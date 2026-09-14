35 Tràng Tiền những ngày cuối, khách chen chân mua kem ôn kỷ niệm

Gần 40 năm sau lần đầu biết đến những que kem Tràng Tiền, cô Nguyễn Thị Định, 64 tuổi, ở Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, trở lại số 35 Tràng Tiền cùng gia đình ba thế hệ.

Thời còn trẻ, với cô, "một que kem không phải món quà xa xỉ nhưng luôn mang đến cảm giác háo hức, hạnh phúc". Hương vị quen thuộc còn vẹn nguyên trong ký ức cô Định. Nay khi đã có con cháu, cô muốn cùng gia đình trở lại nơi từng gắn với những năm tháng tuổi trẻ của mình.

Cô Định (giữa) cùng cả gia đình đến cửa hàng 35 Tràng Tiền ăn kem hôm cuối tuần và ôn lại kỷ niệm.

Cô Định không phải người duy nhất tìm đến 35 Tràng Tiền trong những ngày này. Trong dòng người đông đúc, người dân Hà Nội và du khách xếp hàng chờ mua những que kem quen thuộc; nhiều người tranh thủ chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm tại địa chỉ đã gắn bó với thương hiệu gần 70 năm.

Anh Quyết muốn con gái có những trải nghiệm tuổi thơ giống với bố mẹ.

Với anh Quyết, ở Hà Đông, chuyến đi này lại là một câu chuyện khác. Anh đưa con gái đến cửa hàng, cùng con viết một lời nhắn rồi đặt giữa hàng trăm tờ giấy nhớ được thực khách để lại.

Ngày còn nhỏ, anh thường được bố mẹ đưa lên phố chơi, rồi ghé 35 Tràng Tiền thưởng thức một que kem. Hương vị ấy theo anh qua nhiều năm tháng và trở thành một phần ký ức tuổi thơ.

Bây giờ, anh đưa con gái đến để trao cho con một trải nghiệm mà mình từng có cùng bố mẹ. Cùng con ăn một que kem tại 35 Tràng Tiền, với anh, không chỉ là thưởng thức món ăn quen thuộc mà còn là dịp kể cho con nghe những ký ức của bố và lưu giữ một kỷ niệm mới cho gia đình.

Một lời nhắn được dán trên bức tường kỷ niệm ở cửa hàng Kem Tràng Tiền: 'Tạm biệt nơi được bố cho đi ăn kem khi được điểm 10 toán đầu tiên'. Ảnh: KTT

Những mẩu giấy nhớ nằm trong một góc nhỏ của cửa hàng cũng mang theo những câu chuyện như vậy. Thực khách viết tay những lời nhắn và kỷ niệm dành cho địa chỉ đã gắn bó với người dân Hà Nội qua nhiều thế hệ. Mỗi mẩu giấy là một lời chia sẻ trước ngày nơi này dừng đón khách.

Trong dòng người ấy có cả những người chưa từng có ký ức với 35 Tràng Tiền. Nhiều bạn trẻ lần đầu đến Hà Nội tìm đến Kem Tràng Tiền như một điểm dừng chân trong hành trình khám phá Thủ đô, thưởng thức kem, chụp ảnh và lưu lại khoảnh khắc tại một hình ảnh quen thuộc của thành phố.

Du khách nước ngoài cũng xếp hàng vì tò mò muốn thưởng thức những que kem mang hương vị đặc trưng. Với họ, đây là một trải nghiệm ẩm thực trong hành trình khám phá Hà Nội.

Cuối tuần qua, cửa hàng đón lượng khách lớn.

Từ ngày 15/9, Kem Tràng Tiền sẽ chính thức dừng đón khách tại cửa hàng số 35 Tràng Tiền. Đây là địa chỉ đã gắn bó với thương hiệu trong gần 70 năm, đồng thời là nơi những sản phẩm kem đầu tiên được sản xuất và đưa đến tay thực khách.

Có người trở lại vì một ký ức đã có, có người đưa con đến để kể lại ký ức ấy, cũng có người lần đầu ghé qua và bắt đầu tạo cho mình một trải nghiệm về Hà Nội.