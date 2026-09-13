Chốt giá vàng hôm nay ngày 13/9 giảm rất mạnh, người mua lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 13/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 13/9 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 146 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 13/9, giá vàng trong nước ngày 13/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 13/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 13/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 13/9, chốt một tuần giao dịch giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ 4,6 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 13/9, chốt tuần giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 13/9, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 143 –147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 142,5 – 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 142,9 – 146,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 13/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 13/9 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.348 USD/ounce, giảm 83 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 10/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.449 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch giảm giá mạnh, chốt tuần giữ vững mốc trên 4.300 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát triển vọng giá vàng trong tuần của một trang chuyên về kim loại quý mới đây cho thấy tâm lý lạc quan đang dần quay trở lại ở nhóm chuyên gia phân tích, dù nhà đầu tư cá nhân vẫn tỏ ra thận trọng.

Kết quả khảo sát với 14 chuyên gia cho thấy 9 người dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, chiếm 64%. Hai chuyên gia cho rằng giá có thể tiếp tục đi xuống, trong khi 3 ý kiến nhận định giá kim loại quý sẽ dao động trong biên độ hẹp để chờ thêm tín hiệu mới.

Trong khi đó, nhóm nhà đầu tư cá nhân vẫn nghiêng nhẹ về khả năng thị trường vàng thế giới tăng giá. Trong tổng số 218 lượt bình chọn, 53% kỳ vọng giá vàng đi lên, 24% dự báo giảm và 23% cho rằng thị trường sẽ tích lũy, chưa hình thành xu hướng rõ ràng.

Với giá vàng trong nước chốt tuần giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.348 USD/ounce (tương đương khoảng 136,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 13/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 9,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 13/9, giá vàng ngày 14/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.