí quyết để tuổi già an yên

Khi bước vào tuổi xế chiều, ta mới nhận ra rằng danh vọng và tiền bạc không còn quan trọng bằng việc có một cơ thể khỏe mạnh, vì đó mới chính là phúc lộc lớn nhất. Ảnh minh họa

Ai rồi cũng sẽ già. Người nào nhìn xa và chuẩn bị từ sớm những điều thiết yếu dưới đây sẽ có một sống an vui khi bước vào tuổi xế chiều, theo VOV2.

Người bạn đời

Khi còn trẻ, vợ chồng là những người đồng hành, nhưng khi về già, họ trở thành người bạn đời. Cùng nhau đi qua cuộc sống, nắm tay nhau đến cuối đời là hạnh phúc vô giá.

Tổ ấm

Nhà của cha mẹ mãi mãi là tổ ấm của con cái, nhưng ngôi nhà của con cái đôi khi lại không phải là nơi mà cha mẹ sẽ gắn bó.

Tổ ấm có thể nhỏ bé, nhưng mỗi góc nhỏ, mỗi viên gạch, ngọn cỏ đều gắn liền với kỷ niệm của chính chúng ta. Trong tổ ấm ấy, chúng ta tìm thấy những dấu vết của quá khứ, những ký ức của chính mình.

Tài sản

Ở tuổi trung niên và cao tuổi, việc có một khoản tiết kiệm riêng là điều rất quan trọng. Sống tự lập, làm chủ tài chính là nền tảng giúp bạn tự tin và độc lập trong cuộc sống. Dù tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn.

Cả đời bạn đã vất vả vì con cái, nhưng khi về già, đừng quên thực hiện những ước mơ nhỏ bé của chính mình. Đừng cho đi tất cả những gì bạn có, vì đôi khi, con cái không thể giúp khi bạn cần.

Dù giúp đỡ con cái là cần thiết nhưng cũng cần dành cho mình một khoản dự phòng, để có thể chăm lo cho bản thân khi cần thiết.

Sức khỏe

Sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời, đặc biệt là khi về già. Đối với người cao tuổi, sức khỏe là vốn liếng quan trọng nhất, vì chỉ khi có sức khỏe, chúng ta mới có thể tận hưởng cuộc sống.

Khi bước vào tuổi xế chiều, ta mới nhận ra rằng danh vọng và tiền bạc không còn quan trọng bằng việc có một cơ thể khỏe mạnh, vì đó mới chính là phúc lộc lớn nhất.

Ở độ tuổi này, điều quan trọng là học cách sống hòa hợp với thiên nhiên, giữ cho tinh thần luôn thoải mái và lạc quan, đó là yếu tố giúp bạn có vận may trong cuộc sống.

Hãy nhớ rằng, dù hôm nay có những khó khăn, ngày mai mọi thứ sẽ qua đi và cuộc sống sẽ tốt đẹp trở lại. Giữ cho tâm trạng luôn vui vẻ là điều cần thiết để duy trì sức khỏe.